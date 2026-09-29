Thuế - Hải quan

Nhân rộng cách làm hay đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong tình hình mới

Văn Tuấn

Văn Tuấn

tuantbtc@gmail.com
16:43 | 29/09/2026
(TBTCO) - Cụm Thi đua số 7 - gồm: Thuế tỉnh Đắk Lắk, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Gia Lai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Nghệ An, Quảng Ngãi và Quảng Trị vừa tổ chức Hội nghị học tập, trao đổi kinh nghiệm cách làm hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.
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Báo cáo của Cụm thi đua số 7 cho biết, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Cục Thuế, cùng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động, các đơn vị trong Cụm Thi đua số 7 đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đáng chú ý, các đơn vị đã chủ động đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành; linh hoạt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đồng thời triển khai nhiều giải pháp phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của từng địa phương. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, xử lý các nhiệm vụ trọng tâm và góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Nhân rộng cách làm hay đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong tình hình mới
Đại diện lãnh đạo các Thuế tỉnh tại hội nghị học tập, trao đổi kinh nghiệm. Ảnh: Nguyễn Thúy

Những kết quả đạt được là minh chứng cho sự chủ động, quyết liệt của các đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tạo nền tảng để các đơn vị tiếp tục trao đổi, học tập lẫn nhau, nhất là về phương pháp chỉ đạo, cách thức tổ chức thực hiện và những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Theo báo cáo của Cụm thi đua số 7, tính đến ngày 15/9/2026, tổng thu nội địa của 9 đơn vị trong Cụm Thi đua số 7 ước đạt 170.812 tỷ đồng, bằng 81,8% dự toán Trung ương giao và 79,9% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Trong đó, một số đơn vị có kết quả thu đạt mức cao so với dự toán Trung ương giao năm 2026, như: Thuế tỉnh Nghệ An đạt 109,2%; Thuế tỉnh Hà Tĩnh đạt 102%; Thuế tỉnh Khánh Hòa đạt 93,5%; Thuế tỉnh Thanh Hóa đạt 81,7%.

Đối với công tác xử lý doanh nghiệp, tổ chức có mã số thuế ở trạng thái 03 - ngừng hoạt động nhưng chưa làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, các đơn vị trong Cụm cũng đã quan tâm, tập trung triển khai quyết liệt. Đa số các đơn vị có tỷ lệ xử lý cao hơn mức trung vị toàn ngành là 36%. Trong đó, Gia Lai đạt 66,6%; Đắk Lắk đạt 49,3%; Thanh Hóa đạt 44%; Quảng Ngãi đạt 43,7%; Nghệ An đạt 43,3%; Lâm Đồng đạt 39,9% và Hà Tĩnh đạt 39,3%.

Kết quả trên cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm của các đơn vị trong việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đồng thời phản ánh hiệu quả bước đầu của việc đổi mới phương pháp quản lý, tăng cường rà soát, phân loại và xử lý các trường hợp theo đúng quy định.

Tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm Thi đua số 7 tập trung trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Nội dung trao đổi hướng đến những vấn đề thiết thực, gắn với yêu cầu quản lý thuế trong tình hình mới, qua đó cùng tìm kiếm những phương pháp, giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn.

Thông qua hoạt động trao đổi, học tập kinh nghiệm, những mô hình hay, cách làm hiệu quả và giải pháp sáng tạo của từng đơn vị được chia sẻ, phân tích để các đơn vị tham khảo, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương mình. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị cùng trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ đó tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau.

Hội nghị đồng thời góp phần phát huy vai trò của phong trào thi đua trong việc thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của đội ngũ công chức, người lao động; tạo động lực để các đơn vị tiếp tục nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong những tháng cuối năm.

Với tinh thần đoàn kết - chủ động - đổi mới - sáng tạo, Hội nghị học tập, trao đổi kinh nghiệm Cụm Thi đua số 7 năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của công tác thi đua trong việc kết nối, chia sẻ và lan tỏa những cách làm hiệu quả giữa các đơn vị. Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, phối hợp chặt chẽ trong Cụm và tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2026./.

Văn Tuấn
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