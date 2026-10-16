Thuế - Hải quan

Hải quan đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống ma túy tại các cửa khẩu biên giới An Giang

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
07:00 | 16/10/2026
Đưa tuyên truyền pháp luật đến trực tiếp địa bàn cửa khẩu Khánh Bình và Vĩnh Xương (An Giang), cơ quan Hải quan giúp doanh nghiệp, lái xe và người dân nhận diện thủ đoạn lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải để vận chuyển trái phép ma túy, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.
aa
Nâng cao kỹ năng phòng, chống ma túy cho người dân, doanh nghiệp cửa khẩu Lao Bảo Hà Tĩnh: Hải quan Cầu Treo chủ trì phát hiện 2 vụ vận chuyển ma túy qua biên giới Hải quan nâng cao năng lực kiểm soát ma túy trên các tuyến trọng điểm Hải quan Tân Sơn Nhất phát hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không Hải quan Tân Sơn Nhất chặn nhiều thủ đoạn vận chuyển ma túy qua đường hàng không Hải quan triệt phá nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia

Ngày 14/10, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy số 3 (Đội 7, Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan) chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực XX, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy tại Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình và Cửa khẩu Vĩnh Xương, tỉnh An Giang.

Hải quan đề cao cảnh giác ma túy từ các cửa khẩu biên giới An Giang
Đại diện các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân tham gia hội nghị. Ảnh: Cục Hải quan.

Chương trình thu hút gần 150 đại biểu, gồm đại diện các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, vận tải, lái xe, người lao động, hành khách và cư dân khu vực biên giới.

Tại các buổi tuyên truyền, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Đội trưởng Đội 7, phổ biến tình hình, nguy cơ tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia; các quy định pháp luật và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong phòng, chống ma túy; phương thức, thủ đoạn lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, vận chuyển hàng hóa và hành lý để đưa ma túy qua biên giới.

Nội dung cũng tập trung cảnh báo tác hại của ma túy tổng hợp, các chất hướng thần mới và những tình huống doanh nghiệp, lái xe, người lao động có thể bị các đối tượng phạm tội lợi dụng. Qua trao đổi, giải đáp trực tiếp, người tham gia được hướng dẫn cách xử lý khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn và kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, lực lượng Hải quan phát tờ rơi, tài liệu phổ biến pháp luật đến hành khách, lái xe, doanh nghiệp và cư dân biên giới. Thông điệp “Không nhận - không giữ - không mang hộ - không vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc” được nhấn mạnh nhằm nâng cao cảnh giác, phòng ngừa nguy cơ vô tình tiếp tay cho hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thông qua hoạt động tại Khánh Bình và Vĩnh Xương, cơ quan hải quan tiếp tục tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, doanh nghiệp và Nhân dân, gắn công tác tuyên truyền, phòng ngừa với nhiệm vụ kiểm soát ma túy tại cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Hoạt động được triển khai trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, thuộc Tiểu dự án 2 “Nâng cao hiệu quả truyền thông, giáo dục phòng, chống ma túy ở cơ sở”.

Việc tổ chức tuyên truyền ngay tại cửa khẩu giúp đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với những người thường xuyên tiếp xúc với hàng hóa, phương tiện và hoạt động giao thương xuyên biên giới.
Song Linh
Từ khóa:
tuyên truyền pháp luật phòng chống ma túy cửa khẩu quốc tế Khánh Bình cửa khẩu Vĩnh Xương An Giang

Bài liên quan

An Giang: Hải quan Khánh Bình bảo đảm thông quan cửa khẩu quốc tế kết nối Campuchia

An Giang: Hải quan Khánh Bình bảo đảm thông quan cửa khẩu quốc tế kết nối Campuchia

Dành cho bạn

Các tập đoàn, tổng công ty phải giữ vai trò tiên phong, dẫn dắt

Các tập đoàn, tổng công ty phải giữ vai trò tiên phong, dẫn dắt

Lộ diện 7 nhà đầu tư sắp chi "đậm" gom hơn 32% vốn PVcomBank, loạt biến động trước thềm chào bán

Lộ diện 7 nhà đầu tư sắp chi "đậm" gom hơn 32% vốn PVcomBank, loạt biến động trước thềm chào bán

Thị trường nhà ở Hà Nội trước bài toán giá bán và sức mua

Thị trường nhà ở Hà Nội trước bài toán giá bán và sức mua

Phấn đấu đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia có xếp hạng tín nhiệm quốc gia ở mức Đầu tư

Phấn đấu đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia có xếp hạng tín nhiệm quốc gia ở mức Đầu tư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi làm việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI của Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi làm việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI của Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội

UBCKNN và JICA hợp tác nâng cao năng lực giám sát thị trường chứng khoán

UBCKNN và JICA hợp tác nâng cao năng lực giám sát thị trường chứng khoán

Đọc thêm

Thuế tỉnh Lai Châu thu ngân sách 9 tháng đạt hơn 98% dự toán

Thuế tỉnh Lai Châu thu ngân sách 9 tháng đạt hơn 98% dự toán

(TBTCO) - Lũy kế 9 tháng năm 2026, Thuế tỉnh Lai Châu thu ngân sách đạt 98,53% dự toán, cao hơn mức bình quân 86,2% của toàn ngành Thuế, đứng thứ 8/34 địa phương về tiến độ thực hiện dự toán.
Hải quan đề nghị gỡ vướng cho doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa có ký hiệu ®

Hải quan đề nghị gỡ vướng cho doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa có ký hiệu ®

