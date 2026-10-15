Ngân hàng - Bảo hiểm

Lộ diện 7 nhà đầu tư sắp chi "đậm" gom hơn 32% vốn PVcomBank, loạt biến động trước thềm chào bán

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
21:03 | 15/10/2026
(TBTCO) - PVcomBank vừa thông qua danh sách 7 nhà đầu tư dự kiến chi đậm mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ với mức giá cao hơn 64% thị giá. Sau phát hành, nhóm này dự kiến nắm 32,37% vốn điều lệ ngân hàng. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp trong danh sách vừa tăng vốn mạnh, chuyển đổi loại hình và thay đổi cơ cấu quản lý trước đợt chào bán.
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PVcomBank lãi đậm hơn 1.000 tỷ đồng nhờ giảm trích lập, “núi” nợ và lãi treo vẫn đè nặng Kinh doanh gần như “đóng băng”, một công ty “gọi” vốn hàng trăm tỷ đồng có “hình bóng” của PVComBank Chi nhánh Đống Đa PVcomBank tăng vốn sau hơn một thập kỷ và “ẩn số” nhà đầu tư khi chào bán cổ phiếu cao hơn 50% thị giá

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank - mã Ck: PCB) vừa thông qua danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ theo phương án tăng vốn điều lệ năm 2026.

Theo đó, Hội đồng quản trị PVcomBank thông qua danh sách các nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, thỏa mãn các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tại Nghị quyết số 11868/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, tổng tỷ lệ sở hữu của 7 nhà đầu tư này tại PVcomBank dự kiến đạt tới 32,37% vốn điều lệ ngân hàng, tương ứng nắm tổng cộng hơn 388,27 triệu cổ phiếu PCB.

Chốt phiên 15/10, PCB ở mức 8.300 đồng/cổ phiếu, như vậy, các nhà đầu tư dự kiến chi đậm, mua với giá cao hơn 64% thị giá.

Danh sách gồm 7 nhà đầu tư, trong đó có 2 cá nhân là ông Phạm Thanh Tiến và ông Cao Hùng Cường.

Bên cạnh đó là 5 tổ chức gồm: Công ty Cổ phần Lý Thanh Sao; Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Tư vấn Tài chính Phương Đông; Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Đầu tư Xây dựng và Công nghệ DTH; Công ty Cổ phần Xây dựng bất động sản Vượng Phát; Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản I.P.

Theo danh sách công bố, hai cổ đông hiện hữu là ông Phạm Thanh Tiến và ông Cao Hùng Cường dự kiến mua lần lượt gần 16,5 triệu và 14,49 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu của mỗi người lên khoảng 4,9% sau phát hành.

Lộ diện 7 nhà đầu tư sắp chi
Nguồn: PVcomBank.

Ở nhóm tổ chức, Công ty Cổ phần Lý Thành Sao dự kiến mua gần 59,86 triệu cổ phiếu; Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Đầu tư Xây dựng và Công nghệ DTH mua gần 59,58 triệu cổ phiếu; Công ty Cổ phần Xây dựng Bất động sản Vượng Phát mua 59,36 triệu cổ phiếu và Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản I.P mua gần 59,94 triệu cổ phiếu. Sau phát hành, tỷ lệ sở hữu của mỗi doanh nghiệp dự kiến đạt khoảng 4,9%.

Riêng Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Tư vấn Tài chính Phương Đông dự kiến mua 30,28 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu khoảng 2,5%.

Cùng với đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại PVcomBank dự kiến giảm từ 8,05% cuối năm 2025 xuống 6,039% sau đợt chào bán, tính trên tổng số 1,2 tỷ cổ phiếu dự kiến lưu hành, đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại ngân hàng theo Nghị quyết số 11868/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, nhiều nhà đầu tư tổ chức trong danh sách dự kiến mua cổ phiếu PVcomBank vừa trải qua những biến động lớn về vốn điều lệ, loại hình doanh nghiệp và cơ cấu quản lý ngay trước thềm ngân hàng dự kiến chào bán riêng lẻ.

Về danh tính các nhà đầu tư, đáng chú ý là Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản I.P, thành lập tháng 8/2011. Đến tháng 8/2026, doanh nghiệp chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, đồng thời tăng vốn điều lệ từ 400 tỷ đồng lên 830 tỷ đồng. Công ty cũng thay người đại diện theo pháp luật từ ông Hoàng Minh Kháng sang ông Trần Khánh Toàn. Tuy nhiên, ông Kháng vẫn nắm 90% vốn.

Ngoài I.P, ông Hoàng Minh Kháng còn nắm 99% vốn Công ty Cổ phần Familia Phúc Lợi, chủ đầu tư dự án chung cư Discovery Complex 3 tại số 254 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Một nhà đầu tư khác là ông Cao Hùng Cường cũng từng xuất hiện trong nhóm cổ đông có liên hệ với các doanh nghiệp Tây Giang Group, khi lập nhóm sở hữu tới 11,24% vốn ngân hàng, đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ trước đây.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Đầu tư Xây dựng và Công nghệ DTH, thành lập tháng 7/2020, vừa chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, đồng thời tăng vốn điều lệ từ 470 tỷ đồng lên 1.046 tỷ đồng, tương đương mức tăng 122,6%. Bà Trương Thị Hồng Thắm giữ chức Giám đốc, người đại diện theo pháp luật và nắm 93% vốn.

Công ty Cổ phần Lý Thanh Sao thành lập tháng 5/2022 với vốn điều lệ ban đầu 50 triệu đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm từ plastic. Đến tháng 8/2026, doanh nghiệp tăng vốn lên 828 tỷ đồng, trong đó ông Trần Anh Sơn nắm 97%...

PVcomBank vừa bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Ngân hàng chậm công bố nhiều tài liệu liên quan đến báo cáo tài chính, nghị quyết đại hội đồng cổ đông và giải trình biến động lợi nhuận...

Cơ quan thanh tra xác định PVcomBank vi phạm hành chính nhiều lần, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Với các vi phạm trên, PVcomBank bị xử phạt theo điểm b khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP./.
Ánh Tuyết
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