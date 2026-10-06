Tỷ giá USD hôm nay (6/10): DXY lập đỉnh hơn 18 tháng, Fed và ECB cân nhắc bước đi tiếp theo về lãi suất

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.362,75 - 26.927,25 VND/USD.

Sáng 6/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.645 đồng, tăng 2 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng.

Theo đó, tỷ giá USD tại Vietcombank mua vào - bán ra ở mức 25.780 - 26.190 VND/USD, cùng tăng 20 đồng ở cả hai chiều. Tại BIDV, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.810 - 26.190 VND/USD, cũng tăng 20 đồng ở cả hai chiều.

Tại các ngân hàng thương mại, sáng 6/10, xu hướng tỷ giá ngoại tệ tại các ngân hàng khá phân hóa, trong đó USD tiếp tục tăng, EUR và GBP đồng loạt giảm nhẹ, trong khi JPY biến động trái chiều và CNY duy trì đà đi lên.

Tỷ giá EUR tiếp tục đi xuống tại cả hai ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá EUR mua vào - bán ra ở mức 28.415,06 - 29.913,63 VND/EUR, giảm 43,94 đồng ở chiều mua vào và giảm 46,3 đồng ở chiều bán ra. Tại BIDV, tỷ giá EUR mua vào - bán ra ở mức 28.612 - 29.992 VND/EUR, lần lượt giảm 16 đồng và 17 đồng.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng 0,17% lên 102,1 điểm, cao nhất từ cuối tháng 3/2025 đến nay.

Rủi ro địa chính trị tiếp tục là yếu tố hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn đối với đồng USD trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong diễn biến mới nhất, lực lượng Houthi tại Yemen cho biết đã tiến hành ba chiến dịch quân sự bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái nhằm vào các sân bay, một cơ sở dầu mỏ và nhiều địa điểm quân sự tại Saudi Arabia.

Cùng lúc, truyền thông đưa tin Israel đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Iran, có thể phối hợp với Mỹ hoặc hành động độc lập.

Thị trường vẫn định giá hơn 80% khả năng Fed sẽ nâng chi phí đi vay vào cuối năm. Tâm điểm của thị trường sẽ là Biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) được công bố vào thứ tư. Biên bản này, cùng phát biểu của các quan chức Fed và diễn biến địa chính trị tại Trung Đông, có thể quyết định hướng đi tiếp theo của đồng USD.

Dù vậy, các dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây phần nào hạn chế đà tăng của đồng bạc xanh.

Số liệu công bố tuần trước cho thấy áp lực lạm phát hạ nhiệt, trong khi bảng lương phi nông nghiệp (NFP) thấp hơn dự kiến, khiến kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất ngay trong tháng 10 suy giảm đáng kể.

Tại châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đang đứng trước bài toán chính sách khó khăn hơn.

Trong điều kiện thông thường, lạm phát cao gần gấp đôi mục tiêu sẽ củng cố lý do để ECB tiếp tục tăng lãi suất. Tuy nhiên, lần này thị trường trái phiếu đang tự tạo ra một phần hiệu ứng thắt chặt tiền tệ, thông qua sự gia tăng mạnh của lợi suất, khiến ECB phải cân nhắc mức độ cần thiết của các đợt nâng lãi suất tiếp theo.

Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng hài hòa (HICP) của khu vực đồng euro tăng 3,8% so với cùng kỳ trong tháng 9; cao hơn mức 3,2% của tháng 8; vượt dự báo 3,6% và lên mức cao nhất trong ba năm. Lạm phát cơ bản cũng tăng từ 2,4% lên 2,5%.

Diễn biến này cho thấy cuộc chiến chống lạm phát của ECB chưa kết thúc, nhất là khi lạm phát năng lượng tăng mạnh và lạm phát toàn phần vẫn ở mức gần gấp đôi mục tiêu.

Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu chính phủ tăng mạnh đang đẩy chi phí vay của chính phủ, doanh nghiệp và hộ gia đình lên cao, qua đó có thể làm suy yếu đầu tư và hoạt động kinh tế.

Điều này đặt ECB vào thế khó: nếu thị trường trái phiếu đã tự thắt chặt các điều kiện tài chính, ECB cần tăng lãi suất thêm bao nhiêu để kiểm soát lạm phát mà không gây sức ép quá lớn lên tăng trưởng? ECB đã hai lần tăng lãi suất trong năm nay, đưa lãi suất tiền gửi lên 2,5%. Dự báo ECB có thể tăng thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12, đưa lãi suất tiền gửi lên 2,75%./.