(TBTCO) - Trước vướng mắc của doanh nghiệp về hàng hóa nhập khẩu sử dụng ký hiệu ®, Cục Hải quan đề xuất cho phép bổ sung thông tin trên nhãn phụ để tiếp tục làm thủ tục thông quan nếu lô hàng không có vi phạm khác, đồng thời không xử phạt vi phạm hành chính về chỉ dẫn sai tình trạng pháp lý của nhãn hiệu.
Hải quan hoả tốc hướng dẫn quy định mới về thủ tục phương tiện qua cửa khẩu

Hải quan hoả tốc hướng dẫn quy định mới về thủ tục phương tiện qua cửa khẩu

(TBTCO) - Thông tư số 127/2026/TT-BTC chính thức có hiệu lực từ ngày 15/10/2026. Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện thủ tục theo phương thức hiện hành đối với những loại phương tiện chưa triển khai trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, đồng thời nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, bảo đảm hoạt động tại cửa khẩu thông suốt.
Việt Nam tích cực đàm phán hướng tới một khuôn khổ hợp tác thuế cân bằng, minh bạch

Việt Nam tích cực đàm phán hướng tới một khuôn khổ hợp tác thuế cân bằng, minh bạch

(TBTCO) - Việt Nam sẵn sàng tiếp tục tham gia tích cực, xây dựng vào tiến trình đàm phán, hướng tới một khuôn khổ hợp tác thuế quốc tế hiệu quả, cân bằng, minh bạch và có tính khả thi.
Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Hải quan 9 tháng năm 2026 qua các con số

Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Hải quan 9 tháng năm 2026 qua các con số

(TBTCO) - Theo Cục Hải quan (Bộ Tài chính), số thu ngân sách của ngành Hải quan từ hoạt động xuất, nhập khẩu 9 tháng ước đạt 399.638 tỷ đồng; ban hành 1.276 quyết định kiểm tra sau thông quan; phát hiện, bắt giữ và xử lý 17.068 vụ việc vi phạm… là những con số nổi bật trong 9 tháng năm 2026.
Số hóa quy trình, hướng tới quản trị thuế thông minh

Số hóa quy trình, hướng tới quản trị thuế thông minh

(TBTCO) - Mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và hoàn thiện chính sách là giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế đơn giản hơn, thuận tiện hơn, minh bạch hơn và dễ tuân thủ hơn, hướng tới hình thành hệ thống quản trị thuế thông minh, trở thành cấu phần của hạ tầng kinh tế số quốc gia.
Thuế TP. Huế thu ngân sách đạt hơn 10.700 tỷ đồng trong 9 tháng

Thuế TP. Huế thu ngân sách đạt hơn 10.700 tỷ đồng trong 9 tháng

(TBTCO) - Theo Thuế TP. Huế, 9 tháng năm 2026, thu ngân sách do đơn vị thực hiện đạt 10.748 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2025. Trong những tháng cuối năm, đơn vị thực hiện đồng bộ giải pháp, phấn đấu hoàn thành dự toán được giao.
Hải quan Việt Nam - Trung Quốc thống nhất dữ liệu vận hành cửa khẩu thông minh

Hải quan Việt Nam - Trung Quốc thống nhất dữ liệu vận hành cửa khẩu thông minh

(TBTCO) - Hải quan Việt Nam và Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) đã thống nhất các nội dung trọng tâm về dữ liệu logistics, quy trình quản lý phương tiện tự động, rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hiện thực hoá Thông tư 128/2026/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/10/2026.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hải quan đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống ma túy tại các cửa khẩu biên giới An Giang

Hải quan đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống ma túy tại các cửa khẩu biên giới An Giang

Giá vàng hôm nay ngày 16/10: Giá vàng thế giới tăng 65 USD/ounce, vàng trong nước ít biến động

Giá vàng hôm nay ngày 16/10: Giá vàng thế giới tăng 65 USD/ounce, vàng trong nước ít biến động

Ngày 16/10: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 16/10: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Chủ động điều hành giá, kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm

Chủ động điều hành giá, kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm

Dần lộ diện kết quả kinh doanh quý III/2026 của nhóm chứng khoán

Dần lộ diện kết quả kinh doanh quý III/2026 của nhóm chứng khoán

Ngày 16/10: Giá một số loại lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 16/10: Giá một số loại lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 16/10: Giá heo hơi chững lại đà giảm

Ngày 16/10: Giá heo hơi chững lại đà giảm

Ngày 16/10: Giá cao su thế giới đồng loạt chịu sức ép giảm

Ngày 16/10: Giá cao su thế giới đồng loạt chịu sức ép giảm

Chuẩn bị lập Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình

Chuẩn bị lập Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình

Ngày 14/10: Giá heo hơi tại miền Bắc đồng loạt tăng

Ngày 14/10: Giá heo hơi tại miền Bắc đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (13/10): USD ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, DXY neo cao trước dữ liệu lạm phát Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (13/10): USD ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, DXY neo cao trước dữ liệu lạm phát Mỹ

Ngày 16/10: Giá heo hơi chững lại đà giảm

Ngày 16/10: Giá heo hơi chững lại đà giảm

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn gửi Thư chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn gửi Thư chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam

Bộ Tài chính trao Kỷ niệm chương cho ông Shantanu Chakraborty Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam

Bộ Tài chính trao Kỷ niệm chương cho ông Shantanu Chakraborty Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam

Sửa đổi Thông tư 45/2013/TT-BTC: Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tăng hiệu quả sử dụng vốn

Sửa đổi Thông tư 45/2013/TT-BTC: Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tăng hiệu quả sử dụng vốn

Chính thức triển khai xây dựng 42 chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam

Chính thức triển khai xây dựng 42 chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam