Hải quan nâng cao năng lực kiểm soát ma túy trên các tuyến trọng điểm

Trong hai ngày 7 - 8/10/2026, tại Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị tập huấn về nhận diện phương thức, thủ đoạn và kỹ năng kiểm soát tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm của lực lượng Hải quan. Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ, công chức đến từ 12 Chi cục Hải quan khu vực, cùng các giảng viên, báo cáo viên của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) và Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Ông Đặng Văn Đức - Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cục Hải quan

Phát biểu khai mạc, ông Đặng Văn Đức - Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) nhấn mạnh, phòng, chống ma túy là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên và lâu dài, gắn trực tiếp với chức năng quản lý nhà nước về hải quan và kiểm tra, giám sát hàng hóa, hành lý, phương tiện qua biên giới.

Hội nghị là hoạt động triển khai nhiệm vụ của cơ quan Hải quan trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm ma túy tại khu vực biên giới, cửa khẩu.

Theo cảnh báo của Cục Hải quan, tình hình tội phạm ma túy xuyên quốc gia tiếp tục diễn biến phức tạp, các đối tượng ngày càng lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải quốc tế, thương mại điện tử, chuyển phát nhanh và lưu lượng hành khách qua biên giới để cất giấu, vận chuyển trái phép ma túy, tiền chất.

Phương thức, thủ đoạn cũng liên tục thay đổi, linh hoạt chuyển dịch giữa các tuyến, địa bàn, sử dụng nhiều hình thức cất giấu, ngụy trang tinh vi. Điều này đặt ra yêu cầu lực lượng Hải quan phải chuyển mạnh sang chủ động nhận diện từ sớm, đánh giá đúng nguy cơ, xác định đúng trọng điểm và lựa chọn phương thức kiểm tra phù hợp.

Cùng với kiểm tra, kiểm soát, việc thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực phân tích thông tin, nhận diện rủi ro và xử lý tình huống nghiệp vụ được xác định là yếu tố quan trọng để nâng hiệu quả phòng, chống ma túy.

Trong 2 ngày tập huấn, các đại biểu được cập nhật 7 chuyên đề về tình hình, xu hướng và phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy xuyên quốc gia và qua biên giới; kinh nghiệm phát hiện, đấu tranh, xử lý các vụ vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nội dung tập huấn đi sâu vào nhận diện ma túy, tiền chất, chất hướng thần mới; phương thức cất giấu, ngụy trang; nhận diện thủ đoạn lợi dụng không gian mạng, thương mại điện tử; kỹ năng thu thập, phân tích thông tin và nhận diện nguy cơ phục vụ phát hiện ma túy; công tác phối hợp giữa Hải quan và lực lượng Công an trong phát hiện, đấu tranh, bắt giữ, xử lý tội phạm ma túy; thực hành tổng hợp các tình huống nghiệp vụ.

Một điểm nhấn của chương trình là trao đổi kinh nghiệm thực tế giữa các đơn vị trên những tuyến, địa bàn có đặc điểm khác nhau. Các đơn vị Hải quan khu vực I, II, IX, XV, XVII và Chi cục Điều tra chống buôn lậu chia sẻ các vụ việc điển hình, kinh nghiệm kiểm soát ma túy qua đường hàng không, tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia, hàng hóa xuất nhập khẩu, hành lý, bưu gửi, chuyển phát nhanh, logistics và thương mại điện tử.

Qua đó, kiến thức chuyên môn được kết nối với thực tiễn tại địa bàn, giúp cán bộ Hải quan nhận diện rõ hơn các dấu hiệu rủi ro, lựa chọn phương thức kiểm tra, đồng thời nâng cao khả năng phối hợp và xử lý các tình huống phát sinh.

Hội nghị góp phần củng cố năng lực phân tích thông tin, nhận diện rủi ro, kiểm tra, kiểm soát và xử lý tình huống cho lực lượng kiểm soát Hải quan, hướng tới xây dựng lực lượng chuyên nghiệp, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm ma túy trong tình hình mới.