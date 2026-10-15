Thuế - Hải quan

Việt Nam tích cực đàm phán hướng tới một khuôn khổ hợp tác thuế cân bằng, minh bạch

11:57 | 15/10/2026
(TBTCO) - Việt Nam sẵn sàng tiếp tục tham gia tích cực, xây dựng vào tiến trình đàm phán, hướng tới một khuôn khổ hợp tác thuế quốc tế hiệu quả, cân bằng, minh bạch và có tính khả thi.
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Ngày 14/10/2026, tại Trung tâm Hội nghị Liên hợp quốc ở Bangkok (Thái Lan), đã diễn ra Hội nghị cấp cao các Bộ trưởng Tài chính về Tương lai hợp tác quốc tế về thuế tại Liên hợp quốc. Được sự uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam, ông Đặng Ngọc Minh - Phó Cục trưởng Cục Thuế làm Trưởng đoàn.

Việt Nam tích cực đàm phán hướng tới một khuôn khổ hợp tác thuế cân bằng, minh bạch
Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tiến Kiên

Tại phiên thảo luận bàn tròn cấp Bộ trưởng, ông Đặng Ngọc Minh đã có bài phát biểu khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với việc tăng cường hợp tác thuế quốc tế toàn diện, hiệu quả và bao trùm tại Liên hợp quốc.

Bài phát biểu nhấn mạnh một số nguyên tắc và ưu tiên của Việt Nam trong tiến trình xây dựng Công ước khung và hai Nghị định thư kèm theo, gồm:

Một là, bảo đảm cân bằng giữa quyền đánh thuế của quốc gia nguồn và quốc gia cư trú: phản ánh phù hợp hoạt động kinh tế và nguồn thu phát sinh tại các quốc gia, đồng thời hạn chế nguy cơ đánh thuế trùng.

Hai là, bảo đảm tính linh hoạt và tương thích với các cam kết quốc tế hiện hành, đặc biệt là mạng lưới Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, tránh chồng lấn hoặc mặc nhiên làm phát sinh nghĩa vụ mới khi chưa có sự đồng ý của các bên liên quan theo quy định áp dụng.

Ba là, xây dựng quy tắc rõ ràng, minh bạch và khả thi đối với dịch vụ xuyên biên giới: bao gồm các dịch vụ được cung cấp trong môi trường số; đánh giá tiềm năng tăng thu trên cơ sở phương pháp tính toán đáng tin cậy, đồng thời xem xét chi phí quản lý thuế, chi phí tuân thủ và nguy cơ chồng lấn với các cơ chế thuế hiện hành.

Bốn là, đề cao tính tự nguyện và sự phù hợp với pháp luật quốc gia: trong các cơ chế hợp tác hành chính thuế, phòng ngừa và giải quyết tranh chấp, bảo đảm thẩm quyền của nhà chức trách có thẩm quyền tại mỗi quốc gia./.

Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở cho việc tham gia tiến trình đàm phán

“Hiện nay, Bộ Tài chính Việt Nam đang báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương tham gia Công ước khung và nội dung các Nghị định thư kèm theo, nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc tham gia và đóng góp ý kiến của Việt Nam tại các giai đoạn tiếp theo.

Việc chủ động nghiên cứu và tham gia có trách nhiệm vào tiến trình hợp tác thuế quốc tế sẽ góp phần giúp Việt Nam nắm bắt các xu hướng chính sách mới, bảo vệ lợi ích quốc gia trong quá trình xây dựng quy tắc quốc tế, đồng thời thúc đẩy một môi trường thuế minh bạch, ổn định và có khả năng dự đoán, phục vụ mục tiêu huy động nguồn lực trong nước và phát triển bền vững”.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh.
Văn Tuấn
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