Thuế - Hải quan

Thuế TP. Huế thu ngân sách đạt hơn 10.700 tỷ đồng trong 9 tháng

Đức Việt

Đức Việt

leducviettbtc@gmail.com
19:34 | 14/10/2026
(TBTCO) - Theo Thuế TP. Huế, 9 tháng năm 2026, thu ngân sách do đơn vị thực hiện đạt 10.748 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2025. Trong những tháng cuối năm, đơn vị thực hiện đồng bộ giải pháp, phấn đấu hoàn thành dự toán được giao.
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Thuế TP. Huế thu ngân sách 8 tháng tăng hơn 12% so với cùng kỳ

Ông Đoàn Vĩ Tuyến - Trưởng Thuế TP. Huế cho biết, để có được kết quả trên, đơn vị tăng cường quản lý và chống thất thu ngân sách ngay từ đầu năm. Theo đó, đã kịp thời phổ biến, triển khai các chính sách mới về thuế, hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, cơ quan Thuế cũng thường xuyên tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách thuế mới và bồi dưỡng chuyên đề về thuế cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực này.

Công tác tuyên truyền cũng được mở rộng thông qua phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Huế vận động người dân mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ lấy hóa đơn. Hoạt động này nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế từ cả phía người bán và người mua.

Đồng thời, công tác chống thất thu được triển khai gắn với phối hợp liên ngành. Thuế TP. Huế cử thành viên tham gia các đoàn thanh tra liên ngành do Thanh tra thành phố thực hiện, tập trung vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ; đồng thời cung cấp thông tin, tài liệu về các doanh nghiệp thuộc diện thanh tra.

Thông qua việc kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện quy định về hóa đơn với thanh tra có trọng tâm, cơ quan Thuế góp phần nâng cao tính tuân thủ, phát hiện kịp thời những dấu hiệu rủi ro và hạn chế thất thu.

Thuế TP. Huế thu ngân sách đạt hơn 10.700 tỷ đồng trong 9 tháng
Công chức Thuế TP. Huế rà soát dữ liệu, chú trọng công tác quản lý thuế đối với thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số. Ảnh: CTV

Một chuyên đề khác được Thuế TP. Huế tập trung thực hiện là quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý. Kết quả triển khai cho thấy, đến nay cơ quan Thuế đã thực hiện 103 cuộc kiểm tra theo kế hoạch.

Qua công tác kiểm tra, cơ quan Thuế nhận diện một số rủi ro nổi bật như doanh thu kê khai chưa phản ánh đầy đủ thực tế, không lập hóa đơn đối với từng lần bán hàng, giao dịch tiền mặt còn phổ biến. Bên cạnh đó, thông tin người bán trên bảng kê thu mua vàng từ người dân chưa đầy đủ, gây khó khăn cho việc xác minh nguồn hàng và chi phí đầu vào.

Kết quả kiểm tra cũng cho thấy, doanh thu và số thuế kê khai của các doanh nghiệp kinh doanh vàng tăng so với trước khi kiểm tra. Đây là cơ sở để cơ quan Thuế tiếp tục khai thác dữ liệu, nhận diện rủi ro và lựa chọn đối tượng kiểm tra phù hợp, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý thay vì chỉ tập trung vào số lượng cuộc kiểm tra.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, theo ông Tuyến, đơn vị xác định tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý. Trong đó, tập trung theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, phân tích cụ thể từng địa bàn, khu vực, sắc thuế; tăng cường quản lý các nguồn thu, kiểm tra chống thất thu, trốn thuế và đẩy mạnh thu hồi nợ đọng ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, phối hợp với UBND các xã, phường, cơ quan đăng ký kinh doanh và công an cơ sở được tăng cường nhằm nắm bắt biến động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh mới phát sinh, hộ nghỉ kinh doanh hoặc bỏ địa chỉ kinh doanh. Đây là cơ sở để cơ quan Thuế cập nhật đối tượng quản lý, hạn chế bỏ sót nguồn thu.

Đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, Thuế thành phố tiếp tục phối hợp rà soát tài khoản bán hàng trực tuyến, hoạt động livestream bán hàng và kinh doanh qua mạng xã hội để đưa vào quản lý theo quy định.

Với phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tiếp tục được đẩy mạnh. Các chính sách thuế mới được phổ biến qua nhiều hình thức, trong đó chú trọng các kênh điện tử, website, mạng xã hội và đối thoại trực tiếp.

Trưởng Thuế TP. Huế cho hay, thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính, khai thác cơ sở dữ liệu ngành Thuế, tăng tỷ lệ hồ sơ điện tử và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho người nộp thuế.
Đức Việt
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