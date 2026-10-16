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Chứng khoán ngày 16/10: VN-Index lấy lại sắc xanh, chấm dứt chuỗi giảm điểm

Mai Tấn

Mai Tấn

maitan2507@gmail.com
17:12 | 16/10/2026
Thị trường chứng khoán khép lại phiên cuối tuần trong sắc xanh, chấm dứt chuỗi 7 phiên giảm liên tiếp nhờ sự hỗ trợ của nhóm ngân hàng và một số cổ phiếu lớn. Tuy nhiên, thanh khoản sụt giảm cùng áp lực bán ròng của khối ngoại cho thấy nhịp hồi còn thiếu động lực để duy trì bền vững.
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VN-Index tăng gần 8 điểm

VN-Index giằng co trong vùng 1.696-1.714 điểm và đóng cửa tại 1.705,91 điểm, tăng gần 7,56 điểm so với phiên trước. Lực cầu xuất hiện khi chỉ số lùi xuống dưới ngưỡng 1.700 điểm, hỗ trợ thị trường hồi phục. Tuy nhiên, dòng tiền bắt đáy còn yếu, cho thấy nhà đầu tư vẫn thận trọng khi thị trường dao động quanh ngưỡng tâm lý này.

Chứng khoán ngày 16/10: VN-Index lấy lại sắc xanh, chấm dứt chuỗi giảm điểm
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 16/10

Thị trường đóng cửa tăng điểm giúp độ rộng thị trường hôm nay tích cực hơn khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 118 mã giảm giá, 69 mã giữ giá tham chiếu và 165 mã tăng giá.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 15/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành du lịch và giải trí và hàng cá nhân và gia dụng tăng trên 1%, các ngành còn lại không có thay đổi lớn so với hôm qua.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tích cực khi tăng +11,7 điểm, lên mức 1.855,41 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần nhiều hơn, với 22 mã tăng giá, 4 mã giảm giá và 4 mã giữ giá.

Nhịp độ giao dịch thị trường chậm lại khi thanh khoản có phần thận trọng thấp hơn phiên giao dịch trước đó. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 509 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 10.996 tỷ đồng giảm gần 30% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -0,16 điểm, về mức 259,13 điểm, còn UPCoM-Index +0,72 điểm, lên mức 124,87 điểm.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 559 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 534 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu MBB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 100 tỷ đồng. Theo sau, STB và HPG là mã tiếp theo được gom mạnh 44 và 29 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, VIC dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 153 tỷ đồng. Theo sau là VHM và bị bán ròng 152 và FRT bị bán 94 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 17 tỷ đồng.

Dòng tiền phân hóa, nhịp hồi cần thêm động lực

Thị trường chứng khoán hôm nay, diễn biến cho thấy dòng tiền trong phiên cuối tuần tập trung ở các nhóm du lịch - giải trí, ngân hàng, bán lẻ, xây dựng - vật liệu. Trong đó, CTG, BID, VCB, LPB và TCB nằm trong nhóm 10 cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index, góp phần giúp chỉ số chấm dứt chuỗi 7 phiên giảm liên tiếp.

Đáng chú ý, VHM dẫn đầu về mức đóng góp khi hỗ trợ VN-Index hơn 3,6 điểm. Cổ phiếu này tăng 3,6%, lên 61.000 đồng. Ở chiều ngược lại, VIC giảm 1,4%, xuống 215.000 đồng, lấy đi gần 5 điểm của chỉ số chung. Diễn biến trái chiều của VIC và VHM, cùng sự phân hóa trong nhóm bất động sản và áp lực tại nhóm dầu khí, khiến đà hồi phục của thị trường còn hạn chế.

Chứng khoán ngày 16/10: VN-Index lấy lại sắc xanh, chấm dứt chuỗi giảm điểm
Thị trường chứng khoán khép lại phiên cuối tuần trong sắc xanh. Ảnh: Đức Thanh

Dù đóng cửa trong sắc xanh, mức tăng của VN-Index chưa lớn và thu hẹp về cuối phiên. Thanh khoản sụt giảm cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng, chưa tạo được động lực đủ mạnh để củng cố đà phục hồi. Lực cầu xuất hiện khi chỉ số lùi xuống dưới ngưỡng 1.700 điểm đã hỗ trợ thị trường, nhưng hoạt động bắt đáy nhìn chung còn dè dặt.

Trên đồ thị tuần, xu hướng điều chỉnh vẫn chiếm ưu thế khi VN-Index ghi nhận tuần giảm điểm thứ tư liên tiếp. Việc chỉ số quay lại kiểm định vùng hỗ trợ 1.700 điểm lần đầu kể từ cuối tháng 7 cho thấy thị trường đang đứng trước yêu cầu tìm kiếm vùng cân bằng mới. Phiên tăng cuối tuần vì vậy thiên về nhịp hồi kỹ thuật, chưa đủ cơ sở xác nhận đảo chiều xu hướng.

Một tín hiệu đáng chú ý là một số cổ phiếu chứng khoán, bất động sản và đầu tư công đã xuất hiện dấu hiệu tìm điểm cân bằng sau thời gian điều chỉnh. Trong khi đó, các cổ phiếu ngân hàng như MBB, VPB, TCB, HDB tiếp tục thu hút sự quan tâm, có thể đóng vai trò hỗ trợ tâm lý và dẫn dắt dòng tiền.

Trong những phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục hồi phục để tìm vùng cân bằng. Tuy nhiên, nếu thanh khoản chưa cải thiện và sức mua chưa lan tỏa, nhịp hồi sẽ khó bền vững, nguy cơ quay lại điều chỉnh vẫn hiện hữu. Sự phân hóa giữa các nhóm ngành dự kiến tiếp diễn khi doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý III và cập nhật triển vọng quý cuối năm 2026./.

Mai Tấn
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