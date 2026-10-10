Chứng khoán

Infographics: 9 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt hơn 299.060 tỷ đồng

Phương Anh - Trịnh Tuấn

Phương Anh - Trịnh Tuấn

nguyenphuonganh.php@gmail.com
07:06 | 10/10/2026
(TBTCO) - Tháng 9/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức 25 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động đạt 70.139,2 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 9, Kho bạc Nhà nước đã huy động 299.060,5 tỷ đồng, hoàn thành hơn 60% kế hoạch phát hành năm 2026.
aa
Phương Anh - Trịnh Tuấn
Từ khóa:
sở giao dịch chứng khoán hà nội 9 tháng năm 2026 trái phiếu chính phủ

Bài liên quan

Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ tăng mạnh trong tháng 9

Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ tăng mạnh trong tháng 9

Infographics: 9 tháng, ngành Thuế thu ngân sách ước đạt 1.937.992 tỷ đồng

Infographics: 9 tháng, ngành Thuế thu ngân sách ước đạt 1.937.992 tỷ đồng

Infographics: Công tác cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Infographics: Công tác cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Dành cho bạn

Ngày 10/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Ngày 10/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Thị trường tiền tệ tuần 5 - 9/10: Lãi suất qua đêm xuống dưới 1%, VND thuộc nhóm hiếm hoi tăng giá trước USD

Thị trường tiền tệ tuần 5 - 9/10: Lãi suất qua đêm xuống dưới 1%, VND thuộc nhóm hiếm hoi tăng giá trước USD

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026: Đưa hợp tác kinh tế lên tầm cao mới

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026: Đưa hợp tác kinh tế lên tầm cao mới

Việt Nam - Campuchia phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD

Việt Nam - Campuchia phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen

Hà Nội khánh thành, khởi công 96 công trình, dự án dịp 10/10

Hà Nội khánh thành, khởi công 96 công trình, dự án dịp 10/10

Đọc thêm

DBV và CMC CS hợp tác toàn diện, kết nối công nghệ và bảo hiểm để gia tăng giá trị cho khách hàng

DBV và CMC CS hợp tác toàn diện, kết nối công nghệ và bảo hiểm để gia tăng giá trị cho khách hàng

(TBTCO) - Ngày 9/10/2026, tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (DBV), DBV và Công ty TNHH An ninh An toàn thông tin CMC (CMC Cyber Security - CMC CS) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, mở ra cơ hội kết nối thế mạnh của hai tập đoàn trong lĩnh vực bảo hiểm và công nghệ nhằm mang đến những giải pháp thiết thực và tối ưu hơn cho khách hàng.
Chứng khoán ngày 9/10: VN-Index giảm phiên thứ ba, thanh khoản tăng mạnh

Chứng khoán ngày 9/10: VN-Index giảm phiên thứ ba, thanh khoản tăng mạnh

Thị trường chứng khoán khép lại tuần giao dịch với diễn biến giằng co và phân hóa. Dù lực cầu có thời điểm cải thiện, áp lực bán vẫn khiến VN-Index giảm điểm, cho thấy tâm lý thận trọng tiếp tục chi phối nhà đầu tư.
Thị trường vốn cần thêm những dòng tiền dài hạn từ nội địa

Thị trường vốn cần thêm những dòng tiền dài hạn từ nội địa

(TBTCO) - Phát triển nguồn tiền dài hạn, nâng chuẩn doanh nghiệp, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và hạ tầng thị trường là những điều kiện để thị trường vốn mở rộng vai trò cung ứng vốn cho nền kinh tế.
Infographics: 70.036 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong những tháng cuối năm

Infographics: 70.036 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong những tháng cuối năm

(TBTCO) - Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, trong những tháng còn lại của năm 2026 sẽ có khoảng 70.036 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán, trong đó nhóm bất động sản chiếm 52,5%; tiếp đến là nhóm ngân hàng chiếm 21,9%.
Thêm một ngân hàng gia nhập "câu lạc bộ" vốn điều lệ trên 100.000 tỷ đồng

