Đầu tư

Thúc đẩy cơ hội thương mại, đầu tư Việt Nam - Thụy Sĩ

Hà My

Hà My

vuthiluyentb@gmail.com
18:25 | 18/10/2026
Chiều 18/10, tại Hà Nội, Diễn đàn kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam 2026 (SVEF 2026) đã chính thức khai mạc, mở ra cơ hội thúc đẩy thương mại, đầu tư và kết nối chuỗi giá trị giữa hai nước, trong bối cảnh Hiệp định Thương mại tự do giữa EFTA và Việt Nam vừa được ký kết.
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Diễn đàn kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 18 - 20/10/2026, do SVEF phối hợp đồng tổ chức cùng Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam, quy tụ các đại diện cấp cao từ Chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức tài chính, giới học thuật và các đối tác quốc tế của Việt Nam và Thụy Sĩ.

Diễn đàn năm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa Thụy Sĩ và Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Hiệp định Thương mại Tự do giữa Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) và Việt Nam được ký kết vào sáng 18/10, mở ra những cơ hội mới cho thương mại, đầu tư và kết nối chuỗi giá trị.

Thúc đẩy cơ hội thương mại, đầu tư Việt Nam - Thụy Sĩ
Ông Silvan Wildhaber - Chủ tịch Liên đoàn doanh nghiệp Thụy Sĩ phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: LV

Thụy Sĩ là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Âu và là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Khối Mậu khu vực tự do châu Âu (EFTA). Ngược lại, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 trong ASEAN của Thụy Sĩ, sau Singapore, Thái Lan và Malaysia.

Với chủ đề “Từ sức mạnh song phương đến tác động khu vực: Thúc đẩy quan hệ đối tác Việt Nam - Thụy Sĩ trong nền kinh tế toàn cầu kết nối”, SVEF 2026 hướng tới thúc đẩy một giai đoạn hợp tác mới giữa hai quốc gia, tập trung chuyển hóa các cơ hội đối thoại và kết nối thành những sáng kiến thiết thực, quan hệ đối tác chiến lược và cơ hội hợp tác kinh tế dài hạn trong thập kỷ tới.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Silvan Wildhaber - Chủ tịch Liên đoàn doanh nghiệp Thụy Sĩ cho biết, trong những thập kỷ qua, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á. Các doanh nghiệp Thụy Sĩ đã đồng hành cùng quá trình phát triển ấn tượng này với vai trò là nhà đầu tư, nhà tuyển dụng, nhà đổi mới sáng tạo và đối tác lâu dài.

Ông cho biết, các doanh nghiệp Thụy Sĩ lạc quan về tương lai của quan hệ kinh tế giữa hai nước.

“Hôm nay, chúng ta đang mở ra một chương mới. Việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa EFTA – Việt Nam gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: trong một thế giới ngày càng chịu tác động của căng thẳng địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại và những bất ổn kinh tế, Thụy Sĩ và Việt Nam đã lựa chọn mở cửa, hợp tác và quan hệ đối tác… Việc ký kết hiệp định không phải là đích đến mà là điểm khởi đầu” - ông Silvan Wildhaber nhấn mạnh.

Thông qua SVEF 2026, Việt Nam và Thụy Sĩ được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh bổ trợ của hai nền kinh tế, từ tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp của Thụy Sĩ đến thị trường, năng lực sản xuất và tốc độ tăng trưởng của Việt Nam. Qua đó thúc đẩy các mô hình hợp tác có khả năng tạo tác động dài hạn và lan tỏa trong khu vực.

Trong 3 ngày diễn ra, các hoạt động nổi bật tại diễn đàn bao gồm:

Đối thoại chính sách cấp cao về thương mại, việc triển khai FTA và chương trình nghị sự kinh tế song phương Việt Nam - Thụy Sĩ;

Các phiên thảo luận chuyên sâu về chuyển đổi công nghiệp, chuỗi cung ứng, tài chính và thị trường vốn;

Kết nối doanh nghiệp và B2B Matching, tạo cơ hội cho doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức hai nước tìm kiếm đối tác và phát triển các cơ hội hợp tác cụ thể;

Các phiên thảo luận chuyên đề về hạ tầng và kết nối, chuyển đổi năng lượng, đổi mới sáng tạo và AI, y tế và khoa học sự sống, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, cũng như khung pháp lý và chiến lược gia nhập thị trường;

Các hoạt động kết nối và tham quan thực địa, giúp đại biểu tìm hiểu sâu hơn về môi trường đầu tư, công nghiệp và hạ tầng của Việt Nam.
Hà My
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