Chiều ngày 18/11, tại Hà Nội, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức họp báo thông tin về tổ chức sự kiện “Xin chào Cà Mau 2026”; tổ chức Festival Tôm Cà Mau - lần thứ II năm 2026".

Tại họp báo, ông Hồ Trung Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau cho biết, tỉnh đã trao đổi với lãnh đạo Hà Nội về việc tổ chức sự kiện “Xin chào Cà Mau” tại Thủ đô. Đây là dịp giới thiệu thiên nhiên, con người, tiềm năng và cơ hội phát triển của vùng đất cực Nam Tổ quốc, đồng thời tăng cường sự hiểu biết, hợp tác giữa Cà Mau với Hà Nội và các địa phương.

Ông Hồ Trung Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu. Ảnh: Khánh Linh

Ông Đào Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đánh giá, chuỗi hoạt động lần này góp phần cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hà Nội và Cà Mau ký ngày 22/7/2026. Hai địa phương đã thống nhất phối hợp trên các lĩnh vực xúc tiến đầu tư, công thương, văn hóa, thể thao, du lịch, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nông nghiệp.

Theo ông Đào Xuân Dũng, Hà Nội có lợi thế về thị trường tiêu thụ, nguồn lực và khoa học công nghệ, trong khi Cà Mau có thế mạnh về kinh tế biển, thủy sản, nông nghiệp và du lịch. Sự bổ trợ này tạo điều kiện để hai địa phương mở rộng hợp tác, nhất là trong tiêu thụ sản phẩm và phát triển du lịch. Hà Nội sẽ phối hợp tuyên truyền, quảng bá sự kiện, giới thiệu văn hóa, con người và tiềm năng của Cà Mau tới người dân Thủ đô.

Thông tin tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Cà Mau Tô Minh Đương cho biết, sự kiện “Xin chào Cà Mau 2026” tại Hà Nội diễn ra từ ngày 24 đến 29/11 tại Quảng trường Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City, số 72A Nguyễn Trãi, Hà Nội. Với quy mô 30 gian hàng tiêu chuẩn, diện tích khoảng 300m², không gian được bố trí thành 3 khu vực chính, tập trung giới thiệu sản phẩm OCOP, xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch, văn hóa và nghệ thuật Cà Mau.

Không gian trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh có quy mô 20 gian hàng, giới thiệu, quảng bá và mua bán các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm chế biến từ thủy sản và đặc sản địa phương.

Hoạt động kết hợp trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm nhằm quảng bá giá trị văn hóa và hình ảnh Cà Mau, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ với doanh nghiệp, hệ thống phân phối, nhà bán lẻ và người tiêu dùng tại Hà Nội, các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Cùng với chương trình tại Hà Nội, tỉnh Cà Mau tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới”.

Theo ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, Festival diễn ra từ ngày 21 đến 25/11, tổ chức tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau. Sự kiện dự kiến đón khoảng 500 - 700 đại biểu tham dự khai mạc, 8.000–10.000 lượt khách tham quan; không gian trưng bày có khoảng 350 gian hàng./.