Thị trường

Hà Nội đưa khoa học, công nghệ thành động lực tăng trưởng

15:48 | 29/09/2026
(TBTCO) - Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sức cạnh tranh khu vực, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng và nâng cao năng suất.
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Ngày 28/9, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 370/KH-UBND về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026 - 2030, đặt mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, tiến tới nhóm dẫn đầu Đông Nam Á.

Theo kế hoạch, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là động lực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “2 con số”, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế Thủ đô. Hà Nội hướng tới hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo mở, hội nhập và chuỗi năng lực từ nghiên cứu, làm chủ, chuyển giao đến thương mại hóa công nghệ chiến lược.

Đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt trên 57%; tổng đầu tư xã hội cho nghiên cứu và phát triển (R&D) tối thiểu 2% GRDP, trong đó nguồn ngoài ngân sách chiếm trên 60%. Riêng năm 2026, Hà Nội bố trí 4% tổng chi cân đối ngân sách địa phương cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hà Nội đưa khoa học, công nghệ thành động lực tăng trưởng
Hà Nội đưa khoa học, công nghệ thành động lực tăng trưởng. Ảnh minh họa

Về nhân lực và năng lực nghiên cứu, thành phố phấn đấu thu hút trên 200 chuyên gia, nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ; có 8-10 tổ chức khoa học và công nghệ được xếp hạng khu vực và thế giới. Số công bố khoa học quốc tế tăng bình quân 10%/năm, trong khi đơn đăng ký sáng chế và văn bằng bảo hộ sáng chế tăng 16-18%/năm.

Một điểm mới là Hà Nội chuyển từ quản lý theo từng đề tài sang quản trị theo chương trình, sản phẩm và kết quả. Thành phố sẽ đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ gắn với các bài toán lớn và công nghệ chiến lược; khoán chi theo sản phẩm cuối cùng, tăng hậu kiểm và chấp nhận rủi ro có kiểm soát gắn với trách nhiệm giải trình.

Hà Nội cũng triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) đối với công nghệ, sản phẩm và mô hình kinh doanh mới, ưu tiên AI, dữ liệu lớn, blockchain, robot, tài sản số, thiết bị bay không người lái, fintech, xe tự hành, công nghệ y - sinh và vật liệu mới.

Thành phố phấn đấu hình thành 10 trung tâm đổi mới sáng tạo; trên 50% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo; hình thành 3-5 doanh nghiệp công nghệ quy mô khu vực trong các lĩnh vực chiến lược và 1-2 startup được định giá từ 1 tỷ USD trở lên.

Cùng với đó, Hà Nội đặt mục tiêu ít nhất 30% kết quả nghiên cứu từ viện, trường được chuyển giao thành công cho doanh nghiệp và thương mại hóa. Thành phố sẽ nghiên cứu vận hành Quỹ đầu tư mạo hiểm sử dụng ngân sách để đầu tư trực tiếp cho khởi nghiệp sáng tạo theo nguyên tắc thị trường, đồng thời huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

Về hạ tầng, Hà Nội ưu tiên phát triển các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm dữ liệu AI và trung tâm tính toán thông minh; khai thác tiềm lực Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, đẩy nhanh Khu Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội và Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì triển khai, kết nối viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, thúc đẩy mô hình liên kết “5 nhà” và đổi mới phương thức Nhà nước đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ để giải quyết các bài toán thực tiễn của Thủ đô.

Diệu Hoa
Từ khóa:
hà nội khoa học khoa học, công nghệ động lực tăng trưởng

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