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Giá vàng hôm nay ngày 16/10: Giá vàng thế giới tăng 65 USD/ounce, vàng trong nước ít biến động

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
06:58 | 16/10/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới tăng khoảng 65 USD/ounce, lên quanh 4.170 USD. Trong nước, vàng miếng và vàng nhẫn tại nhiều thương hiệu giữ giá, một số nơi điều chỉnh giảm.
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Giá vàng thế giới

Theo cập nhật rạng sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch quanh 4.170 USD/ounce, tăng khoảng 65 USD so với sáng hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 131,1 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch ngày 15/10 tại Mỹ, giá vàng tăng mạnh, chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp. Diễn biến này được ghi nhận trong bối cảnh số liệu lạm phát mới của Mỹ cao hơn dự báo, nhưng thị trường vẫn đánh giá Fed có thể giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27 - 28/10.

Giá vàng hôm nay ngày 16/10: Giá vàng thế giới tăng 65 USD/ounce, vàng trong nước ít biến động
Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9 tăng 1,3% so với tháng trước và 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng theo tháng là cao nhất kể từ tháng 3/2022. Trước đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,6% so với tháng trước và 3,7% so với cùng kỳ, chủ yếu do giá xăng tăng.

Các số liệu này làm gia tăng lo ngại về áp lực lạm phát và từng đẩy kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 lên cao hơn. Tuy nhiên, một số quan chức Fed cho rằng việc tăng lãi suất ngay lập tức có thể chưa cần thiết. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện định giá xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 ở mức khoảng 30%.

Ông Peter Grant - Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia cấp cao về kim loại tại Zaner Metals, nhận định thị trường phần lớn đã dự báo PPI tăng mạnh sau khi số liệu CPI cao hơn kỳ vọng. Theo ông, dư địa điều hành chính sách của Fed đang bị hạn chế bởi sức ép tài khóa của Mỹ; việc tiếp tục tăng lãi suất cũng có thể tạo thêm gánh nặng cho nền kinh tế.

Trong phiên, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 0,1 điểm phần trăm, xuống gần 5,09%, còn đồng USD suy yếu. Hai diễn biến này hỗ trợ giá vàng, do lợi suất giảm làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý, trong khi USD yếu khiến vàng hấp dẫn hơn với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Giới đầu tư đang theo dõi phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để tìm thêm tín hiệu về chính sách tiền tệ trước cuộc họp Fed trong tháng này. Trong ngắn hạn, diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và các thông tin về lãi suất tiếp tục là những yếu tố được thị trường chú ý.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 14/10, giá vàng trong nước không ghi nhận biến động về giá phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC, PNJ giao dịch ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giao dịch tại 139,8 - 143,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và không thay đổi giá chiều bán ra, đưa giá giao dịch xuống ngưỡng 138,2 - 143,3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI niêm yết tại 139 - 143 triệu đồng/lượng. PNJ và SJC kết phiên ở ngưỡng 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng không thay đổi về giá, giá vàng nhẫn giao dịch tại 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu giảm 600.000 đồng/lượng ở hai chiều, đưa giá vàng nhẫn về ngưỡng 138,2 - 142,2 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
Từ khóa:
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Cập nhật: 16/10/2026 08:30

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Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30