Infographics: 9 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt hơn 299.060 tỷ đồng

|
GSPC +46.18
10/10 | +46.18
(7,811.54 +46.18 (+0.59%))
|
DJI +423.31
10/10 | +423.31
(51,654.95 +423.31 (+0.83%))
|
IXIC +172.83
10/10 | +172.83
(27,366.17 +172.83 (+0.64%))
|
NYA +141.50
10/10 | +141.50
(23,939.10 +141.50 (+0.59%))
|
XAX +44.13
10/10 | +44.13
(8,172.37 +44.13 (+0.54%))
|
BUK100P +11.22
10/10 | +11.22
(1,047.33 +11.22 (+1.08%))
|
RUT +12.85
10/10 | +12.85
(2,806.98 +12.85 (+0.46%))
|
VIX -0.57
10/10 | -0.57
(14.84 -0.57 (-3.70%))
|
FTSE +110.45
10/10 | +110.45
(10,552.05 +110.45 (+1.06%))
|
GDAXI +280.30
10/10 | +280.30
(25,087.27 +280.30 (+1.13%))
|
FCHI +73.64
10/10 | +73.64
(7,803.33 +73.64 (+0.95%))
|
STOXX50E +46.64
10/10 | +46.64
(6,173.37 +46.64 (+0.76%))
|
N100 +9.82
10/10 | +9.82
(1,859.81 +9.82 (+0.53%))
|
BFX +55.34
10/10 | +55.34
(5,454.74 +55.34 (+1.02%))
|
MOEX.ME -0.11
10/10 | -0.11
(85.20 -0.11 (-0.13%))
|
HSI +425.56
10/10 | +425.56
(24,211.35 +425.56 (+1.79%))
|
STI -11.07
10/10 | -11.07
(5,401.89 -11.07 (-0.20%))
|
AXJO +55.70
10/10 | +55.70
(8,716.60 +55.70 (+0.64%))
|
AORD +54.50
10/10 | +54.50
(8,877.70 +54.50 (+0.62%))
|
BSESN +879.09
10/10 | +879.09
(72,472.33 +879.09 (+1.23%))
|
JKSE +62.47
10/10 | +62.47
(6,093.76 +62.47 (+1.04%))
|
KLSE +7.44
10/10 | +7.44
(1,608.45 +7.44 (+0.46%))
|
NZ50 +57.50
10/10 | +57.50
(13,749.35 +57.50 (+0.42%))
|
KS11 -177.97
10/10 | -177.97
(6,625.93 -177.97 (-2.62%))
|
TWII -492.93
10/10 | -492.93
(49,313.44 -492.93 (-0.99%))
|
GSPTSE +519.24
10/10 | +519.24
(35,664.62 +519.24 (+1.48%))
|
BVSP +2,846.67
10/10 | +2,846.67
(209,066.91 +2,846.67 (+1.38%))
|
MXX +1,061.66
10/10 | +1,061.66
(66,048.57 +1,061.66 (+1.63%))
|
MERV -4,445.25
10/10 | -4,445.25
(2,828,026.75 -4,445.25 (-0.16%))
|
TA125.TA -8.22
10/10 | -8.22
(3,925.79 -8.22 (-0.21%))
|
CASE30 -32.90
10/10 | -32.90
(53,265.20 -32.90 (-0.06%))
|
JN0U.JO +122.86
10/10 | +122.86
(6,549.68 +122.86 (+1.91%))
|
DX-Y.NYB +0.09
10/10 | +0.09
(102.23 +0.09 (+0.09%))
|
125904-USD-STRD +22.37
10/10 | +22.37
(2,694.60 +22.37 (+0.84%))
|
XDB +0.03
10/10 | +0.03
(132.33 +0.03 (+0.02%))
|
XDE -0.08
10/10 | -0.08
(112.02 -0.08 (-0.07%))
|
000001.SS +1.89
10/10 | +1.89
(3,813.79 +1.89 (+0.05%))
|
N225 -11.19
10/10 | -11.19
(69,030.92 -11.19 (-0.02%))
|
XDN -0.18
10/10 | -0.18
(63.17 -0.18 (-0.28%))
|
XDA +0.27
10/10 | +0.27
(69.86 +0.27 (+0.39%))