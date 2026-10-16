Pháp luật

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee ngừng quảng cáo, kinh doanh sản phẩm Sausando Slimming capsule

Văn Nam

Văn Nam

leducviettbtc@gmail.com
16:26 | 16/10/2026
(TBTCO) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phát hiện sản phẩm Sausando Slimming capsule được quảng cáo, kinh doanh trên Shopee với số tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm mà Cục khẳng định không cấp.
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Ngày 16/10, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Công ty TNHH Shopee - Địa chỉ: Tầng 4-5-6, Tòa nhà Capital Place, số 29 đường Liễu Giai, phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội về việc quản lý kinh doanh thực phẩm chức năng trên sàn thương mại điện tử.

Cục An toàn thực phẩm cho hay, qua công tác hậu kiểm về thực hiện quy định đăng ký bản công bố và tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục phát hiện sản phẩm thực phẩm “Sausando Slimming capsule” thuộc nhóm thực phẩm chức năng đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử (Shopee) mà chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, cụ thể:

Sản phẩm thực phẩm Sausando Slimming capsule đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử (Shopee) với thông tin Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5218/2023/ĐKSP ngày 16/6/2023 cho sản phẩm “Sausando Slimming capsule”.

Tuy nhiên theo Cục An toàn thực phẩm, qua tra cứu dữ liệu cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm không cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5218/2023/ĐKSP ngày 16/6/2023 cho sản phẩm nêu trên.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee ngừng quảng cáo, kinh doanh sản phẩm Sausando Slimming capsule

Sản phẩm thực phẩm Sausando Slimming capsule đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử (Shopee). Ảnh: Cục An toàn thực phẩm cung cấp.

Để đảm bảo sức khỏe và quyền lợi của người sử dụng cũng như việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng tuân thủ theo quy định của pháp luật, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Shopee khẩn trương rà soát lại việc kinh doanh, giao dịch điện tử các sản phẩm thực phẩm chức năng, chỉ kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo quy định.

Theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ: các thực phẩm phải đăng ký nội dung trước khi quảng cáo gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi không thuộc trường hợp cấm quảng cáo quy định tại Điều 7 của Luật quảng cáo và chỉ được quảng cáo đúng nội dung, phạm vi đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu công ty ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm “Sausando Slimming capsule” nêu trên. Đồng thời, báo cáo kết quả bằng văn bản gửi về Cục An toàn thực phẩm (Địa chỉ: Ngõ 135 phố Núi Trúc, phường Giảng Võ, TP. Hà Nội) trước ngày 26/10/2026.

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm cũng đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) đề nghị tiếp tục thông báo cho sàn thương mại điện tử, các gian hàng kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử (Shopee) yêu cầu ngừng kinh doanh sản phẩm thực phẩm Sausando Slimming capsule với thông tin Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5218/2023/ĐKSP ngày 16/06/2023, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.
Văn Nam
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