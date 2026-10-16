Tỷ giá USD hôm nay (16/10): USD trong nước đồng loạt giảm, thị trường chờ phát biểu của Chủ tịch Fed

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 26.000 - 26.050 VND/USD.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.355,15 - 26.918,85 VND/USD.

Sáng 16/10, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.637 đồng, giảm 5 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Đối với đồng USD, tỷ giá tại Vietcombank được niêm yết mua vào - bán ra lần lượt ở mức 25.650 - 26.060 VND/USD, cùng giảm 30 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tại BIDV, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.680 - 26.060 VND/USD, cũng đồng loạt giảm 30 đồng.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ các ngân hàng sáng 16/10 ghi nhận xu hướng giảm là chủ đạo, trong đó tỷ giá USD, JPY và CNY đồng loạt đi xuống, GBP tăng nhẹ, còn EUR diễn biến trái chiều.

Ở chiều ngược lại, tỷ giá EUR ghi nhận diễn biến phân hóa. Còn với đồng GBP, tỷ giá tại cả hai ngân hàng đều tăng. Vietcombank niêm yết tỷ giá GBP mua vào - bán ra ở mức 33.448 - 34.868,74 VND/GBP, tăng lần lượt 59,61 đồng và 62,2 đồng. Tại BIDV, tỷ giá GBP mua vào - bán ra đạt 33.708 - 34.971 VND/GBP, tăng tương ứng 32 đồng và 34 đồng.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - nhích nhẹ 0,05% sau khi giảm tối qua, lên 102,03 điểm.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 9 tăng mạnh hơn dự báo, cho thấy áp lực lạm phát vẫn ở mức cao, qua đó, hỗ trợ đồng USD và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục tăng lãi suất.

Theo dữ liệu do Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố ngày 15/10, PPI tháng 9 tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2022. Con số này cao hơn mức tăng 5,6% của tháng 8 (được điều chỉnh từ 5,4%) và vượt xa dự báo 5,3% của thị trường.

Trong phiên giao dịch cuối tuần, thị trường tiếp tục hướng sự chú ý đến bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) ở Bangkok, nhằm tìm kiếm thêm tín hiệu về lộ trình điều hành chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới.

So với tháng trước, PPI tăng 1,3%, cao hơn đáng kể so với mức dự báo 0,5%.

Đáng chú ý, PPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, tăng 0,7% theo tháng và 5% so với cùng kỳ năm trước.

Cả hai mức tăng đều vượt dự báo, phản ánh áp lực giá cả không chỉ tập trung ở nhóm thực phẩm và năng lượng, mà còn lan sang các lĩnh vực khác.

Mặc dù dữ liệu PPI cao hơn kỳ vọng, thị trường chưa có sự điều chỉnh lớn về triển vọng chính sách tiền tệ. Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 27 - 28/10 ở mức khoảng 29%.

Trước đó, dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và PPI của Mỹ cùng cho thấy áp lực lạm phát gia tăng, củng cố khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Liên quan đến triển vọng lạm phát, ngày 15/10, Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee nhận định, tháng 9 là một tháng đáng thất vọng đối với diễn biến giá cả. Dù vậy, ông Austan Goolsbee vẫn bày tỏ sự lạc quan nếu các yếu tố thúc đẩy lạm phát sớm suy yếu. Đồng thời, cảnh báo rằng nếu áp lực giá cả bắt nguồn từ nhu cầu tăng quá nóng liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), vấn đề này cần được giải quyết.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt giảm trong phiên trước đó, khi nhà đầu tư chốt lời cổ phiếu công nghệ và chuyển một phần dòng tiền sang trái phiếu để tìm kiếm sự an toàn sau khi dữ liệu lạm phát được công bố. Cụ thể, lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm hơn 8 điểm cơ bản xuống 5,06%./.