Thêm một ngân hàng gia nhập "câu lạc bộ" vốn điều lệ trên 100.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Sau MB, VPBank chính thức gia nhập nhóm ngân hàng có vốn điều lệ từ 100.000 tỷ đồng, sau khi hoàn tất phát hành hơn 2,06 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức, nâng vốn thêm hơn 20.660 tỷ đồng. Việc liên tiếp xuất hiện các nhà băng có vốn điều lệ vượt ngưỡng 100.000 tỷ đồng cho thấy "làn sóng" tăng vốn đang diễn ra mạnh mẽ.
Chứng khoán phái sinh ngày 8/10: Chênh lệch dương nới rộng khi VN30-Index điều chỉnh mạnh

Chứng khoán phái sinh ngày 8/10: Chênh lệch dương nới rộng khi VN30-Index điều chỉnh mạnh

(TBTCO) - VN30-Index giảm gần 1% khi áp lực bán gia tăng trong nửa cuối phiên, với số cổ phiếu giảm áp đảo. Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tháng 10 giảm ít hơn chỉ số cơ sở, giúp chênh lệch dương nới rộng trở lại.
Khối ngoại giảm bán ròng phiên thứ ba liên tiếp

Khối ngoại giảm bán ròng phiên thứ ba liên tiếp

(TBTCO) - Khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 448 tỷ đồng trong phiên 8/10, nhưng quy mô đã thu hẹp phiên thứ ba liên tiếp. Áp lực bán tập trung tại nhóm ngân hàng, trong khi dòng vốn ngoại tìm đến một số cổ phiếu dầu khí và vận tải.
Chứng khoán ngày 8/10: Áp lực bán gia tăng, VN-Index tiếp tục giảm điểm

Chứng khoán ngày 8/10: Áp lực bán gia tăng, VN-Index tiếp tục giảm điểm

Áp lực bán gia tăng trong phiên chiều khiến VN-Index ghi nhận phiên giảm thứ hai liên tiếp, với sắc đỏ lan rộng ở nhiều nhóm ngành. Dòng tiền vẫn tìm đến cổ phiếu thủy sản và dầu khí, nhưng chưa đủ bù đắp sức ép từ nhóm vốn hóa lớn.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Infographics: 9 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt hơn 299.060 tỷ đồng

Infographics: 9 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt hơn 299.060 tỷ đồng

Ngày 10/10: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu ổn định

Ngày 10/10: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu ổn định

Giá vàng hôm nay ngày 10/10: Vàng miếng tăng mạnh lên 144,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 10/10: Vàng miếng tăng mạnh lên 144,8 triệu đồng/lượng

Chương trình mục tiêu quốc gia: Nước rút trong quý cuối năm

Chương trình mục tiêu quốc gia: Nước rút trong quý cuối năm

Chứng khoán trước biến số lãi suất

Chứng khoán trước biến số lãi suất

Đề xuất hơn 4.730 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng tuyến luồng Vũng Tàu - Thị Vải

Đề xuất hơn 4.730 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng tuyến luồng Vũng Tàu - Thị Vải

Ngày 10/10: Giá cao su tại các thị trường chính ở châu Á đồng loạt tăng

Ngày 10/10: Giá cao su tại các thị trường chính ở châu Á đồng loạt tăng

Ngày 9/10: Giá heo hơi giảm sâu, chạm đáy 51.000 đồng/kg

Ngày 9/10: Giá heo hơi giảm sâu, chạm đáy 51.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 8/10: Vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 8/10: Vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Mở rộng không gian cho doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng FDI

Mở rộng không gian cho doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng FDI

Quảng Trị phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Quảng Trị phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 9/10: Giá heo hơi trên cả nước nối dài đà giảm

Ngày 9/10: Giá heo hơi trên cả nước nối dài đà giảm

Ngày 8/10: Giá heo hơi giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Ngày 8/10: Giá heo hơi giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Tỷ giá USD hôm nay (9/10): USD ngân hàng giảm mạnh, Fed để ngỏ khả năng tạm dừng tăng lãi suất tháng 10

Tỷ giá USD hôm nay (9/10): USD ngân hàng giảm mạnh, Fed để ngỏ khả năng tạm dừng tăng lãi suất tháng 10

Tăng quyền quyết định giá xăng dầu cho doanh nghiệp, Nhà nước giám sát bằng dữ liệu

Tăng quyền quyết định giá xăng dầu cho doanh nghiệp, Nhà nước giám sát bằng dữ liệu

