Ngày 19/10: Giá cà phê ít biến động, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê hôm nay duy trì ở mức ổn định. Ảnh minh họa

Giá cà phê dao động trong khoảng 92.100 - 93.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay ghi nhận mặt bằng giá tương đối ổn định so với tuần trước, dù một số địa phương có mức điều chỉnh giảm nhẹ.

Theo khảo sát tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên, giá cà phê nhân xô hiện dao động trong khoảng 92.100 - 93.000 đồng/kg. Cụ thể, tại Đắk Nông (Lâm Đồng), giá cà phê tiếp tục duy trì ở mức 93.000 đồng/kg, không thay đổi so với tuần trước. Đây cũng là địa phương có mức giá thu mua cao nhất trong các khu vực được khảo sát.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 200 đồng/kg so với tuần trước, hiện được thu mua ở mức 92.800 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức giảm 100 đồng/kg, xuống còn 92.100 đồng/kg.

Như vậy, giá cà phê trong nước chỉ giảm nhẹ 100 - 200 đồng/kg tại một số địa phương, trong khi mức cao nhất vẫn giữ vững ngưỡng 93.000 đồng/kg. Đáng chú ý, so với mặt bằng giá 92.200 - 93.000 đồng/kg của tuần trước, biên độ giao dịch hiện nay không có nhiều thay đổi.

Diễn biến này cho thấy thị trường cà phê nội địa đang duy trì trạng thái tương đối ổn định, bất chấp những biến động mạnh trên các sàn giao dịch quốc tế.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê trên 2 sàn giao dịch chính trong tuần qua diễn biến trái chiều. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 11/2026 đóng cửa tuần ở mức 3.414 USD/tấn, giảm 56 USD/tấn, tương đương 1,6% so với tuần trước. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 49 USD/tấn, tương đương 1,4%, xuống còn 3.405 USD/tấn.

Trái ngược với Robusta, giá cà phê Arabica trên sàn New York tăng mạnh trong tuần qua. Cụ thể, hợp đồng arabica giao tháng 12/2026 tăng 18,7 US cent/pound, tương đương 6,5%, lên mức 305,6 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 14,7 US cent/pound, tương đương 5,3%, đạt 294,5 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước đi ngang

Giá tiêu hôm nay mức cao nhất là 140.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá tiêu trong nước hôm nay ổn định sau phiên điều chỉnh giảm 500 đồng/kg trước đó. Theo khảo sát tại các vùng trồng tiêu trọng điểm, giá thu mua hiện dao động trong khoảng 137.500 - 140.000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu được thu mua ở mức 140.000 đồng/kg. Đây là địa phương có mức giá cao nhất trong các khu vực được khảo sát, đồng thời là nơi duy nhất duy trì được ngưỡng 140.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá tiêu giữ ổn định ở mức 139.000 đồng/kg, thấp hơn Đắk Nông 1.000 đồng/kg. Ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (nay thuộc TP HCM), giá hồ tiêu tiếp tục giao dịch ở mức 138.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng duy trì mức thu mua 137.500 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm địa phương được khảo sát. Đáng chú ý, thị trường chưa ghi nhận thêm những điều chỉnh mới sau phiên giảm đồng loạt 500 đồng/kg ngày 18/10.

Việc thị trường đi ngang trong phiên mới nhất cho thấy hoạt động thu mua đang có dấu hiệu ổn định trở lại sau nhịp điều chỉnh. Dù vậy, khả năng giá tiêu phục hồi mạnh trong ngắn hạn vẫn cần thêm những tín hiệu tích cực từ nhu cầu xuất khẩu và hoạt động giao dịch quốc tế.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn cũng duy trì trạng thái tương đối ổn định.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện ở mức 6.769 USD/tấn, không thay đổi so với phiên trước.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA tiếp tục duy trì mức 9.100 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil giữ ổn định ở mức 5.800 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l được chào bán ở mức 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia duy trì mức 9.268 USD/tấn. Giá tiêu trắng ASTA của Malaysia đạt 12.000 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Việt Nam tiếp tục được chào bán ở mức 8.450 USD/tấn./.