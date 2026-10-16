Chủ động điều hành giá, kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Công điện số 70/CĐ-TTg ngày 15/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm 2026, góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Công điện nêu rõ, theo số liệu thống kê, 9 tháng năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cả nước tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, có 14 tỉnh, thành phố có CPI bình quân 9 tháng tăng cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước.

Diễn biến này cho thấy áp lực tăng giá tại một số địa phương còn lớn, đòi hỏi phải có giải pháp quản lý, điều hành giá chủ động, kịp thời, sát với tình hình thực tế, phù hợp với đặc điểm thị trường và cơ cấu tiêu dùng của từng địa phương.

Bảo đảm cân đối cung cầu và ổn định giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, góp phần kiểm soát lạm phát. Ảnh: Đức Thanh.

Để chủ động ứng phó với những thách thức trong công tác quản lý, điều hành giá trong các tháng cuối năm 2026, góp phần kiểm soát CPI bình quân năm 2026 theo mục tiêu khoảng 4,5%, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm đời sống nhân dân và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp.

Một là, chủ động theo dõi, phân tích, dự báo diễn biến giá cả thị trường và xây dựng phương án điều hành phù hợp với tình hình thực tế

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan theo dõi sát diễn biến CPI và các yếu tố tác động đến mặt bằng giá; tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình; kịp thời tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo điều hành giá các giải pháp quản lý, điều hành giá phù hợp.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt phối hợp với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác; điều hành lãi suất, tín dụng hợp lý; theo dõi sát tỷ giá, thị trường ngoại hối, bảo đảm nhu cầu ngoại tệ hợp pháp, hạn chế tác động của lạm phát nhập khẩu; kiểm tra, xử lý các hành vi găm giữ, thao túng thị trường ngoại tệ theo quy định.

Hai là, bảo đảm cân đối cung cầu và ổn định giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Ba là, điều hành thận trọng giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.

Bốn là, tăng cường trách nhiệm quản lý, điều hành giá tại địa phương.

Năm là, tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

Sáu là, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, ổn định tâm lý thị trường.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương thực hiện nghiêm chế độ báo cáo giá thị trường và công tác quản lý, điều hành giá; định kỳ hằng tháng tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, gửi Bộ Tài chính để theo dõi, tổng hợp.

Bộ Tài chính, với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo điều hành giá, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo của các Bộ, cơ quan và địa phương; phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương đánh giá diễn biến giá hàng hóa, dịch vụ và tác động đến CPI để tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá các biện pháp quản lý, điều hành giá phù hợp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường, nâng cao năng lực phân tích, dự báo, kịp thời ứng phó với các yếu tố gây áp lực tăng giá, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác quản lý, điều hành giá. Phấn đấu kiểm soát CPI tại từng địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu CPI bình quân năm 2026 tăng khoảng 4,5%, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống nhân dân và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.