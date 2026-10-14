Theo báo cáo của Thuế tỉnh Thanh Hóa, lũy kế 9 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 29.433 tỷ đồng, bằng 90,1% dự toán Trung ương giao, bằng 88,8% dự toán tỉnh giao. So với cùng kỳ năm 2025, số thu tăng 1,4%, tương ứng tăng 407,5 tỷ đồng.

Kết quả này cho thấy nguồn thu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, song tiến độ thực hiện dự toán tỉnh giao vẫn còn khoảng cách cần bù đắp trong những tháng cuối năm.

Công chức Thuế tỉnh Thanh Hóa chủ động hỗ trợ người dân sử dụng eTax Mobile. Ảnh: TN

Xác định nhiệm vụ thu ngân sách là trọng tâm, Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy yêu cầu, các đơn vị bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh và tình hình thực tế để triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế.

Yêu cầu đặt ra không chỉ là duy trì những khoản thu đang có mà còn phải chủ động nhận diện nguồn thu còn tiềm năng, hạn chế thất thu và nâng cao hiệu quả quản lý trên từng địa bàn, lĩnh vực.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo, trên cơ sở đánh giá sát tình hình, các phòng, văn phòng và Thuế cơ sở cần xây dựng phương án điều hành phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, chủ động khai thác các nguồn thu theo quy định, đồng thời rà soát những khoản còn tồn đọng, những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ thất thu.

Thuế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục giữ vững đà thu ngân sách trong quý IV/2026, khai thác hiệu quả các nguồn thu còn dư địa và xử lý những tồn tại trong quản lý. Sự kết hợp giữa các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu, thu hồi nợ thuế, chuẩn hóa dữ liệu và hỗ trợ người nộp thuế sẽ là những yếu tố quan trọng để Thuế tỉnh Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ được giao trong năm 2026.

Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Thanh Hóa, tiến độ thu cần được theo dõi thường xuyên theo từng địa bàn, khu vực kinh tế và sắc thuế, qua đó kịp thời nhận diện những khoản thu có khả năng tăng, nguồn thu mới phát sinh và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả thực hiện dự toán.

Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu toàn đơn vị tiếp tục tập trung xử lý nợ thuế, quản lý các khoản thu từ đất, tăng cường quản lý doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh. Trong đó, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng quản lý và hạn chế những điểm nghẽn trong quá trình thực hiện thủ tục thuế.

Song song với việc tăng cường quản lý và chuẩn hóa dữ liệu, Thuế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng eTax Mobile và thực hiện các thủ tục thuế điện tử.

Các Thuế cơ sở được yêu cầu tăng cường hỗ trợ để người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tiếp cận, khai thác hiệu quả các tiện ích số. Việc kết hợp hướng dẫn trực tiếp với tuyên truyền về ứng dụng điện tử nhằm giúp người nộp thuế nắm rõ quy định, chủ động thực hiện nghĩa vụ và giảm những khó khăn trong quá trình làm thủ tục.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp, hỗ trợ người nộp thuế cần được triển khai đồng bộ với công tác quản lý, bảo đảm vừa nâng cao ý thức chấp hành, vừa kịp thời ghi nhận và xử lý những vướng mắc phát sinh. Cách tiếp cận này góp phần tạo thuận lợi cho người nộp thuế, đồng thời nâng cao hiệu quả thực thi chính sách thuế trên địa bàn.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các phòng, Thuế cơ sở tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, xác định rõ người phụ trách, công việc, tiến độ và kết quả thực hiện; tăng cường kiểm tra, đôn đốc tại từng đơn vị. Cùng với đó, chủ động tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, doanh nghiệp, triển khai các biện pháp chống thất thu và đẩy nhanh thu hồi nợ thuế.

Về lâu dài, việc lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ cần đi đôi với đổi mới phương thức quản lý. Tăng cường ứng dụng dữ liệu, nhận diện rủi ro và theo dõi mức độ tuân thủ sẽ giúp cơ quan thuế chuyển dần từ cách quản lý hành chính đơn thuần sang quản lý chủ động, có trọng tâm và sát thực tế hơn./.