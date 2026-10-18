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Ngày 18/10: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giảm

06:31 | 18/10/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (18/10) đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg so với phiên trước. Hiện giá trung bình tại Tây Nguyên trong khoảng 92.100 - 93.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu giảm giá tại toàn bộ các vùng sản xuất trọng điểm sau phiên đi ngang trước đó.
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Giá cà phê hôm nay tăng. Ảnh minh họa

Giá cà phê đồng loạt tăng

Giá cà phê trong nước hôm nay phục hồi sau phiên giảm mạnh trước đó. Theo khảo sát tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên, giá cà phê nhân xô đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg so với ngày 17/10, đưa mặt bằng thu mua lên khoảng 92.100 - 93.000 đồng/kg.

Tại Đắk Nông (Lâm Đồng), giá cà phê tăng từ 92.000 đồng/kg lên 93.000 đồng/kg. Với mức giá này, Đắk Nông tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất trong các khu vực được khảo sát. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 92.800 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng cũng ghi nhận mức tăng tương ứng, đưa giá thu mua từ 91.100 đồng/kg lên 92.100 đồng/kg.

Như vậy, giá cà phê trong nước đã phục hồi 1.000 đồng/kg chỉ sau một phiên giảm mạnh 1.500 đồng/kg, cho thấy thị trường đang biến động khá nhanh theo diễn biến giá quốc tế.

Đáng chú ý, mức giá cao nhất tại Tây Nguyên đã quay trở lại ngưỡng 93.000 đồng/kg, trong khi không còn địa phương nào giao dịch dưới 92.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta và Arabica đồng loạt phục hồi. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 11/2026 tăng 41 USD/tấn, tương đương 1,16%, lên mức 3.414 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 cũng tăng 41 USD/tấn, tương đương 1,22%, đạt 3.405 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2026 tăng mạnh 10,8 US cent/pound, tương đương 3,66%, lên mức 305,6 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 9,15 US cent/pound, tương đương 3,21%, đạt 294,5 US cent/pound.

Giá tiêu giảm tại toàn bộ các vùng sản xuất trọng điểm

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Giá tiêu tại các địa phương hôm nay đồng loạt giảm 500 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá tiêu trong nước hôm nay giảm giá tại toàn bộ các vùng sản xuất trọng điểm sau phiên đi ngang trước đó. Theo khảo sát, giá tiêu tại các địa phương đồng loạt giảm 500 đồng/kg so với hôm qua, đưa mặt bằng giao dịch xuống khoảng 137.500 - 140.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu giảm từ 140.500 đồng/kg xuống còn 140.000 đồng/kg. Dù điều chỉnh giảm, đây vẫn là địa phương có mức thu mua cao nhất trong các khu vực được khảo sát.

Tại Đắk Lắk, giá tiêu giảm 500 đồng/kg, xuống còn 139.000 đồng/kg. Ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP HCM), giá thu mua cũng giảm tương ứng, hiện đứng ở mức 138.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ghi nhận giá tiêu 137.500 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm địa phương được khảo sát.

Như vậy, giá tiêu trong nước đã giảm đồng loạt 500 đồng/kg chỉ sau một phiên đi ngang, khiến mức giá cao nhất lùi từ 140.500 đồng/kg về đúng ngưỡng 140.000 đồng/kg. Đáng chú ý, không còn địa phương nào ghi nhận giá thu mua vượt mốc 140.000 đồng/kg.

Khoảng chênh lệch giữa địa phương có giá cao nhất và thấp nhất tiếp tục duy trì ở mức 2.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu cũng ghi nhận diễn biến giảm tại một số quốc gia sản xuất.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia giảm 58 USD/tấn, tương đương 0,85%, xuống còn 6.769 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu đen Malaysia tiếp tục duy trì mức 9.100 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ổn định ở mức 5.800 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l giữ mức 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia giảm 79 USD/tấn, tương đương 0,85%, xuống còn 9.268 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu trắng ASTA giảm 100 USD/tấn, tương đương 0,83%, xuống còn 12.000 USD/tấn. Riêng tiêu trắng Việt Nam vẫn giữ giá chào bán 8.450 USD/tấn, không thay đổi so với phiên trước.

Nhìn chung, giá tiêu thế giới đang có sự phân hóa, trong đó Indonesia và Malaysia ghi nhận những điều chỉnh giảm, còn giá xuất khẩu tại Việt Nam và Brazil tương đối ổn định./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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