Ngân hàng - Bảo hiểm

Sunlife ra mắt nhận diện thương hiệu mới trên toàn cầu

10:38 | 16/10/2026
(TBTCO) - Tập đoàn Tài chính Sunlife (Sunlife) vừa chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu toàn cầu mới, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của tổ chức, đồng thời phản ánh vai trò ngày càng toàn diện và sự gắn kết mạnh mẽ hơn của các hoạt động kinh doanh của Sunlife trên toàn cầu.
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Sunlife ra mắt nhận diện thương hiệu mới trên toàn cầu
Logo mới hiện đại hóa biểu tượng mặt trời đặc trưng của Sunlife, giúp thương hiệu trở nên nổi bật và dễ nhận diện hơn trong kỷ nguyên số hóa.

Từ một công ty bảo hiểm nhân thọ, Sunlife đã không ngừng phát triển, mở rộng sự hiện diện trên toàn cầu và năng lực kinh doanh sang lĩnh vực quản lý tài sản, sức khỏe, quản lý gia sản và bảo hiểm. Châu Á đóng vai trò quan trọng trong hành trình tăng trưởng đó khi Sunlife Châu Á hiện đang phục vụ hơn 30 triệu khách hàng tại 8 thị trường và đóng góp 18% mức lợi nhuận ròng cốt lõi của Tập đoàn trong năm 2025, so với mức 15% trong hai năm trước đó.

Nhận diện thương hiệu mới được xây dựng để phản ánh sự chuyển mình này thông qua phiên bản hiện đại hơn của logo, được tối giản và tối ưu cho môi trường số, cùng với thông điệp toàn cầu mới “Making life brighter” (Kiến tạo cuộc sống tươi sáng hơn). Đồng thời, tên thương hiệu toàn cầu cũng được viết liền thành một từ duy nhất “Sunlife”. Những thay đổi này góp phần tạo nên hình ảnh Sunlife hiện đại hơn, khác biệt hơn và nhất quán hơn trên toàn cầu.

Ông Kevin Strain - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Sunlife, cho biết: “Đây không đơn thuần là sự thay đổi về diện mạo thương hiệu. Đây là việc xây dựng một thương hiệu phù hợp với Mục đích hoạt động và tham vọng của chúng tôi trong chương phát triển tiếp theo. Khi quy tụ sức mạnh của Sunlife dưới một nhận diện toàn cầu rõ ràng và thống nhất, chúng tôi có thể xây dựng những mối quan hệ sâu sắc hơn với khách hàng, đáp ứng nhiều nhu cầu hơn và mở ra những cơ hội tăng trưởng mới. Đó chính là ý nghĩa của sự chuyển mình này và cũng là tương lai mà chúng tôi đang hướng tới”.

Trọng tâm của nhận diện thương hiệu mới là thông điệp “Making life brighter”(Kiến tạo cuộc sống tươi sáng hơn)– cách diễn đạt ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa về những giá trị mà Sunlife mong muốn mang lại mỗi ngày. Điều đó có nghĩa là giúp những quyết định quan trọng trở nên rõ ràng hơn, những thách thức trở nên dễ vượt qua hơn và những cơ hội trở nên gần hơn trong tầm tay.

Thông điệp này cũng gắn liền với mục đích hoạt động của Sunlife: giúp khách hàng xây dựng nền tảng tài chính an tâm trọn đời và sống khỏe mạnh hơn. Thông qua các giải pháp phù hợp và dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, Sunlife mong muốn trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy, sát cánh cùng khách hàng trước những thời điểm và quyết định quan trọng trong cuộc sống cũng như hoạt động kinh doanh.

Ông David Broom - Phó Tổng Giám đốc Điều hành Khối Khách hàng và Kênh phân phối Sunlife Châu Á, chia sẻ: “Sunlife đã hiện diện tại Châu Á hơn 130 năm, lâu hơn bất kỳ doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ toàn cầu nào khác, và chúng tôi tự hào về bề dày lịch sử cũng như sự gắn bó mà mọi người dành cho thương hiệu. Nhận diện Sunlife mới phản ánh hình ảnh mà chúng tôi đã xây dựng tại châu Á hôm nay – một tổ chức kết nối hơn, số hóa hơn và sẵn sàng hơn để đồng hành cùng khách hàng trong mọi giai đoạn tài chính”./.

H.C
Từ khóa:
nhận diện thương hiệu Sunlife logo mới Sunlife

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