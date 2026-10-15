MIC được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 với bộ giải pháp bảo hiểm số

Chuyển đổi số - Động lực tăng trưởng đột phá

Trong kỷ nguyên số, MIC tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược khi đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ, gắn chặt với hoạt động kinh doanh cốt lõi. Đặc biệt, MIC là đơn vị tiên phong trên thị trường chủ động xây dựng và vận hành ổn định hệ thống core bảo hiểm riêng biệt. Việc làm chủ công nghệ lõi giúp MIC tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ khắt khe, triển khai đồng bộ dịch vụ mua bảo hiểm, quản lý hợp đồng và bồi thường trực tuyến.

Những nỗ lực đổi mới này đã giúp hoạt động kinh doanh của MIC ghi nhận kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026: Tổng doanh thu của MIC đạt 3.748 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 3.517,7 tỷ đồng (tăng 33.6%) và lợi nhuận trước thuế đạt 245,2 tỷ đồng (tăng 5,9%). Đáng chú ý, doanh thu chuyển dịch số đã chiếm tới 28% tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc, tăng gần ba lần so với cùng kỳ. Những kết quả này cho thấy chuyển đổi số đang từng bước góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng, năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của MIC.

Đại diện MIC nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 với bộ giải pháp bảo hiểm số

Bộ đôi ứng dụng tiêu biểu: MIC và MIC Pro

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA 2026) – chương trình thường niên uy tín dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, do Hội Truyền thông số Việt Nam chủ trì, Tạp chí điện tử VietTimes thực hiện – năm nay đã thu hút và đánh giá khắt khe 467 hồ sơ ở 5 hạng mục. Tại lễ vinh danh, bộ giải pháp App MIC và App MIC Pro được Hội đồng chuyên môn ghi nhận và đánh giá cao với những tiện ích nổi bật:

Ứng dụng MIC (Dành cho khách hàng): Mang đến không gian bảo hiểm số thu nhỏ, hỗ trợ số hóa toàn trình từ báo phí tự động, cấp giấy chứng nhận điện tử đến khai báo bồi thường trực tuyến và theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ ngay trên ứng dụng.

Ứng dụng MIC Pro (Dành cho lực lượng bán và cộng tác viên): Đóng vai trò như trợ lý số thông minh, tối ưu hóa toàn bộ nghiệp vụ từ chào giá đến lập hồ sơ và quản lý khách hàng.

Lan tỏa giá trị cộng đồng và tạo sinh kế số

Thông qua hệ sinh thái số, MIC từng bước hiện thực hóa sứ mệnh “Kiến tạo cuộc sống tốt đẹp” cho cộng đồng, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận bảo hiểm với chi phí tối ưu, chung tay chia sẻ rủi ro và thúc đẩy an sinh xã hội.

Đặc biệt, MIC Pro không chỉ là công cụ tác nghiệp cho đại lý chuyên nghiệp mà còn mở ra cơ hội kinh tế số rộng mở, giúp các cộng tác viên đa ngành nghề dễ dàng gia tăng nguồn thu nhập thụ động bền vững. Việc được xướng tên tại VDA 2026 là sự ghi nhận cho những nỗ lực chuyển đổi số của MIC, tiếp thêm động lực để doanh nghiệp kiên định trên hành trình đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ và mang lại sự an tâm cho khách hàng trong kỷ nguyên số./.