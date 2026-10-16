Đến giữa tháng 10/2026, Gia Lai thu hút dòng vốn đầu tư hơn 210.000 tỷ đồng

Đại diện Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, từ ngày 9/10 đến ngày 15/10/2026, toàn tỉnh thu hút mới 8 dự án với tổng vốn đầu tư 15.183,69 tỷ đồng; trong đó chủ yếu là các dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với 7 dự án với tổng vốn đầu tư 15.163,69 tỷ đồng.

Dự án Khu chung cư thương mại và dịch vụ du lịch Quy Nhơn được tỉnh Gia Lai tìm chủ đầu tư thu hút qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Trong đó, một số dự án tiêu biểu như Dự án Khu chung cư thương mại và dịch vụ du lịch Quy Nhơn của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD405 – Bình Định (12.886,78 tỷ đồng); Dự án Khu đô thị đường Nguyễn Chí Thanh của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Cao Nguyên Xanh (1.651,99 tỷ đồng); Dự án Trường mầm non và trường phổ thông liên cấp chất lượng cao tại phường Hội Phú của Công ty TNHH Gia Phúc Gia Lai (450 tỷ đồng).

Trong khi đó, các khu kinh tế, khu công nghiệp chỉ mới thu hút thêm được 1 dự án là Dự án Nhà máy sản xuất túi xách của Công ty TNHH Triobag Việt Nam, vốn đầu tư 20 tỷ đồng.

Như vậy từ đầu năm đến giữa tháng 10/2026, tỉnh Gia Lai thu hút 235 dự án vượt 38,24% so với kế hoạch UBND tỉnh giao là 170 dự án, tăng 56,67% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký đầu tư 214.128,87 tỷ đồng, tăng 164,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, dự án đầu tư trong nước tiếp tục chiếm ưu thế với 227 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư 209.451,40 tỷ đồng; trong khi dự án đầu tư nước ngoài vẫn còn khiêm tốn với 8 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 4.677,47 tỷ đồng (tương đương 179,9 triệu USD).

Trong các lĩnh vực, xây dựng, hạ tầng vẫn khẳng định sức hút đối với nhà đầu tư với 79 dự án, tổng vốn đầu tư 161.196,55 tỷ đồng; tiếp đến là lĩnh vực công nghiệp với 61 dự án với tổng vốn đầu tư 8.449,1 tỷ đồng. Trong khi đó, lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản minh chứng thế mạnh của tỉnh với 56 dự án với tổng vốn đầu tư 14.329,14 tỷ đồng.

Bên cạnh thu hút các dự án đầu tư mới, trong tuần này, tỉnh Gia Lai cũng đồng thời điều chỉnh chủ trương 3 dự án với vốn tăng thêm 417,94 tỷ đồng. Lũy kế, đến giữa tháng 10/2026, tỉnh Gia Lai điều chỉnh chủ trương đầu tư 101 dự án, trong đó điều chỉnh vốn tăng thêm 15.496,27 tỷ đồng, gồm 67 dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp với vốn tăng thêm 7.013 tỷ đồng.

Đáng chú ý, bên cạnh các dự án đã thu hút, trong tuần này, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cũng đã tiếp nhận tổng cộng 19 hồ sơ về lĩnh vực đầu tư để xử lý; trong đó có 17 hồ sơ về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Theo ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2026 là đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án; chuyển mạnh từ thu hút đầu tư sang triển khai thực hiện và tạo ra sản phẩm cụ thể.

Do đó, ông Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung hỗ trợ các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư khởi công trong tháng 10, tháng 11/2026; các dự án đang triển khai phải đẩy nhanh thi công, hình thành khối lượng thực tế, sớm đưa vào hoạt động.

“Ưu tiên giải quyết bồi thường, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, đất đai và thủ tục đầu tư; xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ do nguyên nhân chủ quan. Kiên quyết xử lý các dự án chậm triển khai, không có khả năng thực hiện theo quy định”, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Đối với Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu đẩy nhanh giải quyết thủ tục đầu tư, chuyển kết quả thu hút đầu tư thành vốn thực hiện và năng lực sản xuất mới; phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai nghiêm Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư theo cơ chế một cửa liên thông, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Sở Tài chính cũng được giao theo dõi các dự án đã thu hút trong 9 tháng, ưu tiên hỗ trợ các dự án lớn, có khả năng triển khai sớm và đóng góp thực chất cho tăng trưởng.