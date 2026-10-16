Chứng khoán

Khối ngoại tiếp tục bán ròng, HDB chịu áp lực lớn nhất phiên cuối tuần

Tùng Linh

Tùng Linh

18:25 | 16/10/2026
(TBTCO) - Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 535 tỷ đồng trên HOSE trong phiên 16/10, nâng tổng giá trị bán ròng cả tuần lên 3.013 tỷ đồng. Trong khi HDB dẫn đầu chiều bán, dòng vốn ngoại chuyển hướng mua ròng FPT, CTG và MBB.
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Thị trường chứng khoán khép lại tuần giao dịch trong trạng thái kém tích cực, khi VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh và duy trì quanh ngưỡng tâm lý 1.700 điểm. Theo số liệu cập nhật, chỉ số giảm 1,58%, về mức 1.705,91 điểm.

Cùng với diễn biến thị trường, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng. Trên HOSE, khối ngoại mua vào 1.300,7 tỷ đồng và bán ra 1.835,83 tỷ đồng, tương ứng giá trị bán ròng hơn 535 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng trong toàn bộ 5 phiên trong tuần. Lũy kế cả tuần, khối ngoại rút ròng 3.013 tỷ đồng trên HOSE. Áp lực bán vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt dù quy mô giao dịch trong từng phiên đã có sự thay đổi.

Xét theo từng cổ phiếu, HDB trở thành tâm điểm bán ròng trong phiên cuối tuần với giá trị 182,35 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Cổ phiếu này đóng cửa tại mức 22.800 đồng/cổ phiếu, không thay đổi so với phiên trước. Tính cả phiên 15/10, HDB đã bị khối ngoại bán ròng hơn 220 tỷ đồng chỉ trong hai phiên.

VIC tiếp tục nằm trong nhóm chịu áp lực bán lớn, với giá trị bán ròng 69,37 tỷ đồng. Cổ phiếu này giảm 1,38%, xuống 215.000 đồng/cổ phiếu. Trước đó, VIC cũng liên tục xuất hiện trong nhóm bị khối ngoại bán ròng mạnh, cho thấy áp lực thoái vốn tại mã vốn hóa lớn này vẫn hiện hữu.

Các vị trí tiếp theo thuộc về FRT với 63,06 tỷ đồng, VIX với 47,06 tỷ đồng và MSB với 44,96 tỷ đồng. Ngoài ra, VCI, VCB, GEX, PLX và VND cũng ghi nhận giá trị bán ròng từ 30 đến gần 38 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, FPT bất ngờ vươn lên dẫn đầu danh sách mua ròng, với giá trị 47,93 tỷ đồng. Cổ phiếu công nghệ này tăng 0,34%, lên 58.200 đồng/cổ phiếu. Động thái mua ròng xuất hiện sau giai đoạn FPT liên tục chịu áp lực bán từ nhà đầu tư nước ngoài.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng, HDB chịu áp lực lớn nhất phiên cuối tuần
Giao dịch khối ngoại phân hoá tại nhóm cổ phiếu ngân hàng - Nguồn: Dstock

Nhóm ngân hàng tiếp tục ghi nhận sự phân hóa rõ nét. Trong khi HDB, MSB và VCB nằm ở chiều bán, CTG được mua ròng 41,61 tỷ đồng, MBB 32,46 tỷ đồng và TCB 26,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, CTG tăng 2,68%, lên 30.600 đồng/cổ phiếu, trong khi TCB tăng 0,91%.

MBB tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm được khối ngoại mua ròng nhiều nhất. Trong ba phiên từ ngày 14 đến 16/10, cổ phiếu này đã được mua ròng tổng cộng hơn 234 tỷ đồng, cho thấy dòng vốn ngoại vẫn có xu hướng lựa chọn một số cổ phiếu ngân hàng riêng lẻ thay vì rút vốn đồng loạt khỏi toàn ngành.

Ngoài ra, SSI được mua ròng 30,62 tỷ đồng, PVT 22,72 tỷ đồng và BVH 21,11 tỷ đồng. Các mã DCM, MSN và PNJ cũng ghi nhận lực mua ròng, trong đó PNJ tăng 3,3% lên 18.800 đồng/cổ phiếu.

Hoạt động giao dịch của khối ngoại trong tuần tiếp tục nghiêng về chiều bán, đặc biệt tại các cổ phiếu vốn hóa lớn. Dù dòng tiền đã quay lại một số mã ngân hàng, công nghệ và chứng khoán, lực mua vẫn mang tính chọn lọc và chưa đủ để đảo chiều trạng thái bán ròng chung.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại mbb ngân hàng vn-index

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