Ban hành quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Quyết định số 2940/QĐ-BTC nêu rõ, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm trong phạm vi cả nước; trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Ảnh tư liệu.

Về cơ cấu tổ chức, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm được tổ chức thành 6 phòng và 1 đơn vị sự nghiệp gồm: Văn phòng; Phòng Phát triển thị trường bảo hiểm; Phòng Quản lý, giám sát bảo hiểm nhân thọ; Phòng Quản lý, giám sát bảo hiểm phi nhân thọ; Phòng Quản lý, giám sát môi giới bảo hiểm; Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; cùng Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam là đơn vị sự nghiệp.

Việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Nhiệm vụ cụ thể của Văn phòng và các phòng do Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm quy định.

Về nhiệm vụ và quyền hạn, Điều 2 Quyết định nêu rõ, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có nhiệm vụ trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, xây dựng chiến lược, đề án và chính sách phát triển thị trường bảo hiểm. Đồng thời, tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn việc thực hiện các chiến lược, đề án, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Cục tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động; đình chỉ nội dung hoạt động đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô; cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam, chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính chấp thuận, ghi nhận, công bố các nội dung trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp luật hoặc theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực giám sát, Cục có nhiệm vụ giám sát hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thông qua hoạt động nghiệp vụ, tình hình tài chính, quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro và việc chấp hành pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm; giám sát hoạt động của văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

Cục được giao giám sát hoạt động đại lý bảo hiểm, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm thông qua doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Ngoài ra, Cục còn được giao xây dựng, quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm; thực hiện thống kê, dự báo về thị trường bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm; Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tổ chức, quân lý, giám sát công tác tổ chức thi, cấp, thu hồi, cấp đổi chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Cục có trách nhiệm quản lý việc sử dụng Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Về hiệu lực thi hành, quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Theo đó, Quyết định số 373/QĐ-BTC ngày 26/2/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Điều 5 Quyết định số 1892/QĐ-BTC ngày 30/5/2025 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày quyết định mới có hiệu lực./.