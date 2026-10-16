Ngày 16/10: Giá bạc trong nước đảo chiều tăng, thế giới ở mức 57,234 USD/ounce

Giá bạc trong nước hôm nay đảo chiều tăng. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h05 giờ ngày 16/10, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.018.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.080.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 36.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 37.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.018.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.080.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.018.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.374.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 53.813.199 đồng/kg (mua vào) và 55.466.528 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h05 ngày 16/10/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 57,234 USD/ounce, giảm 0,33% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc thế giới quay đầu giảm khi lạm phát tiêu dùng cao hơn dự báo, làm gia tăng lo ngại Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Theo Bộ Lao động Mỹ, CPI tháng 9 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 3,4% của tháng 8. So với tháng trước, chỉ số này tăng 0,6%, cũng vượt mức 0,4% của tháng trước đó.

Số liệu lạm phát thúc đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và đồng USD tăng, gây sức ép lên kim loại quý. Trong bối cảnh làn sóng bán tháo lan rộng, giá bạc chịu áp lực giảm đáng kể.

Thị trường hiện tập trung vào các dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố, gồm chỉ số giá sản xuất (PPI), doanh số bán lẻ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và sản lượng công nghiệp. Những số liệu này có thể tác động đến kỳ vọng lãi suất và diễn biến giá kim loại quý.

Trong ngắn hạn, triển vọng giá bạc vẫn kém thuận lợi khi đồng USD mạnh và lãi suất duy trì ở mức cao. Bên cạnh đó, giá dầu tăng làm gia tăng áp lực lạm phát, trong khi chi phí năng lượng và vốn cao kéo dài có thể ảnh hưởng đến nhu cầu công nghiệp, khiến bạc đối mặt với thêm nhiều rủi ro giảm giá./.