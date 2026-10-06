Ngân hàng - Bảo hiểm

Tỷ giá

Tỷ giá USD hôm nay (6/10): DXY lập đỉnh hơn 18 tháng, Fed và ECB cân nhắc bước đi tiếp theo về lãi suất

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
08:49 | 06/10/2026
(TBTCO) - Sáng 6/10, tỷ giá trung tâm tăng 2 đồng lên 25.645 đồng, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục đi lên. Chỉ số DXY tăng 0,17% lên 102,1 điểm. Thị trường vẫn định giá hơn 80% khả năng Fed tăng lãi suất cuối năm, trong khi ECB có thể tăng thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12 nhưng đối mặt bài toán cân bằng lạm phát và tăng trưởng.
aa

Thị trường trong nước

Sáng 6/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.645 đồng, tăng 2 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.362,75 - 26.927,25 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 26.000 - 26.030 VND/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, sáng 6/10, xu hướng tỷ giá ngoại tệ tại các ngân hàng khá phân hóa, trong đó USD tiếp tục tăng, EUR và GBP đồng loạt giảm nhẹ, trong khi JPY biến động trái chiều và CNY duy trì đà đi lên.

Theo đó, tỷ giá USD tại Vietcombank mua vào - bán ra ở mức 25.780 - 26.190 VND/USD, cùng tăng 20 đồng ở cả hai chiều. Tại BIDV, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.810 - 26.190 VND/USD, cũng tăng 20 đồng ở cả hai chiều.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV sáng ngày 6/10 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (6/10): DXY lập đỉnh hơn 18 tháng, Fed và ECB cân nhắc bước đi tiếp theo về lãi suất
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá EUR tiếp tục đi xuống tại cả hai ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá EUR mua vào - bán ra ở mức 28.415,06 - 29.913,63 VND/EUR, giảm 43,94 đồng ở chiều mua vào và giảm 46,3 đồng ở chiều bán ra. Tại BIDV, tỷ giá EUR mua vào - bán ra ở mức 28.612 - 29.992 VND/EUR, lần lượt giảm 16 đồng và 17 đồng.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng 0,17% lên 102,1 điểm, cao nhất từ cuối tháng 3/2025 đến nay.

Rủi ro địa chính trị tiếp tục là yếu tố hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn đối với đồng USD trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong diễn biến mới nhất, lực lượng Houthi tại Yemen cho biết đã tiến hành ba chiến dịch quân sự bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái nhằm vào các sân bay, một cơ sở dầu mỏ và nhiều địa điểm quân sự tại Saudi Arabia.

Cùng lúc, truyền thông đưa tin Israel đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Iran, có thể phối hợp với Mỹ hoặc hành động độc lập.

Thị trường vẫn định giá hơn 80% khả năng Fed sẽ nâng chi phí đi vay vào cuối năm. Tâm điểm của thị trường sẽ là Biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) được công bố vào thứ tư. Biên bản này, cùng phát biểu của các quan chức Fed và diễn biến địa chính trị tại Trung Đông, có thể quyết định hướng đi tiếp theo của đồng USD.

Dù vậy, các dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây phần nào hạn chế đà tăng của đồng bạc xanh.

Số liệu công bố tuần trước cho thấy áp lực lạm phát hạ nhiệt, trong khi bảng lương phi nông nghiệp (NFP) thấp hơn dự kiến, khiến kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất ngay trong tháng 10 suy giảm đáng kể.

Tại châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đang đứng trước bài toán chính sách khó khăn hơn.

Trong điều kiện thông thường, lạm phát cao gần gấp đôi mục tiêu sẽ củng cố lý do để ECB tiếp tục tăng lãi suất. Tuy nhiên, lần này thị trường trái phiếu đang tự tạo ra một phần hiệu ứng thắt chặt tiền tệ, thông qua sự gia tăng mạnh của lợi suất, khiến ECB phải cân nhắc mức độ cần thiết của các đợt nâng lãi suất tiếp theo.

Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng hài hòa (HICP) của khu vực đồng euro tăng 3,8% so với cùng kỳ trong tháng 9; cao hơn mức 3,2% của tháng 8; vượt dự báo 3,6% và lên mức cao nhất trong ba năm. Lạm phát cơ bản cũng tăng từ 2,4% lên 2,5%.

Diễn biến này cho thấy cuộc chiến chống lạm phát của ECB chưa kết thúc, nhất là khi lạm phát năng lượng tăng mạnh và lạm phát toàn phần vẫn ở mức gần gấp đôi mục tiêu.

Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu chính phủ tăng mạnh đang đẩy chi phí vay của chính phủ, doanh nghiệp và hộ gia đình lên cao, qua đó có thể làm suy yếu đầu tư và hoạt động kinh tế.

Điều này đặt ECB vào thế khó: nếu thị trường trái phiếu đã tự thắt chặt các điều kiện tài chính, ECB cần tăng lãi suất thêm bao nhiêu để kiểm soát lạm phát mà không gây sức ép quá lớn lên tăng trưởng? ECB đã hai lần tăng lãi suất trong năm nay, đưa lãi suất tiền gửi lên 2,5%. Dự báo ECB có thể tăng thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12, đưa lãi suất tiền gửi lên 2,75%./.

Ánh Tuyết
Từ khóa:
Tỷ giá USD hôm nay 6/10 Tỷ giá USD hôm nay tỷ giá usd usd tỷ giá USD tự do USD chợ đen chỉ số DXY fed tăng lãi suất ECB tăng lãi suất

Bài liên quan

Tỷ giá USD hôm nay (5/10): DXY áp sát 102 điểm, tâm điểm chuyển sang biên bản họp của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (5/10): DXY áp sát 102 điểm, tâm điểm chuyển sang biên bản họp của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (3/10): USD biến động hẹp, việc làm Mỹ suy yếu khiến Fed khó tăng lãi suất tháng 10

Tỷ giá USD hôm nay (3/10): USD biến động hẹp, việc làm Mỹ suy yếu khiến Fed khó tăng lãi suất tháng 10

Dành cho bạn

SHS năm thứ hai liên tiếp được VIS Rating xếp hạng A, củng cố nền tảng tăng trưởng

SHS năm thứ hai liên tiếp được VIS Rating xếp hạng A, củng cố nền tảng tăng trưởng

Ngày 6/10: Giá cà phê chưa biến động, hồ tiêu chờ lực đẩy mới

Ngày 6/10: Giá cà phê chưa biến động, hồ tiêu chờ lực đẩy mới

Giá vàng hôm nay ngày 6/10: Vàng thế giới nhích tăng, trong nước ít biến động

Giá vàng hôm nay ngày 6/10: Vàng thế giới nhích tăng, trong nước ít biến động

Hàng giả tràn lên mạng, siết từ tài khoản đến kho hàng

Hàng giả tràn lên mạng, siết từ tài khoản đến kho hàng

Ngày 6/10: Giá cao su thế giới chưa hình thành xu hướng đồng nhất giữa các sàn

Ngày 6/10: Giá cao su thế giới chưa hình thành xu hướng đồng nhất giữa các sàn

Ngày 6/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long chững nhịp

Ngày 6/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long chững nhịp

Đọc thêm

Thị trường tiền tệ tuần 28/9 - 2/10: Lãi suất trồi sụt mạnh giữa nhịp hút ròng hơn 53.000 tỷ đồng, tỷ giá vẫn “êm”

Thị trường tiền tệ tuần 28/9 - 2/10: Lãi suất trồi sụt mạnh giữa nhịp hút ròng hơn 53.000 tỷ đồng, tỷ giá vẫn “êm”

