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Ngày 17/10: Giá cà phê rơi tự do, hồ tiêu neo ở mức cao

06:41 | 17/10/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (17/10) giảm mạnh 1.500 đồng/kg so với phiên trước. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 91.100 - 92.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu duy trì ổn định sau phiên tăng đồng loạt tại các địa phương hôm qua.
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Ngày 17/10: Giá cà phê rơi tự do, hồ tiêu neo ở mức cao
Giá cà phê trong nước hôm nay điều chỉnh giảm. Ảnh minh họa

Giá cà phê đồng loạt giảm

Thị trường cà phê trong nước sáng nay ghi nhận phiên điều chỉnh đáng chú ý khi giá thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên đồng loạt giảm mạnh. Theo khảo sát, giá cà phê tại khu vực này giảm 1.500 đồng/kg so với ngày hôm trước, đưa mặt bằng giao dịch xuống khoảng 91.100 - 92.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Nông (Lâm Đồng), giá cà phê giảm từ 93.500 đồng/kg xuống còn 92.000 đồng/kg. Dù giảm mạnh, đây vẫn là địa phương có giá thu mua cao nhất trong các khu vực được khảo sát.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 1.500 đồng/kg, hiện được thu mua ở mức 91.800 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng giảm từ 92.600 đồng/kg xuống còn 91.100 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực.

Như vậy, giá cà phê trong nước đã đồng loạt giảm 1.500 đồng/kg chỉ sau một phiên tăng, khiến mặt bằng thu mua tại Tây Nguyên lùi về vùng 91.000 - 92.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, mức giá cao nhất đã giảm từ 93.500 đồng/kg xuống còn 92.000 đồng/kg, trong khi ngưỡng 93.000 đồng/kg không còn xuất hiện tại các địa phương được khảo sát.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê trên 2 sàn giao dịch chính đồng loạt giảm. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 11/2026 giảm 108 USD/tấn, tương đương 3,1%, xuống còn 3.375 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 106 USD/tấn, tương đương 3,05%, đạt 3.364 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2026 giảm 3,25 US cent/pound, tương đương 1,09%, xuống còn 294,8 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 4,8 US cent/pound, tương đương 1,65%, đạt 285,35 US cent/pound.

Giá tiêu cao nhất ở mức 140.500 đồng/kg

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Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Giá tiêu trong nước hôm nay duy trì mặt bằng giá ổn định sau phiên tăng đồng loạt tại các địa phương sản xuất trọng điểm. Theo khảo sát, giá tiêu tại các vùng trồng chính hiện dao động trong khoảng 138.000 - 140.500 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu được thu mua ở mức 140.500 đồng/kg, cao nhất trong các khu vực khảo sát. Đây cũng là địa phương duy nhất duy trì mức giá trên 140.000 đồng/kg trong phiên giao dịch mới nhất.

Tại Đắk Lắk, giá tiêu giữ mức 139.500 đồng/kg, chỉ thấp hơn ngưỡng 140.000 đồng/kg khoảng 500 đồng/kg. Ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP HCM), giá tiêu ổn định ở mức 138.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng được thu mua ở mức 138.000 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm địa phương được khảo sát.

Như vậy, giá tiêu trong nước hôm nay duy trì mặt bằng tương đối cao sau phiên tăng 500 đồng/kg ngày 16/10, với khoảng chênh lệch giữa địa phương có giá cao nhất và thấp nhất là 2.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong phiên giao dịch gần nhất.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện đứng ở mức 6.827 USD/tấn, không thay đổi so với ngày trước đó.

Giá tiêu đen Malaysia duy trì mức 9.100 USD/tấn, trong khi tiêu đen ASTA 570 của Brazil tiếp tục được giao dịch ở mức 5.800 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá xuất khẩu tiêu đen loại 500 g/l giữ mức 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia duy trì mức 9.347 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng Việt Nam và Malaysia lần lượt đứng ở mức 8.450 USD/tấn và 12.100 USD/tấn.

Nhìn chung, thị trường hồ tiêu quốc tế chưa xuất hiện biến động đáng kể, cho thấy hoạt động giao dịch tại các quốc gia sản xuất lớn vẫn đang duy trì trạng thái tương đối ổn định./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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