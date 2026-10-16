Cao su Việt đang có lợi thế về giá

Giá cao su tự nhiên bứt tốc mạnh trong quý III

Thị trường cao su thế giới từ tháng 4 đến nay đang trải qua những tháng sôi động nhất trong nhiều năm trở lại đây. Sự cộng hưởng từ nguồn cung hạn chế, nhu cầu tiêu thụ ổn định và chi phí nguyên liệu hóa dầu tăng cao đã tạo ra một lực đẩy mạnh mẽ, đặc biệt giá cao su tự nhiên đã thiết lập những mặt bằng mới.

Theo Hiệp hội Các nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC), sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu năm 2026 dự kiến đạt khoảng 15,32 triệu tấn, thấp hơn mức tiêu thụ dự báo 15,6 triệu tấn. Nếu chênh lệch cung cầu tiếp tục kéo dài, giá cao su có thể được hỗ trợ trong thời gian tới.

Giá cao su tự nhiên đã tăng đáng kể từ đầu năm và bứt tốc mạnh mẽ trong quý III. Ảnh: Lê Toàn

Báo cáo thị trường tháng 10/2026 của Nhóm Nghiên cứu Cao su Quốc tế (IRSG) cho thấy những con số đầy lạc quan cho ngành cao su. Giá cao su tự nhiên đã tăng đáng kể từ đầu năm và bứt tốc mạnh mẽ trong quý III. Tại các thị trường trọng điểm, mức tăng trưởng hiện rõ ở mức hai con số. So với cùng kỳ năm trước, giá cao su SIR20 của Indonesia trong tháng 9 tăng 39%, STR20 của Thái Lan tăng 33% và SMR20 của Malaysia tăng 34%. Đáng chú ý, giá TSR20 tại thị trường châu Âu vọt lên tới 68%, trong khi cao su RSS3 của Ấn Độ cũng ghi nhận mức tăng 46%. Điều này khẳng định cơn sốt giá đang lan rộng trên quy mô toàn cầu chứ không mang tính cục bộ.

Các chuyên gia nhận định, nguyên nhân chủ yếu đến từ nguồn cung, trong đó Thái Lan - cường quốc cao su lớn nhất thế giới, xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm 2026 đã sụt giảm 10% so với cùng kỳ. Còn tại Trung Quốc, lượng chứng chỉ lưu kho và tồn kho tại các trung tâm lớn như Thanh Đảo liên tục giảm sút. Bên cạnh đó, yếu tố thời tiết khắc nghiệt do El Niño đe dọa trực tiếp đến sản lượng khai thác tại các vùng trồng trọng điểm.

Mặc dù giá tăng mạnh, thị trường ngắn hạn vẫn đang chứng kiến một cuộc giằng co quyết liệt giữa cung và cầu. Các nhà sản xuất lốp xe Trung Quốc tệp khách hàng lớn nhất thế giới vừa bước vào kỳ nghỉ lễ dài, khiến nhu cầu mua mới tạm thời chững lại. Đứng trước áp lực chi phí đầu vào cao, một số nhà máy thậm chí phải giãn thời gian hoạt động để bảo vệ biên lợi nhuận.

Doanh nghiệp đưa lốp xe vào EU phải thẩm định nguồn gốc cao su Ông Võ Hoàng An - Tổng thư ký VRA cho biết, EU hiện là thị trường lớn thứ 3 của cao su Việt Nam, sau Trung Quốc và Mỹ. Vì Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu áp dụng cả với sản phẩm phái sinh, doanh nghiệp đưa lốp xe hoặc đồ nội thất vào EU phải thẩm định nguồn gốc cao su và gỗ trong sản phẩm, kể cả khi hàng được sản xuất ở nước thứ ba.