(TBTCO) - Diễn biến nổi bật thị trường tiền tệ tuần từ 28/9 - 2/10 ghi nhận Ngân hàng Nhà nước hút ròng 53.475,2 tỷ đồng qua kênh OMO, lãi suất qua đêm trồi sụt mạnh những phiên cuối tháng. Dù thanh khoản bị rút bớt, tỷ giá trong nước vẫn biến động hẹp, khi áp lực từ USD quốc tế hạ nhiệt vào cuối tuần sau dữ liệu việc làm Mỹ suy yếu.
Tỷ giá USD hôm nay (2/10): USD đồng loạt tăng, DXY lên cao nhất từ cuối tháng 3/2025 trước dữ liệu việc làm Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (2/10): USD đồng loạt tăng, DXY lên cao nhất từ cuối tháng 3/2025 trước dữ liệu việc làm Mỹ

(TBTCO) - Sáng 2/10, tỷ giá trung tâm tăng 12 đồng lên 25.636 đồng, trong khi USD tại các ngân hàng đồng loạt đi lên. Chỉ số DXY bật tăng 0,57% lên 102,04 điểm, cao nhất từ cuối tháng 3/2025. Giới đầu tư đang chờ báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ để tìm tín hiệu chính sách của Fed, khi kỳ vọng tăng lãi suất tháng 10 suy giảm.
Tỷ giá USD hôm nay (1/10): Tỷ giá trung tâm nối dài đà giảm, dữ liệu lạm phát Mỹ đẩy lùi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (1/10): Tỷ giá trung tâm nối dài đà giảm, dữ liệu lạm phát Mỹ đẩy lùi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

(TBTCO) - Sáng 1/10, tỷ giá trung tâm tiếp đà giảm 3 đồng xuống 25.624 đồng, tỷ giá tại ngân hàng cũng đi xuống. Chỉ số DXY nhích lên 101,48 điểm. Dữ liệu lạm phát Mỹ thấp hơn dự báo khiến thị trường lùi kỳ vọng Fed tăng lãi suất từ tháng 10 sang tháng 12, trong khi căng thẳng Trung Đông và bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ tiếp tục được chú ý.
Tỷ giá USD hôm nay (30/9): Tỷ giá trung tâm giảm, DXY tiến sát đỉnh hai tháng khi thị trường chờ PCE Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (30/9): Tỷ giá trung tâm giảm, DXY tiến sát đỉnh hai tháng khi thị trường chờ PCE Mỹ

(TBTCO) - Sáng 30/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.627 đồng, giảm 3 đồng so với phiên trước, trong khi USD tại các ngân hàng diễn biến trái chiều. Trên thị trường quốc tế, DXY tăng 0,2% lên 101,38 điểm, tiến sát mức cao nhất kể từ cuối tháng 7. Thị trường đang chờ loạt dữ liệu kinh tế Mỹ, đáng chú ý là báo cáo việc làm và chỉ số PCE.
Tỷ giá USD hôm nay (29/9): USD “lặng sóng” trong nước, thị trường dõi theo khả năng Úc và Ấn Độ tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (29/9): USD “lặng sóng” trong nước, thị trường dõi theo khả năng Úc và Ấn Độ tăng lãi suất

(TBTCO) - Sáng 29/9, tỷ giá trung tâm giảm 2 đồng xuống 25.630 đồng, trong khi USD tại ngân hàng và thị trường tự do đi ngang. Chỉ số DXY nhích nhẹ 0,02% lên 101,21 điểm, duy trì vùng cao hai tháng. Thị trường hướng sự chú ý tới các quyết định chính sách sắp tới, khi kỳ vọng ngân hàng trung ương Ấn Độ và Úc đều tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản.
Tỷ giá USD hôm nay (28/9): DXY giữ trên 101 điểm, USD chờ “phép thử” từ dữ liệu lao động Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (28/9): DXY giữ trên 101 điểm, USD chờ “phép thử” từ dữ liệu lao động Mỹ

