Chứng khoán

Khối ngoại mua ròng phiên thứ hai liên tiếp, gom mạnh cổ phiếu Vingroup

Tùng Linh

Tùng Linh

20:10 | 22/10/2026
(TBTCO) - Trong phiên VN-Index tăng gần 22 điểm, VIC vừa dẫn đầu danh sách được khối ngoại mua ròng, vừa là cổ phiếu đóng góp lớn nhất vào đà tăng của chỉ số. Dòng vốn ngoại cũng tiếp tục hướng đến TCB, VHM và MSN.
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Phiên giao dịch ngày 22/10 ghi nhận sự trở lại của dòng vốn ngoại khi nhà đầu tư nước ngoài mua ròng phiên thứ hai liên tiếp. Dù vậy, giá trị mua ròng còn khá khiêm tốn (337 tỷ đồng). Đáng chú ý, lực mua tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC và VHM của hệ sinh thái Vingroup.

Dẫn đầu danh sách được khối ngoại mua ròng là VIC với giá trị 239,44 tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức 89,16 tỷ đồng của phiên trước. Tính chung hai phiên, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng gần 329 tỷ đồng cổ phiếu Vingroup.

Cùng với lực cầu ngoại, VIC tăng 4,16%, tương ứng 9.300 đồng, lên 232.900 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là mã đóng góp lớn nhất vào đà tăng của VN-Index với khoảng 15 điểm, chiếm hơn hai phần ba mức tăng của chỉ số trong phiên.

Một cổ phiếu khác thuộc hệ sinh thái Vingroup là VHM cũng ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về dòng vốn ngoại. Sau khi bị bán ròng 26,30 tỷ đồng trong phiên trước, VHM đảo chiều được mua ròng 160,57 tỷ đồng. Thị giá cổ phiếu tăng 3,56%, lên 64.000 đồng/cổ phiếu, đóng góp thêm khoảng 3,7 điểm cho VN-Index.

Như vậy, riêng VIC và VHM được khối ngoại mua ròng tổng cộng 400 tỷ đồng trong phiên 22/10. Đồng thời, hai cổ phiếu này đóng góp gần 19 điểm vào mức tăng chung của thị trường, cho thấy vai trò nổi bật của nhóm Vingroup trong nhịp phục hồi hiện tại.

Khối ngoại mua ròng phiên thứ hai liên tiếp, gom mạnh cổ phiếu Vingroup
Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng trong phiên - Nguồn: Dstock

Bên cạnh nhóm Vingroup, TCB tiếp tục thu hút dòng vốn ngoại với giá trị mua ròng 177,57 tỷ đồng, đứng thứ hai toàn thị trường. Đây là phiên thứ tư liên tiếp cổ phiếu Techcombank được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng, với tổng giá trị lũy kế khoảng 839 tỷ đồng. Tuy nhiên, trái ngược với xu hướng mua vào, TCB giảm nhẹ 0,73%, xuống 34.150 đồng/cổ phiếu.

MSN cũng duy trì chuỗi mua ròng với giá trị 140,80 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Tính chung ba phiên gần nhất, khối ngoại đã mua ròng hơn 305 tỷ đồng cổ phiếu Masan. Thị giá MSN tăng nhẹ 0,27%, lên 73.900 đồng/cổ phiếu.

Dòng vốn ngoại còn hướng đến HPG với giá trị mua ròng 59,69 tỷ đồng, GEE đạt 33,56 tỷ đồng và GMD đạt 33,42 tỷ đồng. Các cổ phiếu này đều đóng cửa trong sắc xanh, trong đó GMD tăng 4,55%, GEE tăng 2,82% và HPG tăng 0,47%. PVD, DCM và CII cũng nằm trong nhóm được mua ròng, với giá trị lần lượt 26,06 tỷ đồng, 25,72 tỷ đồng và 23,59 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, FPT tiếp tục chịu áp lực bán ròng lớn nhất với giá trị 264,19 tỷ đồng, cao hơn mức 173,16 tỷ đồng của phiên trước. Như vậy, chỉ trong hai phiên, khối ngoại đã bán ròng hơn 437 tỷ đồng cổ phiếu công nghệ này. Dù vậy, FPT vẫn giữ giá tham chiếu 57.400 đồng/cổ phiếu.

KDC và STB lần lượt bị bán ròng 95,84 tỷ đồng và 85,08 tỷ đồng. Các mã ACB, NVL, MSB và VCB cũng nằm trong danh sách bị bán ròng, song giá trị thấp hơn.

Trên thị trường chung, VN-Index tiếp tục duy trì đà phục hồi sau phiên tăng mạnh trước đó. Kết phiên 22/10, chỉ số tăng 21,96 điểm, tương đương 1,26%, lên 1.760,63 điểm, hướng đến vùng 1.780 - 1.800 điểm.

Tuy nhiên, diễn biến giữa các nhóm ngành có sự phân hóa. Đà tăng của VN-Index vẫn phụ thuộc đáng kể vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Riêng VIC đóng góp khoảng 15 điểm trong tổng mức tăng gần 22 điểm của chỉ số, trong khi mức đóng góp của các cổ phiếu còn lại tương đối hạn chế.

Nhóm Vingroup tiếp tục tăng giá và giữ vai trò dẫn dắt chỉ số cũng như thu hút đáng kể dòng vốn ngoại. Trong khi đó, một số cổ phiếu bất động sản vốn hóa trung bình, xây dựng và chứng khoán xuất hiện áp lực điều chỉnh sau phiên tăng mạnh./.

Tùng Linh
Từ khóa:
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