Ngày 17/10: Giá cao su xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng cao

Giá cao su xuất khẩu của Việt Nam tăng lên mức cao nhất trong gần 13 năm. Ảnh minh họa

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Từ đầu năm đến nay, giá cao su xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng cao theo xu hướng chung thị trường thế giới, do được hỗ trợ bởi lo ngại thiếu hụt nguồn cung và giá dầu ở mức cao làm gia tăng chi phí sản xuất cao su tổng hợp.

Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, trong 9 tháng năm 2026, giá cao su xuất khẩu bình quân của Việt Nam đạt 2.022 USD/tấn, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong tháng 9, giá cao su xuất khẩu bình quân ở mức 2.323 USD/tấn, tăng 5,4% so với tháng trước và tăng tới 29,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giá cao nhất ghi nhận được trong gần 13 năm qua, kể từ tháng 10/2013.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 đi ngang ở mức 448 Yên/kg. Hợp đồng giao tháng 12 ổn định ở mức 449,70 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) giảm 0,57 Baht (0,6%) về mức 96,65 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 ở mức 19.215 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,81%. Hợp đồng giao tháng 1 ở mức 19.900 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,71%.

Hợp đồng cao su butadiene tháng 11 giao dịch nhiều nhất trên Sàn SHFE giảm 305 Nhân dân tệ, tương đương 1,89%, xuống 15.795 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11 ở mức 254,90 Cent/kg, giảm 1,43%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 12 ở mức 253,00 Cent/kg, giảm 1,17%.

Giá cao su hôm nay trên sàn SHFE đồng loạt tăng ở toàn bộ các kỳ hạn,. Ngược lại, SGX giảm 1,17 - 1,43%. Trên sàn TOCOM giá đi ngang./.