(TBTCO) - Sáng 28/9, tỷ giá trung tâm giảm 9 đồng, xuống 25.632 đồng/USD, trong khi USD tại ngân hàng và thị trường tự do diễn biến phân hóa. DXY mở đầu tuần nhích 0,09%, lên 101,13 điểm. Tuần này, thị trường tập trung vào dữ liệu lao động, sản xuất của Mỹ và phát biểu của quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), giữa kỳ vọng Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào cuối tháng 10.
Thị trường tiền tệ tuần 21 - 25/9: Lãi suất qua đêm rơi về 1% khi mở mạnh “van” thanh khoản, tỷ giá vẫn dè chừng Fed

Thị trường tiền tệ tuần 21 - 25/9: Lãi suất qua đêm rơi về 1% khi mở mạnh “van” thanh khoản, tỷ giá vẫn dè chừng Fed

(TBTCO) - Diễn biến nổi bật thị trường tiền tệ tuần qua từ ngày 21 - 25/9 cho thấy, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 34.329 tỷ đồng qua kênh OMO, góp phần kéo lãi suất qua đêm xuống 1,1%/năm. Trong khi đó, tỷ giá thu hẹp nhịp tăng dù chỉ số DXY vẫn quanh 101 điểm, khi thị trường thận trọng trước khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất.
Tỷ giá USD hôm nay (26/9): USD trong nước trái chiều, DXY lên đỉnh hai tháng giữa tín hiệu thắt chặt từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (26/9): USD trong nước trái chiều, DXY lên đỉnh hai tháng giữa tín hiệu thắt chặt từ Fed

(TBTCO) - Chốt tuần, tỷ giá trung tâm tăng 4 đồng so với cuối tuần trước, lên 25.641 đồng/USD, trong khi USD tại ngân hàng và thị trường tự do diễn biến trái chiều. Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY tăng 0,8%, lên 101,035 điểm và chạm đỉnh hai tháng, được hỗ trợ bởi lập trường thắt chặt của Fed và lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 6/10: Giá heo hơi dao động 53.000 - 56.000 đồng/kg

Ngày 6/10: Giá heo hơi dao động 53.000 - 56.000 đồng/kg

Chính phủ công khai kết quả xử lý kiến nghị của doanh nghiệp

Chính phủ công khai kết quả xử lý kiến nghị của doanh nghiệp

Hải quan khu vực XIV đã xử lý 54 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực XIV đã xử lý 54 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Ngày 6/10: Giá bạc đồng loạt sụt giảm

Ngày 6/10: Giá bạc đồng loạt sụt giảm

Khánh Hòa: Dự án trọng điểm, vốn lớn vẫn “chậm nhịp” giải ngân

Khánh Hòa: Dự án trọng điểm, vốn lớn vẫn “chậm nhịp” giải ngân

Không còn "đường lùi" cho Dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2

Không còn "đường lùi" cho Dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2026 qua các con số

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2026 qua các con số

Tỷ giá USD hôm nay (6/10): DXY lập đỉnh hơn 18 tháng, Fed và ECB cân nhắc bước đi tiếp theo về lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (6/10): DXY lập đỉnh hơn 18 tháng, Fed và ECB cân nhắc bước đi tiếp theo về lãi suất

Giá xăng dầu trong tuần biến động trái chiều

Giá xăng dầu trong tuần biến động trái chiều

Ngày 4/10: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống tại nhiều địa phương

Ngày 4/10: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống tại nhiều địa phương

Ngày 5/10: Giá heo hơi tiếp tục đứng ở vùng thấp

Ngày 5/10: Giá heo hơi tiếp tục đứng ở vùng thấp

Tỷ giá USD hôm nay (5/10): DXY áp sát 102 điểm, tâm điểm chuyển sang biên bản họp của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (5/10): DXY áp sát 102 điểm, tâm điểm chuyển sang biên bản họp của Fed

Ngày 4/10: Giá cà phê phục hồi, hồ tiêu neo cao

Ngày 4/10: Giá cà phê phục hồi, hồ tiêu neo cao

Giá vàng hôm nay ngày 5/10: Giá vàng trong nước đi ngang quanh mức 143,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 5/10: Giá vàng trong nước đi ngang quanh mức 143,5 triệu đồng/lượng

