Tài chính

Việt Nam - Pháp: Thúc đẩy hợp tác tài chính, năng lượng và hạ tầng chiến lược

Đức Minh

Đức Minh

Minhtbtc@gmail.com; nguyenducminh-tbtc@mof.gov.vn
19:47 | 13/10/2026
(TBTCO) - Ngày 13/10/2026, tại Hà Nội, Bộ Tài chính Việt Nam đã có buổi làm việc với Đoàn doanh nghiệp cấp cao Cộng hòa Pháp do ông Benoît Clocheret - Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp - Việt Nam làm trưởng đoàn.
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Chuyến thăm diễn ra chỉ một tháng sau cuộc gặp cấp cao tại Paris giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, thể hiện tinh thần hợp tác chủ động, tốc độ và hiệu quả giữa hai quốc gia.

Tăng cường đối thoại thể chế và cơ chế đầu tư

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Đỗ Văn Sử cùng đại diện Lãnh đạo các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ Tài chính đã chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn. Tham dự buổi làm việc có ông Jean-Alexandre Egea - Tham tán Kinh tế Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.

Việt Nam - Pháp: Thúc đẩy hợp tác tài chính, năng lượng và hạ tầng chiến lược
Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp - Việt Nam Benoît Clocheret phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại cuộc họp, ông Benoît Clocheret nhấn mạnh vai trò then chốt của Bộ Tài chính Việt Nam trong việc định hình các điều kiện thực hiện dự án đầu tư công, đầu tư nước ngoài (FDI), tài chính phát triển và hợp tác công tư (PPP). Trước mục tiêu tăng trưởng GDP bứt phá trên 10%/năm của Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp Pháp mong muốn tìm hiểu sâu về cơ chế huy động vốn và hành lang pháp lý đối với các dự án hạ tầng quy mô lớn như đường sắt tốc độ cao, metro và năng lượng mới.

Đoàn doanh nghiệp Pháp tập trung trao đổi với đại diện Bộ Tài chính 3 nhóm nội dung trọng tâm: Huy động vốn và công cụ tài chính: Phương án kết hợp hiệu quả giữa nguồn vốn song phương, tín dụng xuất khẩu và vốn đa phương cho các dự án hạ tầng lớn.

Tiêu chí lựa chọn nhà thầu: Đề xuất chú trọng yếu tố chất lượng, độ an toàn, độ bền vững và chi phí bảo trì toàn bộ vòng đời công trình, thay vì chỉ tập trung vào chi phí đầu tư ban đầu; đồng thời cần bố trí kinh phí cho đơn vị giám sát độc lập ngay từ giai đoạn chuẩn bị.

Việt Nam - Pháp: Thúc đẩy hợp tác tài chính, năng lượng và hạ tầng chiến lược
Quang cảnh buổi tiếp Đoàn doanh nghiệp Cộng hoà Pháp. Ảnh: Đức Minh

Khung pháp lý đầu tư dài hạn: Đảm bảo tính ổn định, dự báo được của quy định pháp luật đối với các dự án kéo dài nhiều thập kỷ và việc cụ thể hóa các chính sách phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết 68).

Những bước tiến tích cực trong hợp tác tài chính - thuế

Thông tin tại buổi làm việc, Tham tán Kinh tế Jean-Alexandre Egea đánh giá cao thành công của chuyến công tác cấp cao của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Pháp vừa qua. Hợp tác tài chính - kinh tế song phương đã ghi nhận nhiều kết quả nổi bật: Cơ quan thuế hai nước chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác về thuế.

Việt Nam - Pháp: Thúc đẩy hợp tác tài chính, năng lượng và hạ tầng chiến lược
Tham tán Kinh tế Jean-Alexandre Egea phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Hội đồng các Bộ trưởng Tài chính Châu Âu (EU) đã chính thức đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế (chuyển từ “danh sách đen” sang “danh sách xám”), phản ánh sự nỗ lực và phối hợp tích cực của hai bên.

