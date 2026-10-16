Thuế - Hải quan

Thu nội địa Đắk Lắk đạt hơn 12.400 tỷ đồng sau 9 tháng

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

nguyenlactbtcvn@gmail.com
09:58 | 16/10/2026
(TBTCO) - Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ước đạt 12.436 tỷ đồng, bằng 73,3% dự toán Trung ương giao và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi thu nội địa không kể tiền sử dụng đất tăng 9,6%, nguồn thu từ tiền sử dụng đất và thuế bảo vệ môi trường lại giảm so với cùng kỳ.
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Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN), xây dựng kịch bản thu theo tháng, quý; tăng cường quản lý nợ thuế, chống thất thu và tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế mới.

Theo đó, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh quý III/2026 ước đạt 3.589 tỷ đồng, đưa số thu lũy kế 9 tháng lên 12.436 tỷ đồng, bằng 73,3% dự toán Trung ương giao, 69,3% dự toán HĐND tỉnh giao và 63,1% dự toán phấn đấu theo kịch bản tăng trưởng hai con số của UBND tỉnh, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Không kể tiền sử dụng đất, thu nội địa 9 tháng đạt 9.539 tỷ đồng, bằng 83,2% dự toán Trung ương giao, 80,4% dự toán HĐND tỉnh giao và 76,6% dự toán phấn đấu của UBND tỉnh, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, cả 14/14 đơn vị hành thu đều đạt và vượt dự toán được giao đối với khoản thu này.

Trong khi đó, thu tiền sử dụng đất đạt 2.897 tỷ đồng, bằng 52,7% dự toán Trung ương giao, 47,6% dự toán HĐND tỉnh giao và 40% dự toán phấn đấu của UBND tỉnh, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.

Xét theo khu vực kinh tế, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng tăng 43 tỷ đồng; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng 27,2%, tương ứng tăng 945 tỷ đồng. Ngược lại, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước bằng 96,4% cùng kỳ, giảm 33 tỷ đồng.

Theo Thuế tỉnh Đắk Lắk, mức tăng thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh chủ yếu đến từ các doanh nghiệp kinh doanh nông sản ở khâu thương mại. Các khoản thuế phát sinh từ kỳ tính thuế tháng 12/2025 và quý IV/2025 của nhóm doanh nghiệp này đạt khoảng 477 tỷ đồng, gồm 400 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và 77 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, số thu tăng 43 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ phát sinh các khoản nộp thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu và thuế thu nhập doanh nghiệp phân bổ tăng tại một số doanh nghiệp.

Một số khoản thu khác cũng tăng khá. Thuế thu nhập cá nhân tăng 13,9%, tương ứng tăng 141 tỷ đồng, chủ yếu nhờ nguồn thu từ chuyển nhượng bất động sản, đầu tư vốn của cá nhân và cho thuê tài sản. Lệ phí trước bạ tăng 11%, tương ứng tăng 83 tỷ đồng; thu từ xổ số tăng 20,8%, tương ứng tăng 67 tỷ đồng.

Thu nội địa Đắk Lắk đạt hơn 12.400 tỷ đồng sau 9 tháng
Thuế tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách thuế và đối thoại với doanh nghiệp. Ảnh: Lạc Nguyên

Bên cạnh các khoản thu tăng, có 9/16 khoản thu, sắc thuế có số thu thấp hơn cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thuế bảo vệ môi trường bằng 47,8% cùng kỳ, giảm 326 tỷ đồng. Theo cơ quan thuế, nguyên nhân chủ yếu do tác động của chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường trong năm 2026.

Thu phí, lệ phí bằng 93,4% cùng kỳ, giảm 15 tỷ đồng, chủ yếu do chấm dứt thu lệ phí môn bài từ ngày 1/1/2026 theo Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.

Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước bằng 80,3% cùng kỳ, giảm 56 tỷ đồng. Nguyên nhân là cùng kỳ năm 2025 phát sinh các khoản nộp nợ tiền thuê đất và tiền chậm nộp của một số doanh nghiệp cao su, cà phê với số tiền lớn.

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản bằng 73,6% cùng kỳ, giảm 41 tỷ đồng. Số thu giảm do nguồn thu từ các dự án đấu giá quyền khai thác khoáng sản nộp một lần thấp hơn năm trước, trong khi một số dự án chuyển sang hình thức nộp nhiều lần trong nhiều năm.

Đối với khoản thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế, số thu bằng 50% cùng kỳ, giảm 40 tỷ đồng. Năm 2025, khoản thu này tăng cao do một số đơn vị nộp theo kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính, trong khi năm 2026 không phát sinh nguồn thu tương tự.

Trong 3 tháng cuối năm, Thuế tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục theo dõi tình hình kinh tế - xã hội, phân tích và dự báo khả năng thu NSNN trên cơ sở kết quả thực hiện 9 tháng và dự kiến nguồn thu quý IV. Qua đó, ngành thuế chủ động triển khai các giải pháp quản lý thu, phấn đấu hoàn thành dự toán NSNN được giao và đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh./.

Lạc Nguyên
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