Giá dầu thế giới ngày 5/10 tiếp đà giảm

Giá dầu thế giới ngày 5/10 tiếp đà giảm

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm nhẹ

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm nhẹ

Giá vàng

Doji
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,300 143,300
Hà Nội - PNJ 140,300 143,300
Đà Nẵng - PNJ 140,300 143,300
Miền Tây - PNJ 140,300 143,300
Tây Nguyên - PNJ 140,300 143,300
Đông Nam Bộ - PNJ 140,300 143,300
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,050 14,350
Miếng SJC Nghệ An 14,050 14,350
Miếng SJC Thái Bình 14,050 14,350
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,920 ▼30K 14,320 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,920 ▼30K 14,320 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,920 ▼30K 14,320 ▼30K
NL 99.99 13,300
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,200
Trang sức 99.9 13,600 ▼60K 14,200 ▼60K
Trang sức 99.99 13,610 ▼60K 14,210 ▼60K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 1,435
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,405 14,352
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,405 14,353
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 140 143
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 140 1,431
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,375 142
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 133,594 140,594
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 96,861 106,661
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,692 9,672
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,979 86,779
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,144 82,944
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 4,957 5,937
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 1,435
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 1,435
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 1,435
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 1,435
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 1,435
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 1,435
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 1,435
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 1,435
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 1,435
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 1,435
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 1,435
Cập nhật: 06/10/2026 10:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17586 17859 18432
CAD 17703 17977 18594
CHF 30640 31016 31657
CNY 0 3836 3932
EUR 28541 28758 29834
GBP 33573 33961 34894
HKD 0 3183 3385
JPY 157 161 168
KRW 0 18 20
NZD 0 14257 14842
SGD 19783 20065 20632
THB 688 751 804
USD (1,2) 25743 0 0
USD (5,10,20) 25782 0 0
USD (50,100) 25810 25824 26190
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,810 25,810 26,190
USD(1-2-5) 24,778 - -
USD(10-20) 24,778 - -
EUR 28,612 28,635 29,992
JPY 160.21 160.5 170.23
GBP 33,764 33,855 35,029
AUD 17,784 17,848 18,525
CAD 17,887 17,944 18,604
CHF 30,901 30,997 31,918
SGD 19,898 19,960 20,752
CNY - 3,803 3,949
HKD 3,246 3,256 3,393
KRW 17.85 18.62 20.26
THB 735.78 744.87 798.02
NZD 14,245 14,377 14,803
SEK - 2,546 2,638
DKK - 3,838 3,974
NOK - 2,664 2,759
LAK - 0.88 1.23
MYR 5,947.58 - 6,713.14
TWD 739.71 - 896.2
SAR - 6,806.72 7,169.96
KWD - 82,049 87,307
AED - 6,823 7,352
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,790 25,820 26,200
EUR 28,677 28,792 29,998
GBP 33,786 33,922 34,954
HKD 3,247 3,260 3,377
CHF 30,780 30,904 31,849
JPY 160.92 161.57 169.55
AUD 17,804 17,875 18,473
SGD 19,983 20,063 20,659
THB 753 756 793
CAD 17,910 17,982 18,578
NZD 14,322 14,878
KRW 18.70 20.69
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25790 25820 26180
AUD 17766 17866 18788
CAD 17875 17975 18987
CHF 30875 30905 32486
CNY 3818.2 3843.2 3978.3
CZK 0 1170 0
DKK 0 3970 0
EUR 28719 28749 30472
GBP 33872 33922 35680
HKD 0 3315 0
JPY 161.18 161.68 172.19
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2745 0
NZD 0 14356 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2590 0
SGD 19942 20072 20795
THB 0 716.6 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 14150000 14150000 14450000
SBJ 12500000 12500000 14450000
Cập nhật: 06/10/2026 10:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30