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Ngày 16/10: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

06:33 | 16/10/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (16/10) tăng 300 - 500 đồng/kg so với phiên trước. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 92.600 - 93.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu ghi nhận tín hiệu khởi sắc khi giá thu mua tại tất cả các địa phương được khảo sát đồng loạt tăng 500 đồng/kg.
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Ngày 16/10: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng
Giá cà phê hôm nay tăng nhẹ. Ảnh minh họa

Giá cà phê đảo chiều tăng

Thị trường cà phê trong nước sáng nay ghi nhận sự phục hồi sau phiên điều chỉnh nhẹ trước đó. Theo khảo sát tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên, giá cà phê đồng loạt tăng từ 300 - 500 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua lên khoảng 92.600 - 93.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Nông (Lâm Đồng), giá cà phê tăng mạnh nhất khu vực, thêm 500 đồng/kg so với ngày hôm trước, đạt 93.500 đồng/kg. Với mức giá này, Đắk Nông tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất trong các khu vực được khảo sát.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng 300 đồng/kg, lên mức 93.300 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng cũng tăng 300 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 92.600 đồng/kg.

Như vậy, giá cà phê trong nước đã tăng trở lại tại toàn bộ các địa phương được khảo sát, sau khi đồng loạt giảm 200 đồng/kg trong phiên ngày 15/10. Đáng chú ý, mức giá cao nhất đã tăng từ 93.000 đồng/kg lên 93.500 đồng/kg, cho thấy thị trường đang xuất hiện lực hỗ trợ mới.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê trên 2 sàn giao dịch chính cùng tăng. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 11/2026 tăng 24 USD/tấn, tương đương 0,69%, lên mức 3.483 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 tăng 27 USD/tấn, tương đương 0,78%, đạt 3.470 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2026 tăng 5,35 US cent/pound, tương đương 1,83%, lên mức 298,05 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 4,65 US cent/pound, tương đương 1,63%, đạt 290,15 US cent/pound.

Giá tiêu đồng loạt tăng

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Giá tiêu trong nước hôm nay tiếp tục ghi nhận tín hiệu khởi sắc. Ảnh minh họa

Thị trường hồ tiêu trong nước sáng nay tiếp tục ghi nhận tín hiệu khởi sắc khi giá thu mua tại tất cả các địa phương được khảo sát đồng loạt tăng so với ngày hôm trước. Theo đó, giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm tăng 500 đồng/kg, đưa mặt bằng giao dịch lên khoảng 138.000 - 140.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu tăng từ 140.000 đồng/kg lên 140.500 đồng/kg, tiếp tục giữ vị trí cao nhất trong các khu vực khảo sát. Đây cũng là địa phương đầu tiên vượt mốc 140.000 đồng/kg trong phiên giao dịch mới nhất.

Tại Đắk Lắk, giá tiêu tăng thêm 500 đồng/kg, lên mức 139.500 đồng/kg, chỉ còn cách ngưỡng 140.000 đồng/kg khoảng 500 đồng/kg.

Ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP HCM), giá tiêu được thu mua ở mức 138.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với phiên trước.

Trong khi đó, Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng tăng 500 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 138.000 đồng/kg. Như vậy, giá tiêu trong nước đã tăng đồng loạt tại cả 5 khu vực khảo sát, với mức cao nhất đạt 140.500 đồng/kg và thấp nhất là 138.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu duy trì trạng thái ổn định sau những điều chỉnh nhẹ tại Indonesia và Malaysia trong phiên trước.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện đạt 6.827 USD/tấn, không thay đổi so với ngày hôm trước.

Giá tiêu đen Malaysia duy trì mức 9.100 USD/tấn, tiêu đen ASTA 570 của Brazil được chào bán ở mức 5.800 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá xuất khẩu tiêu đen loại 500 g/l giữ mức 5.950 USD/tấn, trong khi loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, Indonesia duy trì mức 9.347 USD/tấn, Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn và Malaysia giữ mức 12.100 USD/tấn.

Nhìn chung, giá hồ tiêu xuất khẩu tại các quốc gia cung ứng lớn chưa ghi nhận biến động mới, cho thấy đà tăng tại thị trường nội địa Việt Nam hiện chưa được phản ánh tương ứng trên mặt bằng giá quốc tế./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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