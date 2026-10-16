BIDV lên kế hoạch phát hành tối đa 8.000 tỷ đồng trái phiếu quý IV, lãi suất tăng nhiệt

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã Ck: BID) vừa ban hành Nghị quyết số 1276/NQ-BIDV phê duyệt phương án phát hành trái phiếu tăng vốn BIDV theo hình thức riêng lẻ quý IV/2026.

Theo phương án được phê duyệt, BIDV dự kiến phát hành tối đa 8.000 tỷ đồng trái phiếu, chia thành tối đa 20 đợt trong quý IV/2026. Khối lượng chào bán tối thiểu mỗi đợt là 50 tỷ đồng, thời gian phân phối trái phiếu của mỗi đợt không quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán.

Nguồn: BIDV.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và là nợ thứ cấp của BIDV. Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, với kỳ hạn trên 5 năm.

Về lãi suất, BIDV dự kiến áp dụng lãi suất cố định hoặc lãi suất thả nổi. Trường hợp áp dụng lãi suất thả nổi, lãi suất được xác định theo lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Ngân hàng sẽ quyết định cụ thể phương thức tính lãi suất cho từng đợt phát hành theo điều kiện thị trường.

Theo ghi nhận, lãi suất trái phiếu BIDV trong các đợt phát hành gần đây có xu hướng tăng rõ rệt, cả ở lãi suất cố định và biên độ lãi suất thả nổi.

Đơn cử, lô BIDL12624 trị giá 500 tỷ đồng, phát hành tháng 10/2026, kỳ hạn 5 năm có lãi suất 8,2%/năm; lô BID12516 phát hành tháng 6/2025, kỳ hạn 8 năm có lãi suất 5,9%/năm; lô BID12429 phát hành tháng 8/2024, kỳ hạn 5 năm có lãi suất 5,68%/năm.

Ở nhóm lãi suất thả nổi, lô BIDL12627 trị giá 200 tỷ đồng, phát hành tháng 9/2026, kỳ hạn 6 năm áp dụng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,2%/năm; lô BID12514 phát hành tháng 6/2025 có biên độ 1%/năm; hay lô BID12430 phát hành tháng 9/2024 có biên độ chỉ 0,8%/năm...

Về mục đích sử dụng vốn, BIDV cho biết số tiền thu được từ phát hành trái phiếu dự kiến được sử dụng để cho vay khách hàng trong nền kinh tế, tập trung vào các lĩnh vực gồm vận tải, kho bãi; kinh doanh bất động sản; công nghiệp, thương mại, công nghiệp; cùng các lĩnh vực khác. Kế hoạch phân bổ dự kiến tối đa 2.000 tỷ đồng cho từng nhóm lĩnh vực, tổng cộng tối đa 8.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, tổng nợ phải trả của BIDV tăng 44,96%, từ 2,18 triệu tỷ đồng năm 2023 lên 3,16 triệu tỷ đồng năm 2025, trong khi vốn chủ sở hữu tăng 41,25% lên 173.553 tỷ đồng. Cùng giai đoạn, vốn điều lệ tăng thấp hơn, khoảng 23,17% lên 70.214 tỷ đồng. Từ năm 2023 - 2025, nợ vay từ phát hành trái phiếu BIDV tăng 41,88% lên 72.047 tỷ đồng, dự kiến tăng thêm 21.000 tỷ đồng, lên 93.047 tỷ đồng sau phát hành. Tỷ lệ dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu tăng từ 0,42 lên 0,54 lần giai đoạn này.

Về tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất, BIDV ghi nhận mức 9,01% năm 2024 và tiếp tục tăng lên 10,01% vào cuối tháng 6/2026, tạo thêm dư địa cho hoạt động của ngân hàng.

Trước đó, ngày 12/10, BIDV cũng phê duyệt phương án phát hành tối đa 20.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng, nhằm bổ sung vốn cấp 2, tăng quy mô vốn hoạt động và tạo nguồn vốn phục vụ hoạt động tín dụng.

Báo cáo thị trường trái phiếu của VIS Rating cho thấy, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 172 nghìn tỷ đồng trong quý III/2026, tăng 9,7% so với cùng kỳ, dẫn dắt bởi hoạt động phát hành trái phiếu ngân hàng thứ cấp và trái phiếu bất động sản. Trong đó, nhóm ngân hàng chiếm 66% tổng giá trị phát hành, với lãi suất trung bình 8,8%.

Các ngân hàng quốc doanh và một số ngân hàng tư nhân đã tăng cường phát hành trái phiếu thứ cấp nhằm đáp ứng hệ số an toàn vốn.

Ngược lại, phát hành trái phiếu thường của ngân hàng giảm 22% so với cùng kỳ khi các ngân hàng chuyển hướng sang huy động qua chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn dài để thu hút nguồn vốn từ nhà đầu tư cá nhân./.