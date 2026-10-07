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Tỷ giá USD hôm nay (7/10): Tỷ giá trung tâm đi ngang, chờ tín hiệu từ Fed

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
08:46 | 07/10/2026
(TBTCO) - Sáng 7/10, Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm ở mức 25.645 đồng/USD, trong khi chỉ số DXY giảm 0,25% xuống 101,85 điểm. Thị trường đang chờ biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để tìm thêm tín hiệu chính sách.
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Thị trường trong nước

Sáng 7/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.645 đồng/USD, giữ nguyên so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng không điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.362,75 - 26.927,25 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 26.040 - 26.140 VND/USD, tăng 40 đồng ở chiều mua và 90 đồng ở chiều bán.

Tại các ngân hàng thương mại, sáng 7/10, tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt tại các ngân hàng diễn biến phân hóa, trong đó USD tiếp tục giảm, JPY và CNY cùng đi xuống, trong khi EUR và GBP đồng loạt tăng đáng kể.

Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank mua vào - bán ra ở mức 25.770 - 26.180 VND/USD, cùng giảm 10 đồng ở cả hai chiều. Tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 25.800 - 26.180 VND/USD, cùng giảm 10 đồng.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV sáng ngày 7/10 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (7/10):
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá GBP ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong nhóm ngoại tệ được khảo sát. Tại Vietcombank, tỷ giá GBP mua vào - bán ra lên 33.577,95 - 35.003,96 VND/GBP, tăng lần lượt 88,41 đồng và 92,18 đồng. Tại BIDV, tỷ giá GBP mua vào - bán ra đạt 33.837 - 35.105 VND/GBP, tăng lần lượt 73 đồng và 76 đồng.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giảm 0,25%, về 101,85 điểm.

Biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) sẽ là tâm điểm chú ý của thị trường vào cuối ngày thứ tư. Trong khi đó, kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất đã suy giảm sau khi dữ liệu việc làm Mỹ công bố tuần trước yếu hơn dự kiến, qua đó có thể gây áp lực lên đồng bạc xanh.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện chỉ định giá khoảng 20% khả năng Fed nâng lãi suất tại cuộc họp tháng 10.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, diễn biến địa chính trị Mỹ - Iran tiếp tục tác động đến tâm lý thị trường. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, Iran cần giảm năng lực làm giàu hạt nhân để đáp ứng yêu cầu của Washington và chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 7 tháng giữa hai nước. Theo ông Vance, Mỹ vẫn sẵn sàng đạt được một thỏa thuận, nhưng Iran sẽ phải có những nhượng bộ cụ thể về chương trình hạt nhân.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, vấn đề hiện nay là Mỹ sẽ lựa chọn cách thức nào để kết thúc cuộc xung đột với Iran, đồng thời tuyên bố năng lực sản xuất máy bay không người lái của Tehran sẽ sớm bị suy giảm đáng kể.

Tại châu Á, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) dự kiến công bố quyết định chính sách tiền tệ vào thứ Tư. Thị trường kỳ vọng RBI sẽ bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất sau thời gian duy trì chính sách ổn định, với mức tăng dự kiến 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất từ 5,25% lên 5,5%.

Áp lực lạm phát là yếu tố chính thúc đẩy kỳ vọng RBI thắt chặt chính sách. Lạm phát toàn phần của Ấn Độ đã cao hơn mục tiêu trung vị trong 3 tháng liên tiếp, trong khi lạm phát cơ bản bắt đầu gia tăng, khiến dư địa để ngân hàng trung ương bỏ qua các áp lực giá, đặc biệt từ thực phẩm, ngày càng thu hẹp.

Trong tháng 8, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Ấn Độ tăng 4,82% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất kể từ tháng 1/2025./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 07/10/2026 09:00

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Cập nhật: 07/10/2026 09:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30