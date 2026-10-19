Thị trường

Ngày 19/10: Giá cà phê ít biến động, hồ tiêu neo ở mức cao

06:44 | 19/10/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (19/10) tương đối ổn định so với tuần trước. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 92.100 - 93.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu đi ngang ở mức 137.500 - 140.000 đồng/kg.
aa
Ngày 19/10: Giá cà phê ít biến động, hồ tiêu neo ở mức cao
Giá cà phê hôm nay duy trì ở mức ổn định. Ảnh minh họa

Giá cà phê dao động trong khoảng 92.100 - 93.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay ghi nhận mặt bằng giá tương đối ổn định so với tuần trước, dù một số địa phương có mức điều chỉnh giảm nhẹ.

Theo khảo sát tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên, giá cà phê nhân xô hiện dao động trong khoảng 92.100 - 93.000 đồng/kg. Cụ thể, tại Đắk Nông (Lâm Đồng), giá cà phê tiếp tục duy trì ở mức 93.000 đồng/kg, không thay đổi so với tuần trước. Đây cũng là địa phương có mức giá thu mua cao nhất trong các khu vực được khảo sát.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 200 đồng/kg so với tuần trước, hiện được thu mua ở mức 92.800 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức giảm 100 đồng/kg, xuống còn 92.100 đồng/kg.

Như vậy, giá cà phê trong nước chỉ giảm nhẹ 100 - 200 đồng/kg tại một số địa phương, trong khi mức cao nhất vẫn giữ vững ngưỡng 93.000 đồng/kg. Đáng chú ý, so với mặt bằng giá 92.200 - 93.000 đồng/kg của tuần trước, biên độ giao dịch hiện nay không có nhiều thay đổi.

Diễn biến này cho thấy thị trường cà phê nội địa đang duy trì trạng thái tương đối ổn định, bất chấp những biến động mạnh trên các sàn giao dịch quốc tế.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê trên 2 sàn giao dịch chính trong tuần qua diễn biến trái chiều. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 11/2026 đóng cửa tuần ở mức 3.414 USD/tấn, giảm 56 USD/tấn, tương đương 1,6% so với tuần trước. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 49 USD/tấn, tương đương 1,4%, xuống còn 3.405 USD/tấn.

Trái ngược với Robusta, giá cà phê Arabica trên sàn New York tăng mạnh trong tuần qua. Cụ thể, hợp đồng arabica giao tháng 12/2026 tăng 18,7 US cent/pound, tương đương 6,5%, lên mức 305,6 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 14,7 US cent/pound, tương đương 5,3%, đạt 294,5 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước đi ngang

giatieu-3_1792309957.jpg
Giá tiêu hôm nay mức cao nhất là 140.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá tiêu trong nước hôm nay ổn định sau phiên điều chỉnh giảm 500 đồng/kg trước đó. Theo khảo sát tại các vùng trồng tiêu trọng điểm, giá thu mua hiện dao động trong khoảng 137.500 - 140.000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu được thu mua ở mức 140.000 đồng/kg. Đây là địa phương có mức giá cao nhất trong các khu vực được khảo sát, đồng thời là nơi duy nhất duy trì được ngưỡng 140.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá tiêu giữ ổn định ở mức 139.000 đồng/kg, thấp hơn Đắk Nông 1.000 đồng/kg. Ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (nay thuộc TP HCM), giá hồ tiêu tiếp tục giao dịch ở mức 138.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng duy trì mức thu mua 137.500 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm địa phương được khảo sát. Đáng chú ý, thị trường chưa ghi nhận thêm những điều chỉnh mới sau phiên giảm đồng loạt 500 đồng/kg ngày 18/10.

Việc thị trường đi ngang trong phiên mới nhất cho thấy hoạt động thu mua đang có dấu hiệu ổn định trở lại sau nhịp điều chỉnh. Dù vậy, khả năng giá tiêu phục hồi mạnh trong ngắn hạn vẫn cần thêm những tín hiệu tích cực từ nhu cầu xuất khẩu và hoạt động giao dịch quốc tế.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn cũng duy trì trạng thái tương đối ổn định.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện ở mức 6.769 USD/tấn, không thay đổi so với phiên trước.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA tiếp tục duy trì mức 9.100 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil giữ ổn định ở mức 5.800 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l được chào bán ở mức 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia duy trì mức 9.268 USD/tấn. Giá tiêu trắng ASTA của Malaysia đạt 12.000 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Việt Nam tiếp tục được chào bán ở mức 8.450 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cà phê giá tiêu giá cà phê hôm nay giá tiêu hôm nay

Bài liên quan

Ngày 18/10: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giảm

Ngày 18/10: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giảm

Ngày 17/10: Giá cà phê rơi tự do, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 17/10: Giá cà phê rơi tự do, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 16/10: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 16/10: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Dành cho bạn

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi suất huy động tối thiểu 0,5%, siết chặt các khoản vay lách quy định

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi suất huy động tối thiểu 0,5%, siết chặt các khoản vay lách quy định

Chứng khoán tuần mới (12/10-18/10): Chờ đợi phía sau phiên đảo chiều

Chứng khoán tuần mới (12/10-18/10): Chờ đợi phía sau phiên đảo chiều

Thúc đẩy cơ hội thương mại, đầu tư Việt Nam - Thụy Sĩ

Thúc đẩy cơ hội thương mại, đầu tư Việt Nam - Thụy Sĩ

Việt Nam – Thụy Sĩ: Nâng tầm hợp tác kinh tế - tài chính song phương

Việt Nam – Thụy Sĩ: Nâng tầm hợp tác kinh tế - tài chính song phương

Chủ tịch Quốc hội: Vấn đề tiên quyết là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Chủ tịch Quốc hội: Vấn đề tiên quyết là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Việt Nam - EFTA chính thức ký Hiệp định Thương mại tự do

