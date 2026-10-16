Xã hội

Chế độ miễn thị thực nhập cảnh Nga dành cho công dân Việt Nam được áp dụng như thế nào?

Hà My

Hà My

vuthiluyentb@gmail.com
17:57 | 16/10/2026
(TBTCO) - Ngày 12/10/2026, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã ký Sắc lệnh số 730 về thủ tục tạm thời nhập cảnh vào và xuất cảnh khỏi Liên bang Nga đối với công dân Việt Nam, cho phép công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông có thể nhập cảnh và lưu trú tại Nga không cần xin thị thực trong thời gian tối đa 30 ngày, áp dụng từ 15/10.
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Thông tin cụ thể về việc miễn thị thực nhập cảnh dành cho công dân Việt Nam, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Hà Nội cho biết, trong thời gian từ ngày 15/10/2026 đến hết ngày 15/10/2027, công dân Việt Nam được phép nhập cảnh và lưu trú tại Nga không quá 30 ngày với mục đích thăm thân hoặc công tác, du lịch, tham gia các sự kiện khoa học, văn hóa, chính trị - xã hội, kinh tế, thể thao. Đồng thời được phép quá cảnh qua lãnh thổ Nga và xuất cảnh khỏi Nga mà không cần thị thực, trên cơ sở hộ chiếu phổ thông của công dân.

Chế độ miễn thị thực nhập cảnh Nga dành cho công dân Việt Nam được áp dụng như thế nào?
Công dân Việt Nam được miễn thị thực nhập cảnh vào Nga cho thời hạn lưu trú 30 ngày với mục đích thăm thân hoặc công tác, du lịch... Ảnh tư liệu minh họa

Thủ tục nhập cảnh vào và xuất cảnh khỏi Nga được quy định tại Sắc lệnh 730 không áp dụng đối với công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nga nhằm mục đích lao động, bao gồm cả hoạt động báo chí, học tập hoặc cư trú tại Liên bang Nga. Việc nhập cảnh và xuất cảnh khỏi Nga phải được thực hiện trong thời hạn hiệu lực của hộ chiếu phổ thông của công dân Việt Nam.

Đại sứ quán Nga tại Hà Nội khuyến nghị, khi làm thủ tục qua biên giới, khuyến nghị công dân Việt Nam mang theo các giấy tờ chứng minh mục đích chuyến đi (xác nhận đặt phòng khách sạn, vé máy bay, thư mời của bên tiếp nhận, giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân...). Bảo hiểm y tế không phải là điều kiện bắt buộc để công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nga theo thủ tục được quy định tại Sắc lệnh 730.

Công dân Việt Nam dự định nhập cảnh vào Liên bang Nga theo thủ tục được quy định tại Sắc lệnh 730 không cần thông báo trước về chuyến đi của mình cho các cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự Liên bang Nga ở nước ngoài.

Đại sứ quán Nga cũng lưu ý, thời hạn lưu trú 30 ngày được tính kể từ ngày công dân qua biên giới quốc gia của Liên bang Nga. Theo Sắc lệnh 730, trong một năm dương lịch, số lần nhập cảnh vào Nga không bị giới hạn. Tuy nhiên, tổng thời gian lưu trú tại Nga không được vượt quá 90 ngày.

Chế độ miễn thị thực được quy định tại Sắc lệnh 730 cũng áp dụng đối với công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nga từ các nước thứ ba và áp dụng đối với việc nhập cảnh vào Nga bằng tất cả các loại phương tiện giao thông, thông qua các cửa khẩu biên giới được mở cho hoạt động đi lại của hành khách.

Công dân Việt Nam nhập cảnh vào Liên bang Nga theo Sắc lệnh được phép đi lại trên toàn bộ lãnh thổ Liên bang Nga, ngoại trừ các vùng lãnh thổ, tổ chức và cơ sở mà công dân nước ngoài phải có giấy phép đặc biệt mới được phép vào. Danh mục các địa điểm này được quy định tại Nghị quyết số 754 của Chính phủ Liên bang Nga ngày 11/10/2002.

Hà My
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