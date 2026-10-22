Thị trường

Ngày 22/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

09:02 | 22/10/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (22/10) đồng loạt giảm. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 720.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 747.000 đồng/kg ở chiều bán ra. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay cũng giảm 1,24% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
aa
Ngày 22/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm
Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h50 giờ ngày 22/10, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1.956.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.016.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 27.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 28.000 đồng/lượng bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 1.956.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.016.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 1.956.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.301.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 52.159.870 đồng/kg (mua vào) và 53.759.866 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h50 ngày 22/10/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 22/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 57,249 USD/ounce, giảm 1,24% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc thế giới tiếp đà giảm trong bối cảnh đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi xuống.

Dù vậy, triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn là yếu tố gây áp lực lên thị trường bạc. Các dữ liệu lạm phát mới nhất cho thấy áp lực tăng giá tại Mỹ chưa hạ nhiệt rõ rệt, làm dấy lên lo ngại Fed có thể tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, thậm chí tăng lãi suất trong thời gian tới.

Ngày 22/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/10 ở mức 17%. Trong khi đó, khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 được đánh giá cao hơn đáng kể, với xác suất khoảng 92%.

Trong những ngày tới, giới đầu tư sẽ tập trung theo dõi số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ, cùng chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sơ bộ tháng 10 do S&P Global sẽ được công bố vào cuối tuần.

Khi các quan chức Fed bước vào giai đoạn hạn chế phát ngôn trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ tuần tới, những dữ liệu kinh tế sắp công bố có thể trở thành căn cứ quan trọng để thị trường điều chỉnh kỳ vọng về lộ trình lãi suất. Diễn biến này cũng sẽ tác động đến đồng USD, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và xu hướng giá bạc thế giới trong ngắn hạn./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá bạc giá bạc trong nước giá bạc thế giới giá bạc hôm nay

Bài liên quan

Ngày 21/10: Giá bạc trong nước tăng, thế giới giảm về 57,528 USD/ounce

Ngày 21/10: Giá bạc trong nước tăng, thế giới giảm về 57,528 USD/ounce

Ngày 20/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Ngày 20/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Ngày 19/10: Giá bạc sáng đầu tuần đồng loạt tăng

Ngày 19/10: Giá bạc sáng đầu tuần đồng loạt tăng

Dành cho bạn

Kho bạc Nhà nước: Chủ động điều tiết, tối đa hóa hiệu quả nguồn vốn

Kho bạc Nhà nước: Chủ động điều tiết, tối đa hóa hiệu quả nguồn vốn

Cải cách thể chế, tạo đòn bẩy cho doanh nghiệp tăng tốc phát triển

Cải cách thể chế, tạo đòn bẩy cho doanh nghiệp tăng tốc phát triển

Lãi suất huy động giảm tới 0,9 điểm phần trăm, ưu đãi lãi vay được "khoanh vùng"

Lãi suất huy động giảm tới 0,9 điểm phần trăm, ưu đãi lãi vay được "khoanh vùng"

Infographics: Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm 837 thủ tục hành chính

Infographics: Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm 837 thủ tục hành chính

Giá vàng hôm nay ngày 22/10: Vàng miếng, vàng nhẫn trong nước đồng loạt giảm đến 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/10: Vàng miếng, vàng nhẫn trong nước đồng loạt giảm đến 500.000 đồng/lượng

Ngày 22/10: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 22/10: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Đọc thêm

Ngày 22/10: Giá heo hơi tại nhiều địa phương tiếp tục lùi sâu

Ngày 22/10: Giá heo hơi tại nhiều địa phương tiếp tục lùi sâu

Giá heo hơi tại nhiều địa phương hôm nay (22/10) tiếp tục lùi sâu do áp lực xả hàng. Hiện giá heo hơi trên toàn quốc dao động trong khoảng 47.000 - 52.000 đồng/kg.
Ngày 22/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 22/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Giá lúa gạo hôm nay (22/10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh. Cụ thể, gạo thơm 5% tấm tăng 5 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm tăng 1 USD/tấn; gạo Jasmine tăng 3 USD/tấn.
Ngày 22/10: Giá cao su thế giới tiếp đà suy yếu, trong nước ổn định