Việt Nam - EFTA chính thức ký Hiệp định Thương mại tự do

Đọc thêm

Ngày 18/10: Giá một số loại lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 18/10: Giá một số loại lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Giá lúa tươi hôm nay (18/10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ. Cụ thể, giá lúa tươi Đài Thơm 8 tăng 100 đồng/kg; lúa tươi OM 18 tăng 200 đồng/kg….
Ngày 18/10: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 18/10: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Giá cao su thế giới hôm nay (18/10) biến động trái chiều. Cụ thể, trên sàn SGX tăng 0,24 - 0,47%, trong khi các hợp đồng tại Thượng Hải giảm 0,08 - 0,10%. Tại Nhật Bản, giá trên sàn TOCOM đồng loạt đi ngang. Trong nước, các doanh nghiệp tiếp tục duy trì giá thu mua tương đối ổn định.
Ngày 17/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Ngày 17/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (17/10) đồng loạt giảm. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 774.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 773.000 đồng/kg ở chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,77% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
Ngày 17/10: Giá cao su xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng cao

Ngày 17/10: Giá cao su xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng cao

Trong tháng 9 năm 2026, giá cao su xuất khẩu bình quân của Việt Nam đạt 2.323 USD/tấn, tăng 29,8% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất trong gần 13 năm. Trên thị trường thế giới, giá cao su diễn biến trái chiều giữa các sàn giao dịch.
Ngày 17/10: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng

Ngày 17/10: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng

Giá lúa gạo hôm nay (17/10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ, giao dịch mua bán ít; gạo nguyên liệu xuất khẩu trong nước tăng. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 50 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 200 đồng/kg…
Sandbox tài sản mã hóa tạo động lực tăng trưởng mới cho du lịch số Đà Nẵng

Sandbox tài sản mã hóa tạo động lực tăng trưởng mới cho du lịch số Đà Nẵng

Là địa phương tiên phong triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với các giải pháp tài sản mã hóa, đến nay Đà Nẵng đã có 6 đơn vị được cấp phép sandbox. Riêng ứng dụng Basal Pay của AlphaTrue Solutions đã được mở rộng phạm vi triển khai từ 3 điểm ban đầu lên 10 khu vực du lịch trọng điểm, góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách, mở rộng mạng lưới dịch vụ và bước đầu hình thành hệ sinh thái tài chính số gắn với du lịch của thành phố.
Cao su Việt đang có lợi thế về giá

Cao su Việt đang có lợi thế về giá

(TBTCO) - Chuyên gia và doanh nghiệp nhận định, giá cao su tự nhiên toàn cầu đang neo ở đỉnh nhiều năm với mức tăng đột biến lên tới 68%, nguồn cung cao su những tháng cuối năm 2026 dự báo vẫn sụt giảm, theo đó, nhu cầu đang mở ra cơ hội lớn, hứa hẹn giá tiếp tục neo cao dịp cuối năm.
Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee ngừng quảng cáo, kinh doanh sản phẩm Sausando Slimming capsule

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee ngừng quảng cáo, kinh doanh sản phẩm Sausando Slimming capsule

(TBTCO) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phát hiện sản phẩm Sausando Slimming capsule được quảng cáo, kinh doanh trên Shopee với số tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm mà Cục khẳng định không cấp.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 19/10: Giá cà phê ít biến động, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 19/10: Giá cà phê ít biến động, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 19/10: Vàng trong nước giữ giá, thế giới giao dịch quanh 4.166 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 19/10: Vàng trong nước giữ giá, thế giới giao dịch quanh 4.166 USD/ounce

Ngày 19/10: Giá heo hơi tại nhiều địa phương chạm mốc 50.000 đồng/kg

Ngày 19/10: Giá heo hơi tại nhiều địa phương chạm mốc 50.000 đồng/kg

Ngày 19/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 19/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 19/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á diễn biến trái chiều

Ngày 19/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á diễn biến trái chiều

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin: Còn nhiều dư địa để mở rộng thương mại, đầu tư Việt Nam - Thụy Sĩ

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin: Còn nhiều dư địa để mở rộng thương mại, đầu tư Việt Nam - Thụy Sĩ

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Nếu lạm phát tăng, thành quả tăng trưởng sẽ bị xói mòn

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Nếu lạm phát tăng, thành quả tăng trưởng sẽ bị xói mòn

Việt Nam và Công quốc Lích-then-xtai-in ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, thúc đẩy hợp tác kinh tế và đầu tư song phương

Việt Nam và Công quốc Lích-then-xtai-in ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, thúc đẩy hợp tác kinh tế và đầu tư song phương

Bộ Tài chính bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước

Bộ Tài chính bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước

Ngày 18/10: Giá heo hơi giữ đà giảm, thị trường xuất hiện vùng giá mới

Ngày 18/10: Giá heo hơi giữ đà giảm, thị trường xuất hiện vùng giá mới

Đã rõ hình hài đại công trình đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Đã rõ hình hài đại công trình đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tham dự APEC FMM 2026

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tham dự APEC FMM 2026

Thêm hai công ty chứng khoán công bố kết quả kinh doanh quý III/2026

Thêm hai công ty chứng khoán công bố kết quả kinh doanh quý III/2026

Ngày 17/10: Giá heo hơi vẫn đang chịu áp lực điều chỉnh

Ngày 17/10: Giá heo hơi vẫn đang chịu áp lực điều chỉnh

Bộ Tài chính điều chỉnh cách chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công

Bộ Tài chính điều chỉnh cách chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công

Giá vàng hôm nay ngày 17/10: Vàng miếng, vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng đến 600.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/10: Vàng miếng, vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng đến 600.000 đồng/lượng