Tại thị trường nội địa, diễn biến giá từ đầu tháng 10 đến nay vẫn đi ngang và neo ở vùng cao, giá cao su nhìn chung cùng chiều với thị trường thế giới. Từ đầu tháng 4 đến nay, giá thu mua trong nước và giá xuất khẩu đều duy trì ở mặt bằng cao hơn so với cuối quý I. Hiện giá mủ chén vẫn tăng khoảng 30% và giá mủ nước tăng khoảng 22% so với cuối tháng 3. Giá xuất khẩu các chủng loại cao su chủ lực như SVR10 và SVR3L cũng tăng khoảng 15% trong cùng giai đoạn.

Đáng chú ý, dù lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam trong 9 tháng năm 2026 giảm về lượng, nhưng vẫn giữ được giá trị. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 9 tháng, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,1 triệu tấn cao su, giảm 16,2%, kim ngạch đạt 2,18 tỷ USD, giá bình quân 2.017 USD/tấn, tăng 14,1% so với cùng kỳ.

Trong những tháng cuối năm, giá cao su Việt Nam sẽ phụ thuộc lớn vào thời tiết tại các vùng cạo mủ và diễn biến giá dầu thô. Nếu dầu thô tiếp tục neo cao, cao su tự nhiên sẽ duy trì được lợi thế cạnh tranh trước cao su tổng hợp.

EUDR tạo lợi thế kinh tế

Theo IRSG, bối cảnh thị trường đang tạo thêm động lực, nguồn cung khan hiếm và nhu cầu tiêu thụ tương đối vững đang hỗ trợ mặt bằng giá. Tuy vậy, giá cao cũng có thể khuyến khích nhà sản xuất tăng cường khai thác các diện tích cây trưởng thành chưa được khai thác hết, qua đó bổ sung nguồn cung và tạo áp lực trở lại đối với giá trong ngắn hạn. Về dài hạn, vườn cây già cỗi cùng tiến độ tái canh, trồng mới hạn chế có thể làm thu hẹp dư địa mở rộng sản lượng.

Do đó, lợi thế của cao su đáp ứng Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) đang cho thấy lợi ích kinh tế bước đầu đối với ngành cao su Việt Nam. Ông Diệp Xuân Trường - Phó Trưởng ban Công nghiệp, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) cho hay, trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn đã tiêu thụ khoảng 10.000 tấn cao su đáp ứng yêu cầu EUDR. Giá bán cao hơn từ 120 - 250 USD/tấn so với sản phẩm chưa có hồ sơ đáp ứng quy định, mang lại giá trị tăng thêm ước tính khoảng 30 tỷ đồng.

Kết quả này cho thấy truy xuất nguồn gốc và minh bạch chuỗi cung ứng đang dần trở thành yếu tố tạo giá trị thương mại, thay vì chỉ là chi phí tuân thủ. Khi người mua có thể kiểm tra thông tin vùng trồng, nguồn gốc nguyên liệu và tính hợp pháp của quá trình sản xuất, doanh nghiệp có thêm cơ hội đáp ứng yêu cầu của các khách hàng ưu tiên nguồn cung bền vững.

Tuy nhiên, mức giá chênh lệch nói trên là kết quả được VRG ghi nhận trong hoạt động tiêu thụ của Tập đoàn, không đồng nghĩa mọi sản phẩm đáp ứng EUDR đều mặc nhiên được bán với mức giá cao hơn tương tự. Khả năng hưởng lợi còn phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng, chất lượng sản phẩm, điều kiện hợp đồng và khả năng chứng minh nguồn gốc của từng lô hàng. Hoạt động thu hoạch mủ tại vườn cao su, khâu đầu tiên trong chuỗi cung ứng cần được quản lý thông tin vùng trồng và truy xuất nguồn gốc để đáp ứng yêu cầu của thị trường EU.

Các chuyên gia cho rằng, xung đột Trung Đông kéo dài đã tác động đến thị trường năng lượng thế giới. Vì vậy, triển vọng ngắn hạn của thị trường cao su vẫn được hỗ trợ tích cực. Dự báo giá có thể tiếp tục gia tăng khi các yếu tố địa chính trị, thời tiết và kinh tế vĩ mô toàn cầu vẫn còn diễn biến phức tạp.