Cụ thể, Cục Hải quan ban hành Công văn số 24460/CHQ-GSQL (ngày 19/11/2026) gửi các Chi cục Hải quan khu vực yêu cầu kiểm tra chặt các lô hàng quả dâu tây tươi nhập khẩu theo đề nghị của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tại Công văn số 4650/TTTV-ATTPMT ngày 13/11/2026.

Hải quan siết kiểm soát nhập khẩu dâu tây. Ảnh: TL minh hoạ

Theo đó, Cục Hải quan yêu cầu kiểm tra chặt về an toàn thực phẩm đối với dâu tây tươi nhập khẩu từ nhà sản xuất, xuất khẩu có tên trong danh sách cảnh báo của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, sau khi phát hiện mẫu hàng nhập khẩu có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt giới hạn cho phép.

Qua kết quả thử nghiệm mẫu hàng nhập khẩu trong Chương trình giám sát an toàn thực phẩm năm 2026, cơ quan chuyên ngành phát hiện lô dâu tây tươi nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm của Việt Nam do có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng quy định.

Lô hàng được lấy mẫu ngày 21/6/2026, do Công ty TNHH KD TM XNK Gia Hưng nhập khẩu, có tổng khối lượng 4.000 kg, gồm 80 hộp xốp (1.280 kg) và 340 rổ nhựa (2.720 kg). Nhà sản xuất/xuất khẩu là Hekou Xindongjin Cross Border E-Commerce Co., Ltd., có địa chỉ tại huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Kết quả kiểm nghiệm ghi nhận dư lượng Cypermethrin ở mức 0,41 mg/kg, Deltamethrin 0,39 mg/kg, trong khi giới hạn quy định tương ứng là 0,07 mg/kg và 0,2 mg/kg. Như vậy, dư lượng Cypermethrin cao gần 6 lần giới hạn cho phép, còn Deltamethrin cao gần 2 lần.

Các giới hạn này được quy định tại Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm.