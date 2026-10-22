Ngày 22/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

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Cập nhật lúc 8h50 giờ ngày 22/10, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1.956.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.016.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 27.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 28.000 đồng/lượng bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 1.956.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.016.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 1.956.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.301.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 52.159.870 đồng/kg (mua vào) và 53.759.866 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h50 ngày 22/10/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 57,249 USD/ounce, giảm 1,24% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc thế giới tiếp đà giảm trong bối cảnh đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi xuống.

Dù vậy, triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn là yếu tố gây áp lực lên thị trường bạc. Các dữ liệu lạm phát mới nhất cho thấy áp lực tăng giá tại Mỹ chưa hạ nhiệt rõ rệt, làm dấy lên lo ngại Fed có thể tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, thậm chí tăng lãi suất trong thời gian tới.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/10 ở mức 17%. Trong khi đó, khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 được đánh giá cao hơn đáng kể, với xác suất khoảng 92%.

Trong những ngày tới, giới đầu tư sẽ tập trung theo dõi số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ, cùng chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sơ bộ tháng 10 do S&P Global sẽ được công bố vào cuối tuần.

Khi các quan chức Fed bước vào giai đoạn hạn chế phát ngôn trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ tuần tới, những dữ liệu kinh tế sắp công bố có thể trở thành căn cứ quan trọng để thị trường điều chỉnh kỳ vọng về lộ trình lãi suất. Diễn biến này cũng sẽ tác động đến đồng USD, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và xu hướng giá bạc thế giới trong ngắn hạn./.