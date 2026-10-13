Tài chính

Chi cục DTNN khu vực XV: Thần tốc xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh Cà Mau và Cần Thơ

Đức Minh

Đức Minh

06:15 | 13/10/2026
(TBTCO) - Đến hết ngày 9/10/2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XV đã hoàn thành xuất cấp, vận chuyển và giao nhận 372,99 tấn gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ 5.179 học sinh thuộc các trường đóng trên địa bàn tỉnh Cà Mau, thành phố Cần Thơ, đồng thời khẩn trương triển khai xuất cấp hơn 486,65 tấn hỗ trợ học sinh tỉnh An Giang với thời gian hoàn thành trước 31/10/2026.
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Rà soát kỹ lưỡng, phân bổ đúng đối tượng

Theo ông Nguyễn Văn Khoa - Chi Cục trưởng Chi cục dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực XV cho biết, theo Quyết định số 368/QĐ-CDT của Cục DTNN, đơn vị được giao xuất cấp (không thu tiền) gần 3.528 tấn gạo dự trữ quốc gia (DTQG) cho 3 tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ (Cà Mau là 72,6 tấn; Cần Thơ là 363,78 tấn; An Giang là hơn 3.091 tấn), đồng thời tổ chức vận chuyển, giao gạo cho đơn vị tiếp nhận của các tỉnh trên phương tiện vận chuyển của bên giao hàng tại trung tâm các đơn vị hành chính cấp xã (xã, phường, đặc khu thuộc cấp tỉnh) theo kế hoạch phân bổ của UBND các tỉnh.

Ngay sau khi nhận được lệnh, tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức Chi cục DTNN khu vực XV đã nhanh chóng xắn tay vào việc, không quản ngại khó khăn, chủ động làm việc trực tiếp với UBND và Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương. Mục tiêu cao nhất được đặt ra là rà soát thật kỹ lưỡng danh sách đối tượng thụ hưởng, đối chiếu thực tế từng số liệu để đảm bảo sự chính xác tuyệt đối, tránh tình trạng bỏ sót hoặc nhầm lẫn, đưa chính sách hỗ trợ đến đúng người, đúng thời điểm.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa cơ quan dự trữ và chính quyền địa phương đã mang lại những kết quả rõ nét. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ông Nguyễn Minh Luân ký ban hành Quyết định số 3246/QĐ-UBND ngày 28/8/2026 tiếp nhận 61,74 tấn gạo DTQG từ Chi cục DTNN khu vực XV để hỗ trợ cho 1.029 học sinh trong học kỳ I năm học 2026 - 2027 theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách.

Chi cục DTNN khu vực XV: Thần tốc xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh Cà Mau và Cần Thơ
Gạo dự trữ quốc gia đã được tập kết, giao cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Him Lam (xã Thanh Xuân, thành phố Cần Thơ). Ảnh: Nguyễn Bình

Đến ngày 25/9/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ - ông Nguyễn Văn Khởi đã ký Quyết định số 4974/QĐ-UBND tiếp nhận, phân bổ 311,25 tấn gạo DTQG từ Chi cục DTNN khu vực XV để hỗ trợ cho 4.150 học sinh của Trường Bổ túc Văn hoá Pali Trung cấp Nam Bộ và 12 trường phổ thông dân tộc nội trú, trong học kỳ I năm học 2026 - 2027 theo Nghị định số 66 của Chính phủ.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc cấp phát gạo kịp thời trước thềm năm học mới và mùa mưa lũ, lãnh đạo Chi cục DTNN khu vực XV đã chủ động trao đổi, làm việc sát sao với UBND và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang để rà soát về số liệu học sinh nhận gạo theo quy định, người phụ trách và địa điểm tiếp nhận. Nhờ đó, ngày 5/10/2026, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang - bà Nguyễn Thị Minh Thuý đã ký Quyết định số 4550/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 và thay thế các phụ lục kèm theo Quyết định số 4096/QĐ-UBND ngày 28/8/2026, phân bổ trên 486,65 tấn gạo DTQG hỗ trợ cho 8.347 học sinh, học viên các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang (Trường phổ thông DTNT THCS & THPT An Giang 1 với 1 điểm chính và 4 phân hiệu; Trường phổ thông DTNT THCS & THPT An Giang 2 với 1 điểm chính và 3 phân hiệu); các trường đóng trên địa bàn 5 xã, phương của tỉnh An Giang.