Tỷ giá USD hôm nay (8/10): DXY bật tăng khi lợi suất trái phiếu Mỹ chạm đỉnh 24 năm, Fed còn tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (8/10): DXY bật tăng khi lợi suất trái phiếu Mỹ chạm đỉnh 24 năm, Fed còn tăng lãi suất

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +46.18
10/10 | +46.18 (7,811.54 +46.18 (+0.59%))
DJI +423.31
10/10 | +423.31 (51,654.95 +423.31 (+0.83%))
IXIC +172.83
10/10 | +172.83 (27,366.17 +172.83 (+0.64%))
NYA +141.50
10/10 | +141.50 (23,939.10 +141.50 (+0.59%))
XAX +44.13
10/10 | +44.13 (8,172.37 +44.13 (+0.54%))
BUK100P +11.22
10/10 | +11.22 (1,047.33 +11.22 (+1.08%))
RUT +12.85
10/10 | +12.85 (2,806.98 +12.85 (+0.46%))
VIX -0.57
10/10 | -0.57 (14.84 -0.57 (-3.70%))
FTSE +110.45
10/10 | +110.45 (10,552.05 +110.45 (+1.06%))
GDAXI +280.30
10/10 | +280.30 (25,087.27 +280.30 (+1.13%))
FCHI +73.64
10/10 | +73.64 (7,803.33 +73.64 (+0.95%))
STOXX50E +46.64
10/10 | +46.64 (6,173.37 +46.64 (+0.76%))
N100 +9.82
10/10 | +9.82 (1,859.81 +9.82 (+0.53%))
BFX +55.34
10/10 | +55.34 (5,454.74 +55.34 (+1.02%))
MOEX.ME -0.11
10/10 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +425.56
10/10 | +425.56 (24,211.35 +425.56 (+1.79%))
STI -11.07
10/10 | -11.07 (5,401.89 -11.07 (-0.20%))
AXJO +55.70
10/10 | +55.70 (8,716.60 +55.70 (+0.64%))
AORD +54.50
10/10 | +54.50 (8,877.70 +54.50 (+0.62%))
BSESN +879.09
10/10 | +879.09 (72,472.33 +879.09 (+1.23%))
JKSE +62.47
10/10 | +62.47 (6,093.76 +62.47 (+1.04%))
KLSE +7.44
10/10 | +7.44 (1,608.45 +7.44 (+0.46%))
NZ50 +57.50
10/10 | +57.50 (13,749.35 +57.50 (+0.42%))
KS11 -177.97
10/10 | -177.97 (6,625.93 -177.97 (-2.62%))
TWII -492.93
10/10 | -492.93 (49,313.44 -492.93 (-0.99%))
GSPTSE +519.24
10/10 | +519.24 (35,664.62 +519.24 (+1.48%))
BVSP +2,846.67
10/10 | +2,846.67 (209,066.91 +2,846.67 (+1.38%))
MXX +1,061.66
10/10 | +1,061.66 (66,048.57 +1,061.66 (+1.63%))
MERV -4,445.25
10/10 | -4,445.25 (2,828,026.75 -4,445.25 (-0.16%))
TA125.TA -8.22
10/10 | -8.22 (3,925.79 -8.22 (-0.21%))
CASE30 -32.90
10/10 | -32.90 (53,265.20 -32.90 (-0.06%))
JN0U.JO +122.86
10/10 | +122.86 (6,549.68 +122.86 (+1.91%))
DX-Y.NYB +0.09
10/10 | +0.09 (102.23 +0.09 (+0.09%))
125904-USD-STRD +22.37
10/10 | +22.37 (2,694.60 +22.37 (+0.84%))
XDB +0.03
10/10 | +0.03 (132.33 +0.03 (+0.02%))
XDE -0.08
10/10 | -0.08 (112.02 -0.08 (-0.07%))
000001.SS +1.89
10/10 | +1.89 (3,813.79 +1.89 (+0.05%))
N225 -11.19
10/10 | -11.19 (69,030.92 -11.19 (-0.02%))
XDN -0.18
10/10 | -0.18 (63.17 -0.18 (-0.28%))
XDA +0.27
10/10 | +0.27 (69.86 +0.27 (+0.39%))