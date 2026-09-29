Doanh nghiệp

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Suntory PepsiCo Việt Nam ký kết hợp tác giai đoạn 2026 - 2029

15:10 | 29/09/2026
(TBTCO) - Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam (Suntory PepsiCo Việt Nam) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai “Chương trình truyền thông và giáo dục nâng cao nhận thức về nước sạch, bảo vệ môi trường và nâng cao sức khỏe cho học sinh, sinh viên” giai đoạn 2026 - 2029.
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Bộ Giáo dục và Đào tạo và Suntory PepsiCo Việt Nam ký kết hợp tác giai đoạn 2026 - 2029
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Suntory PepsiCo Việt Nam.

Thỏa thuận thiết lập khuôn khổ hợp tác trong giai đoạn mới, hướng tới nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, giáo dục, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên; đồng thời góp phần thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục về sức khỏe học đường, giáo dục môi trường và phát triển toàn diện cho học sinh, sinh viên.

Trên cơ sở kết quả hợp tác giai đoạn 2023 - 2025, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai chương trình theo hướng kế thừa những nội dung đã phát huy hiệu quả, đồng thời đổi mới phương pháp và mở rộng phạm vi hoạt động để phù hợp hơn với nhu cầu của học sinh, sinh viên trong bối cảnh mới. Trọng tâm của giai đoạn 2026 - 2029 không chỉ là mở rộng phạm vi tiếp cận mà còn tăng tính thực tiễn và chiều sâu tác động, giúp người học từng bước hình thành kiến thức, kỹ năng, thái độ và ý thức trách nhiệm đối với sức khỏe, môi trường và cộng đồng.

“MIZUIKU - Em yêu nước sạch” được Tập đoàn Suntory khởi xướng tại Nhật Bản từ năm 2004 và triển khai tại Việt Nam từ năm 2015. Việt Nam là quốc gia đầu tiên bên ngoài Nhật Bản được lựa chọn triển khai chương trình. Dựa trên phương pháp giáo dục chủ động từ Nhật Bản và được điều chỉnh phù hợp với bối cảnh Việt Nam, MIZUIKU lấy học sinh làm trung tâm, kết hợp giáo dục trong và ngoài lớp học với hoạt động trải nghiệm, đồng thời tập huấn giáo viên để tăng cường khả năng truyền đạt và lan tỏa kiến thức về bảo vệ nguồn nước.

Sau hơn một thập kỷ triển khai tại Việt Nam, chương trình đã tiếp cận hơn 1 triệu học sinh, 21.000 giáo viên và 41.000 lớp học tại 34 tỉnh, thành phố, đồng thời hỗ trợ 214 công trình nước sạch và vệ sinh, góp phần cải thiện điều kiện sống cho khoảng 6 triệu người.

Riêng trong giai đoạn hợp tác đầu tiên giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Suntory PepsiCo Việt Nam (2023 - 2025), chương trình đã tập huấn khoảng 10.000 giáo viên, tiếp cận hơn 712.000 học sinh và hỗ trợ 55 công trình nước sạch, vệ sinh tại các địa phương. Tài liệu hướng dẫn tổ chức dạy và học về tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước đối với cấp tiểu học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để hướng dẫn các thầy cô giáo tiểu học sử dụng trong các hoạt động giáo dục và hoạt động trải nghiệm về tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước, tạo nền tảng cho việc tiếp tục mở rộng chương trình trong các cơ sở giáo dục tiểu học.

Đối với Suntory PepsiCo Việt Nam, hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn 2026 - 2029 là một phần trong định hướng “Phát triển vì những điều tốt đẹp” (Growing for Good), trong đó doanh nghiệp hướng tới đóng góp lâu dài cho cộng đồng thông qua các sáng kiến về giáo dục, sức khỏe và môi trường.

Ông Ashish Joshi - Tổng Giám đốc điều hành Suntory PepsiCo Việt Nam, chia sẻ: “Việc đẩy mạnh hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo là một phần trong nỗ lực không ngừng của Suntory PepsiCo Việt Nam nhằm mở rộng các hoạt động giáo dục, truyền thông hướng tới thế hệ trẻ. Thành quả của MIZUIKU trong hơn 10 năm qua là nền tảng để chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng ngành Giáo dục trong việc nuôi dưỡng một thế hệ trẻ khỏe mạnh hơn, có ý thức hơn về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Suntory PepsiCo Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành bằng chuyên môn, nguồn lực và kinh nghiệm quốc tế để phát triển các sáng kiến có tác động bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng”.

Thông qua hợp tác giai đoạn 2026 - 2029, hai bên tiếp tục phát huy thế mạnh và nguồn lực của mỗi bên, mở rộng cơ hội học tập và trải nghiệm cho học sinh, sinh viên, đồng thời góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, phát triển toàn diện và hướng tới những giá trị bền vững cho cộng đồng./.

Hồng Chi
Từ khóa:
bộ giáo dục và đào tạo hợp tác giai đoạn 2026 2029 truyền thông nâng cao sức khỏe học đường

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