Điểm kho Trà Nóc và “chiến dịch” xuất cấp gạo thần tốc

Để hiện thực hóa các quyết định phân bổ của địa phương thành những hạt gạo nghĩa tình trao tận tay học sinh, ban lãnh đạo Chi cục DTNN khu vực XV đã nhanh chóng ban hành các quyết định giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là Điểm kho ĐK1.KV15 (kho Trà Nóc).

Cụ thể, kho Trà Nóc đã được giao trọng trách xuất cấp không thu tiền số lượng lớn gạo DTQG nhập kho năm 2025: xuất cấp không thu tiền 61,74 tấn gạo DTQG nhập kho năm 2025 để hỗ trợ học sinh tỉnh Cà Mau, với thời hạn hoàn thành đến ngày 26/9/2026; đồng thời xuất cấp không thu tiền 311,25 tấn gạo DTQG nhập kho năm 2025 để hỗ trợ học sinh thành phố Cần Thơ, với thời hạn hoàn thành đến ngày 27/10/2026.

Ngày 5/10/2026, Chi cục tiếp tục ban hành Quyết định số 308/QĐ-DTKV.XV giao Điểm kho ĐK1.KV15 xuất cấp trên 486,65 tấn gạo để hỗ trợ học sinh tỉnh An Giang, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/10/2026. với thời hạn hoàn thành đến ngày 31/10/2026.

Dưới quy trình xuất cấp gạo được triển khai vô cùng bài bản và chặt chẽ. Căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật về quản lý dự trữ quốc gia, Chi cục đã xây dựng phương án xuất gạo chi tiết, phân công rạch ròi cho từng phòng nghiệp vụ và các điểm kho. Các công việc từ kiểm tra chất lượng, lấy mẫu kiểm định, xuất kho, lập hồ sơ giao nhận cho đến việc bố trí cán bộ áp tải đều được thực hiện nghiêm ngặt.

Bên cạnh đó, đơn vị đã tiến hành mời thầu, yêu cầu báo giá công khai đối với các gói thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp và vận chuyển gạo từ kho đến tận các điểm trường hoặc địa bàn tiếp nhận tại các tỉnh. Trưởng điểm kho ĐK1.KV15 được giao nhiệm vụ trực tiếp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc giao nhận, kiểm tra và giám sát chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối về số lượng, chất lượng và thời gian theo yêu cầu.

Kỳ công vận chuyển gạo vượt mưa bão

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Chi cục trưởng Chi cục dự trữ Nhà nước khu vực XV Nguyễn Văn Khoa bộc bạch: “Thời tiết đang mưa bão liên tục nên anh em phải che chắn rất kỹ lưỡng. Đường xá đi lại xuống các xã vùng sâu ở miền Nam hiện nay gặp không ít trở ngại, nhiều nơi cầu cống nhỏ hẹp, đường đất lầy lội khiến xe trọng tải lớn khó tiếp cận. Nhà thầu vận chuyển cũng phải rất linh hoạt bố trí phương tiện phù hợp mới có thể đảm bảo được tiến độ cam kết”.

Để vượt qua những trở ngại đó, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XV đã áp dụng các biện pháp kiểm soát vô cùng khắt khe và sáng tạo. Đơn cử như, lãnh đạo Chi cục yêu cầu Điểm kho ĐK1.KV15 phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ kiểm tra khắt khe chất lượng gạo, bảo đảm 100% gạo xuất kho đạt tiêu chuẩn quy định trước khi bánh xe vận chuyển lăn bánh; Xác thực thông tin đa chiều, Phòng Quản lý hàng trực tiếp liên lạc điện thoại cho các điểm trường để xác nhận chính xác số lượng, thời gian, ngày giờ và người nhận cụ thể trước khi tiến hành bốc gạo lên xe.

Do đặc thù mùa mưa lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long có độ ẩm rất cao, gạo rất dễ hút ẩm và hư hỏng. Cán bộ giám sát giao nhận luôn phải nhắc nhở các nhà trường tuyệt đối không được để bao gạo tiếp xúc trực tiếp xuống sàn nhà mà phải kê lót pallet kỹ càng. Sau khi hoàn tất việc bàn giao, cán bộ áp tải có trách nhiệm lấy mẫu gạo phong lưu lại trong thời gian 3 tháng theo đúng quy định, đồng thời tiến hành quay phim, chụp hình hiện trường để ghi nhận quá trình bàn giao, bảo đảm tính minh bạch và an toàn tuyệt đối cho hàng dự trữ quốc gia.
Đức Minh
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