Ngày 22/10: Giá cao su thế giới tiếp đà suy yếu, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay (22/10) xu hướng điều chỉnh giảm chiếm ưu thế. Cụ thể, trên sàn TOCOM giảm 0,27 - 1,07%; sàn SHFE giảm 1,23 - 1,31%; sàn SGX giảm nhẹ 0,40%. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp duy trì ổn định.
Ngày 21/10: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 21/10: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (21/10) tiếp tục tăng 800 - 900 đồng/kg đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 93.200 - 94.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu neo cao ở mức 137.500 - 140.000 đồng/kg.
Ngày 21/10 Giá một số loại lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 21/10 Giá một số loại lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Giá lúa tươi hôm nay (21/10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ, giao dịch mua bán vẫn chậm. Cụ thể, giá lúa tươi Đài Thơm 8 tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.400 - 6.500 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 5.900 - 6.000 đồng/kg….
Ngày 21/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á tiếp tục phân hóa

Ngày 21/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á tiếp tục phân hóa

Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay (21/10) tiếp tục phân hóa. Trong khi giá cao su tại Thượng Hải đồng loạt giảm ở tất cả kỳ hạn, thị trường Nhật Bản và Singapore tăng giảm đan xen, cho thấy xu hướng phục hồi chưa thực sự vững chắc.
Xóa dần bù chéo giá điện, thu hút vốn tư nhân đầu tư lưới điện truyền tải

Xóa dần bù chéo giá điện, thu hút vốn tư nhân đầu tư lưới điện truyền tải

(TBTCO) - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực đề xuất lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng, bổ sung dự án lưới điện truyền tải theo hình thức đối tác công tư nhằm thu hút nguồn lực xã hội.
Sửa đổi 4 luật, tháo gỡ điểm nghẽn trong thương mại và cạnh tranh

Sửa đổi 4 luật, tháo gỡ điểm nghẽn trong thương mại và cạnh tranh

(TBTCO) - Chiều 20/10, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Sửa Luật Nhà ở: Bổ sung chính sách mới phát triển nhà ở cho thuê

Sửa Luật Nhà ở: Bổ sung chính sách mới phát triển nhà ở cho thuê

Tháo gỡ điểm nghẽn dòng vốn, nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực

Tháo gỡ điểm nghẽn dòng vốn, nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu

Bổ sung mã định danh điện tử trong kinh doanh bất động sản

Bổ sung mã định danh điện tử trong kinh doanh bất động sản

Ngày 22/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Ngày 22/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Công nghệ phải trở thành "động lực chủ yếu" của doanh nghiệp

Công nghệ phải trở thành "động lực chủ yếu" của doanh nghiệp

Tiêu dùng cuối năm 2026: Sức mua tăng tốc, dư địa nào cho thị trường nội địa?

Tiêu dùng cuối năm 2026: Sức mua tăng tốc, dư địa nào cho thị trường nội địa?

Tỷ giá USD hôm nay 22/10: USD đồng loạt giảm trước thềm bầu cử giữa kỳ Mỹ và cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay 22/10: USD đồng loạt giảm trước thềm bầu cử giữa kỳ Mỹ và cuộc họp Fed

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 10/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 10/2026

Bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực dịch vụ tài chính

Bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực dịch vụ tài chính

Bộ Tài chính trao quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Bộ Tài chính trao quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Ngày 20/10: Giá heo hơi tạm ngắt đà giảm sau một tuần đi xuống

Ngày 20/10: Giá heo hơi tạm ngắt đà giảm sau một tuần đi xuống

Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan với hàng hóa mua gom của cư dân biên giới

Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan với hàng hóa mua gom của cư dân biên giới

Ngày 21/10: Giá heo hơi thiết lập đáy mới ở mốc 47.000 đồng/kg

Ngày 21/10: Giá heo hơi thiết lập đáy mới ở mốc 47.000 đồng/kg

"Phất cờ lệnh" giảm lãi suất, ngân hàng dồn dập nhập cuộc

"Phất cờ lệnh" giảm lãi suất, ngân hàng dồn dập nhập cuộc

FTA Việt Nam - EFTA: Chuyển cam kết thành cơ hội kinh doanh thực chất

FTA Việt Nam - EFTA: Chuyển cam kết thành cơ hội kinh doanh thực chất