MSB muốn huy động hơn 9.000 tỷ đồng, thị giá cổ phiếu cao hơn 48% giá chào bán

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB - mã Ck: MSB) vừa công bố Nghị quyết số 25.07/2026/NQ-HĐQT ngày 15/10/2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt triển khai tăng vốn điều lệ lần 2 năm 2026 thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Như vậy, sau nhiều năm chủ yếu chia cổ tức bằng cổ phiếu thay vì tiền mặt để tăng vốn điều lệ, MSB lần này lên kế hoạch huy động trực tiếp 9.360 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu thông qua chào bán cổ phiếu.

Theo phương án được thông qua, MSB dự kiến chào bán 936 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, với tổng giá trị phát hành là 9.360 tỷ đồng. Giá chào bán được xác định bằng mệnh giá, tương ứng 10.000 đồng/cổ phiếu.

Đợt chào bán được thực hiện theo phương thức phân phối cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 100:25, tương ứng tỷ lệ phát hành thêm 25%. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận 25 quyền mua, cứ 100 quyền mua được mua thêm 25 cổ phiếu mới.

Nếu hoàn tất đợt chào bán, vốn điều lệ MSB sẽ tăng thêm 9.360 tỷ đồng, từ 37.440 tỷ đồng lên 46.800 tỷ đồng, tương ứng 4,68 tỷ cổ phiếu. Như vậy, qua hai đợt tăng vốn trong năm 2026, vốn điều lệ ngân hàng dự kiến tăng tổng cộng 15.600 tỷ đồng, tương đương 50% so với đầu năm.

Mức giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu thấp hơn đáng kể so với thị giá cổ phiếu MSB được ngân hàng sử dụng làm cơ sở xây dựng phương án.

Cụ thể, giá đóng cửa bình quân 10 phiên giao dịch liên tiếp của cổ phiếu MSB trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), tính đến ngày 9/9/2026, đạt 12.960 đồng/cổ phiếu.

Kết phiên 16/10, cổ phiếu MSB chốt ở mức 14.800 đồng/cổ phiếu, tăng 1,02%, giao dịch quanh vùng đỉnh lịch sử và cao hơn 48% so với giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu.

Theo kế hoạch, đợt phát hành dự kiến được triển khai trong năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và ngân hàng hoàn tất các thủ tục theo quy định. Thời điểm cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định căn cứ điều kiện thị trường và tiến độ thực hiện.

Đối với số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện hoặc không thực hiện hết quyền mua, Hội đồng quản trị được ủy quyền quyết định phương án phân phối cho các nhà đầu tư khác, với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Theo phương án sử dụng vốn, toàn bộ 9.360 tỷ đồng dự kiến huy động từ đợt chào bán sẽ được MSB phân bổ cho ba nhóm hoạt động chính.

Nguồn: MSB.

Trong đó, ngân hàng dự kiến dành 6.500 tỷ đồng để phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, chiếm khoảng 69,4% tổng số vốn huy động. Đây là khoản phân bổ lớn nhất trong kế hoạch tăng vốn lần này.

Bên cạnh đó, MSB dự kiến sử dụng 600 tỷ đồng để đầu tư phát triển công nghệ và 2.260 tỷ đồng để bổ sung vốn, góp vốn hoặc mua cổ phần theo quy định pháp luật.

Ngân hàng cho biết, việc tăng vốn nhằm củng cố năng lực tài chính, đáp ứng các tỷ lệ an toàn trong hoạt động, đồng thời tạo nguồn lực mở rộng quy mô kinh doanh. Việc bổ sung vốn cũng được kỳ vọng hỗ trợ triển khai các sáng kiến tài chính, phát triển ngân hàng số và tăng cường đầu tư công nghệ.

Tính đến cuối quý II/2026, “của để dành” của MSB gồm 8.512,5 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế và 5.464,2 tỷ đồng tại các quỹ của tổ chức tín dụng. Sau đó, ngân hàng đã sử dụng một phần nguồn lợi nhuận chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ để phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 20%, qua đó tăng vốn điều lệ thêm 6.240 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, ngân hàng ghi nhận tổng tài sản đạt 341.000 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cuối năm 2025. Dư nợ tín dụng đạt 279.000 tỷ đồng, tăng 10,3%; tiền gửi khách hàng đạt 208.000 tỷ đồng, tăng 7,9%.

Lợi nhuận trước thuế đạt 3.423 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng hoàn thành 42,1% kế hoạch năm. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức 1,83%; trong khi tỷ lệ an toàn vốn (CAR) riêng lẻ đạt 12,27%, cao hơn mức tối thiểu theo quy định./.