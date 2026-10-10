Tỷ giá USD hôm nay (10/10): USD trong nước trái chiều, DXY cao nhất 18 tháng trước thềm công bố lạm phát Mỹ

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD bật tăng 220 đồng so với cuối tuần trước, lên 26.080 - 26.180 VND/USD. Tuy nhiên, mức này vẫn thấp hơn đáng kể so với thời điểm cuối tháng 3/2026, khi tỷ giá bán ra từng chạm 28.000 VND/USD.

Tính đến sáng 10/10, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố gần nhất ở mức 25.629 đồng, giảm 7 đồng so với cuối tuần trước, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng, xuống 24.398 - 26.860 VND/USD.

Theo đó, đối với tỷ giá USD, tại Vietcombank giao dịch ở 25.660 - 26.070 VND/USD, cùng giảm 100 đồng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Tại BIDV, tỷ giá cùng giảm 130 đồng hai chiều, xuống 25.680 - 26.060 VND/USD, mức giảm mạnh hơn so với Vietcombank.

Tại các ngân hàng thương mại, khép lại tuần giao dịch tuần qua, tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt tại nhiều ngân hàng đồng loạt giảm ở cả hai chiều. Trong đó, tỷ giá USD và EUR ghi nhận mức điều chỉnh đáng kể, trong khi tỷ giá GBP, JPY và CNY cũng duy trì xu hướng đi xuống.

Tỷ giá EUR cũng ghi nhận xu hướng giảm rõ rệt. Tại Vietcombank, tỷ giá mua vào - bán ra lần lượt ở mức 28.331,73 - 29.826,12 VND/EUR, giảm tương ứng 142,46 đồng và 149,8 đồng so với cuối tuần trước. Tại BIDV, tỷ giá EUR giảm lần lượt 213 đồng và 221 đồng, xuống 28.478 - 29.853 VND/EUR. EUR là đồng tiền giảm mạnh nhất về giá trị tuyệt đối trong 5 ngoại tệ khảo sát tại cả hai ngân hàng.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - chốt tuần ở 102,22 điểm, tăng 0,28% tuần qua và cao nhất từ đầu tháng 4/2025 đến nay.

Thị trường tài chính đang hướng sự chú ý tới báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dự kiến công bố vào tuần tới. Đây được xem là dữ liệu quan trọng để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đặc biệt là khả năng tăng lãi suất trong tháng 10 và liệu Fed có tiếp tục cân nhắc nâng lãi suất vào tháng 12 hay không.

Về chính sách tiền tệ, ông Alberto Musalem - Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis cho rằng, cần tiếp tục duy trì các biện pháp thắt chặt tiền tệ để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Quan điểm này góp phần hạn chế đà suy yếu của đồng USD, khi thị trường vẫn phải cân nhắc khả năng Fed duy trì lập trường cứng rắn đối với lạm phát.

Áp lực lãi suất cao cũng đang lan sang thị trường bất động sản Mỹ. Theo dữ liệu của Hiệp hội Ngân hàng cho vay thế chấp Mỹ (MBA), lãi suất thế chấp cố định kỳ hạn 30 năm trong tuần kết thúc ngày 2/10 tăng 19 điểm cơ bản so với tuần trước, lên 7,49%, mức cao nhất kể từ tháng 11/2023.

Chi phí vay mua nhà gia tăng khiến khả năng tiếp cận nhà ở của người dân Mỹ thêm khó khăn, đồng thời tạo sức ép đối với mục tiêu giảm chi phí nhà ở của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Dù kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 sụt giảm sau khi số liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8 tăng 0,3%, thấp hơn dự báo 0,4% và báo cáo việc làm tháng 9 cho thấy chỉ tạo thêm 29.000 việc làm, thấp đáng kể so với dự báo khoảng 90.000, các đồng tiền chủ chốt nhìn chung tiếp tục chịu áp lực trước USD.

Đồng euro giảm xuống vùng thấp nhất khoảng 17 tháng do chịu tác động đồng thời từ chênh lệch lợi suất và lo ngại tài khóa tại Pháp. Yên Nhật cũng chịu sức ép từ mặt bằng lợi suất Mỹ cao, trong khi diễn biến của bảng Anh tiếp tục nhạy cảm với kỳ vọng chính sách tiền tệ trong bối cảnh lạm phát năng lượng.

Dù số liệu việc làm Mỹ yếu giúp USD hạ nhiệt vào cuối tuần, mặt bằng lợi suất cao và xu hướng thắt chặt tiền tệ toàn cầu vẫn đang tạo nền hỗ trợ cho đồng bạc xanh.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tiếp tục chịu áp lực sau những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến đàm phán với Iran. Ông Trump cho biết Washington đang có những cuộc thảo luận hiệu quả với Tehran, đồng thời khẳng định không có kế hoạch tiến hành cuộc tấn công nào trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11. Tuyên bố này phần nào xoa dịu lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng tại Trung Đông, qua đó gây sức ép lên giá dầu./.