Ngân hàng - Bảo hiểm

Đã chuyển đổi mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân/căn cước công dân cho hơn 101,49 triệu người

Hà My

Hà My

vuthiluyentb@gmail.com
08:52 | 17/10/2026
Tính đến ngày 16/10, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện chuyển đổi thành công mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân/căn cước công dân cho hơn 101,49 triệu người trên phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ, đạt 99,17% tổng số người thuộc phạm vi chuyển đổi.
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Việc chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội được kỳ vọng tạo ...

Hoàn thành chuyển đổi với người đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa và thống nhất dữ liệu trong quản lý, tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 3115/KH-BHXH ngày 13/8/2026 về chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân (ĐDCN/CCCD) thay thế mã số BHXH và mã đơn vị quản lý trên các phần mềm nghiệp vụ.

Theo kế hoạch, BHXH Việt Nam đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, điều chỉnh phần mềm nghiệp vụ, chuẩn hóa thông tin người tham gia và phối hợp xử lý những trường hợp dữ liệu chưa thống nhất. BHXH các tỉnh, thành phố đồng thời tổ chức rà soát, cập nhật và hoàn thiện dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm các điều kiện phục vụ việc chuyển đổi trên toàn quốc.

Đã chuyển đổi mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân/căn cước công dân cho hơn 101,49 triệu người
Đã thực hiện chuyển đổi mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân/căn cước công dân cho hơn 101,49 triệu người. Ảnh AI minh họa: LV

Từ ngày 1/9/2026, việc chuyển đổi được triển khai chính thức trên phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ (TST). Đây là một trong những hệ thống nghiệp vụ quan trọng, quản lý thông tin người tham gia BHXH, BHYT và cung cấp dữ liệu phục vụ các hoạt động nghiệp vụ có liên quan.

Việc sử dụng số ĐDCN/CCCD thay thế mã số BHXH trên hệ thống quản lý là bước tiến trong quá trình chuẩn hóa dữ liệu, góp phần thống nhất thông tin định danh, hạn chế tình trạng trùng lặp, sai lệch dữ liệu và tạo thuận lợi cho việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa các hệ thống nghiệp vụ.

Trên cơ sở kết quả chuyển đổi tại phần mềm TST, BHXH Việt Nam tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật liên quan đến việc cập nhật, đồng bộ dữ liệu với các phần mềm nghiệp vụ khác, phục vụ công tác quản lý, giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, cũng như cung cấp dịch vụ công và hỗ trợ người tham gia.

Theo kết quả tổng hợp của BHXH Việt Nam đến ngày 16/10/2026, tổng số người thuộc phạm vi chuyển đổi trên phần mềm TST là 102.346.428 người, bao gồm người đang tham gia và người đã dừng tham gia BHXH, BHYT.

Đáng chú ý, việc chuyển đổi đối với người đang tham gia BHXH, BHYT trên phạm vi toàn quốc đã hoàn thành với 101.499.314 người đã được chuyển đổi thành công sang số ĐDCN/CCCD, đạt 99,17%; 162.080 người chuyển đổi chưa thành công, chiếm 0,16%; 348.254 người chưa thực hiện chuyển đổi, chiếm 0,34%; 336.780 người chưa đủ điều kiện chuyển đổi, chiếm 0,33%.

Tiếp tục hoàn thiện dữ liệu định danh, đồng bộ toàn hệ thống

Kết quả trên cho thấy tiến độ chuyển đổi đã đạt tỷ lệ cao, tạo nền tảng quan trọng cho việc sử dụng thống nhất thông tin định danh cá nhân trong quản lý người tham gia BHXH, BHYT.

Đối với các trường hợp chuyển đổi chưa thành công, BHXH Việt Nam cho biết, nguyên nhân chủ yếu liên quan đến sự chưa thống nhất thông tin cá nhân giữa các phần mềm nghiệp vụ hoặc dữ liệu mã số BHXH chưa được đồng bộ đầy đủ.

Đối với các trường hợp chưa đủ điều kiện chuyển đổi, nguyên nhân chủ yếu là chưa có thông tin số ĐDCN/CCCD hoặc thông tin cá nhân chưa khớp với dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các trường hợp này đang tiếp tục được BHXH Việt Nam chỉ đạo rà soát, đối chiếu, bổ sung và hoàn thiện thông tin để thực hiện chuyển đổi khi đáp ứng điều kiện.

Sau khi hoàn thành chuyển đổi đối với người đang tham gia BHXH, BHYT, BHXH Việt Nam tiếp tục tập trung xử lý dữ liệu của những người đã dừng tham gia và các trường hợp chưa chuyển đổi thành công, hướng tới hoàn thiện dữ liệu định danh trong toàn hệ thống.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố chủ động rà soát, xác minh và cập nhật thông tin đối với các trường hợp dữ liệu chưa thống nhất; phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý những trường hợp chưa có hoặc chưa xác thực được số ĐDCN/CCCD. Đồng thời tổ chức chuyển đổi lại đối với các trường hợp đã được bổ sung, chuẩn hóa thông tin.

Cùng với đó, các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cập nhật mã đơn vị quản lý trên phần mềm nghiệp vụ, ưu tiên những đơn vị đang phát sinh giao dịch, nhằm bảo đảm tính liên tục và thuận lợi trong quá trình thực hiện nghiệp vụ.

Các đơn vị chuyên môn thuộc BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi tiến độ, hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ kỹ thuật và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai tại địa phương.

Theo BHXH Việt Nam, việc chuyển đổi sử dụng số ĐDCN/CCCD thay thế mã số BHXH là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của BHXH Việt Nam, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT thống nhất, chính xác, đồng bộ; nâng cao hiệu quả quản lý và tạo nền tảng để tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Hà My
Từ khóa:
mã số bảo hiểm xã hội mã định danh cá nhân căn cước công dân đồng bộ mã số bảo hiểm xã hội với mã định danh cá nhân

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Cập nhật: 17/10/2026 09:30

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Cập nhật: 17/10/2026 09:30

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