Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sắp thăm chính thức Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: chinhphu.vn

Quan hệ Việt - Trung thời gian qua tổng thể duy trì đà phát triển tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Hai bên tiếp tục trao đổi, tiếp xúc cấp cao với nhiều hình thức linh hoạt.

Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (từ ngày 14 - 17/4/2026) đã diễn ra thành công rất tốt đẹp, với nhiều thành quả phong phú, toàn diện và thực chất. Hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác Hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới; ký kết 32 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực hợp tác kênh Đảng, công an, tư pháp, kinh tế, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, hợp tác hải quan, khoa học công nghệ, dân sinh, khai thác nguồn nhân lực, truyền thông và địa phương...

Giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên được duy trì, nổi bật là tổ chức Hội nghị lần thứ nhất cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an (3+3), Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ 10 và Hội nghị cấp Bộ trưởng phòng chống tội phạm lần thứ 9.

Hợp tác tư pháp giữa hai bên tiếp tục được duy trì và phát triển thông qua duy trì thường xuyên trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm cải cách tư pháp, đào tạo cán bộ, hợp tác tương trợ tư pháp, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong giao lưu dân sự, thương mại, đầu tư giữa hai nước. Hợp tác địa phương diễn ra sôi động và ngày càng thực chất.

Cùng với đà phát triển của quan hệ hai nước, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc không ngừng được củng cố và đạt nhiều kết quả thiết thực. Giao lưu, tiếp xúc cấp cao giữa Quốc hội hai nước được triển khai thường xuyên, nổi bật là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế (từ ngày 31/8 - 2/9/2025), cùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc ký kết năm 2024 được triển khai thuận lợi. Chia sẻ kinh nghiệm giữa các Ủy ban chuyên môn, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị và nghị viện địa phương được tăng cường.

Hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư và du lịch nhìn chung đạt kết quả tích cực, trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước. Việt Nam 10 năm liên tiếp giữ vững vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, hai năm liên tiếp (2024, 2025) là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới. Trung Quốc hơn 20 năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam tiếp tục xu thế tăng trưởng, trong 7 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đăng ký của nhà đầu tư Trung Quốc đạt gần 3,7 tỷ USD, tăng 31,5%. Trung Quốc đứng đầu về số dự án đầu tư mới với 849 dự án, chiếm khoảng 35% tổng số dự án FDI được cấp mới tại Việt Nam.

Kết nối chiến lược, đặc biệt là hạ tầng giao thông và logistics đạt nhiều tiến triển tích cực, hai bên thúc đẩy kết nối đường sắt khổ tiêu chuẩn, thí điểm triển khai mô hình cửa khẩu thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả thông quan, giảm chi phí logistics và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng khu vực. Giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch diễn ra sôi động. Lãnh đạo cao nhất hai bên tuyên bố khởi động Năm hợp tác du lịch Việt - Trung 2026-2027./.