Bộ Tài chính Việt Nam và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tiếp tục ký kết các thỏa thuận tài chính về hạ tầng năng lượng, điện lực và hợp tác phát triển vệ tinh quan sát Trái Đất thế hệ mới.

Tiến trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EU - Việt Nam (EVIPA) đang được Quốc hội Pháp tích cực triển khai, dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2026.

Hiện có khoảng 250 doanh nghiệp Pháp đang hoạt động hiệu quả tại Việt Nam và quy mô này được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Mở rộng dư địa đầu tư hạ tầng và hoàn thiện thể chế

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục trưởng Đỗ Văn Sử ghi nhận và đánh giá cao sự ủng hộ từ Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Pháp. Phản hồi các quan tâm của phía bạn, đại diện Bộ Tài chính đã chia sẻ bức tranh tổng thể về nhu cầu phát triển và định hướng cải cách thể chế của Việt Nam.

Việt Nam - Pháp: Thúc đẩy hợp tác tài chính, năng lượng và hạ tầng chiến lược
Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính Việt Nam ) Đỗ Văn Sử phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Nhu cầu vốn hạ tầng và năng lượng: Nhu cầu đầu tư cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam khoảng 67 tỷ USD, metro tại Hà Nội và TP.HCM khoảng 63 - 65 tỷ USD (tổng nhu cầu hạ tầng đường sắt đạt khoảng 200 tỷ USD) và hạ tầng đường bộ khoảng 400 tỷ USD. Để đáp ứng tốc độ tăng trưởng GDP trên 10%/năm, nhu cầu năng lượng phải tăng gấp 1,5 - 2 lần. Việt Nam chủ trương đa dạng hóa các nguồn vốn (đầu tư công, tư nhân, PPP) và phát triển toàn diện hệ sinh thái năng lượng bền vững.

Cải cách pháp luật đấu thầu và đầu tư: Bộ Tài chính đang trình Quốc hội sửa đổi Luật Đấu thầu nhằm tăng tính minh bạch, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) và rút ngắn thủ tục; đồng thời tích hợp sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công để tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn, chồng chéo.

Song hành thể chế đầu tư: Hai Nghị quyết của Việt Nam - Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân và Nghị quyết 10 về thu hút FDI - tạo thành “hai chân kiềng” hỗ trợ lẫn nhau, hướng tới kết nối chặt chẽ giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa. Việt Nam đặc biệt coi trọng việc chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực tại chỗ trong các dự án công nghệ cao, hạ tầng phức tạp.

Hướng tới chặng đường hợp tác bền vững

Đánh giá cao những chuyển biến tích cực trong hoàn thiện thể chế của Việt Nam, ông Benoît Clocheret khẳng định khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện sẽ tiếp tục là nền tảng vững chắc để các tổ chức như AFD đồng hành tài trợ cho các dự án trọng điểm. Nhân dịp này, phía Pháp trân trọng đề xuất và mời Bộ Tài chính Việt Nam đồng hành tổ chức Diễn đàn Lãnh đạo Doanh nghiệp Việt Nam - Pháp lần thứ ba vào năm 2027 tại Hà Nội.

Việt Nam - Pháp: Thúc đẩy hợp tác tài chính, năng lượng và hạ tầng chiến lược
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Kết luận buổi làm việc, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Đỗ Văn Sử khẳng định Bộ Tài chính ghi nhận đầy đủ các kiến nghị thẳng thắn, mang tính xây dựng của Đoàn. Cục Đầu tư nước ngoài sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ (Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại, Vụ Phát triển hạ tầng, Vụ Tài chính - Kinh tế ngành, Cục Quản lý đấu thầu, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước) để nghiên cứu cụ thể các đề xuất và báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Bộ Tài chính Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam đạt hiệu quả cao và bền vững./.

Đức Minh
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