Thị trường

Ngày 22/10: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

06:34 | 22/10/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (22/10) giảm mạnh 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 91.200 - 92.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu giảm 500 đồng/kg, xuống còn 137.000 - 139.500 đồng/kg.
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Giá cà phê hôm nay giảm mạnh. Ảnh minh họa

Giá cà phê giảm 2.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay điều chỉnh giảm mạnh sau những ngày liên tiếp tăng. Theo khảo sát, giá cà phê Robusta nhân xô tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên đồng loạt giảm 2.000 đồng/kg so với ngày hôm trước, hiện dao động trong khoảng 91.200 - 92.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Nông (Lâm Đồng), giá cà phê giảm từ 94.000 đồng/kg xuống còn 92.000 đồng/kg. Dù điều chỉnh mạnh, đây vẫn là khu vực có giá thu mua cao nhất trong nhóm được khảo sát. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 2.000 đồng/kg, xuống mức 91.800 đồng/kg.

Trong khi đó, khu vực Lâm Đồng ghi nhận mức 91.200 đồng/kg, thấp nhất trong các địa bàn khảo sát, sau khi giảm 2.000 đồng/kg so với phiên trước.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta đảo chiều giảm mạnh sau phiên tăng trước đó. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 74 USD/tấn, tương đương 2,12%, xuống còn 3.410 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 56 USD/tấn, tương đương 1,61%, còn 3.424 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 giữ nguyên mức 315,7 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 cũng đi ngang tại 302,25 US cent/pound.

Giá tiêu đồng loạt giảm

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Giá tiêu hôm nay điều chỉnh giảm 500 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá tiêu trong nước hôm nay điều chỉnh giảm tại toàn bộ các vùng sản xuất trọng điểm được khảo sát. Theo đó, giá tiêu giảm đồng loạt 500 đồng/kg so với ngày hôm trước, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 137.000 - 139.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu giảm từ 140.000 đồng/kg xuống còn 139.500 đồng/kg. Dù điều chỉnh, đây vẫn là khu vực có mức thu mua cao nhất cả nước.

Tại Đắk Lắk, giá tiêu giảm 500 đồng/kg, xuống mức 138.500 đồng/kg. Ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP HCM), hồ tiêu được thu mua ở mức 137.500 đồng/kg, thấp hơn phiên trước 500 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) cùng giảm về mức 137.000 đồng/kg, thấp nhất trong các địa bàn được khảo sát.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất chủ chốt nhìn chung ổn định.

Theo dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tiếp tục giữ mức 6.769 USD/tấn. Tại Malaysia, tiêu đen được chào bán ở mức 9.100 USD/tấn, trong khi tiêu đen ASTA 570 của Brazil duy trì mức 5.800 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l ổn định ở mức 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia giữ mức 9.268 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Malaysia được chào bán ở mức 12.000 USD/tấn và tiêu trắng Việt Nam duy trì 8.450 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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