Thời sự

Thủ tướng Vương quốc Bỉ chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

20:30 | 23/10/2026
(TBTCO) - Trưa 23/10 (giờ địa phương), tại Cung điện Egmont, Thủ đô Brussels, Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever đã chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Vương quốc Bỉ.
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Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Khi xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Cung điện Egmont, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đã đón và bắt tay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng lúc Quân nhạc cử bản “Aux Champs” chào mừng.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu quan chức hai bên tại Lễ đón, sau đó cùng bước lên vị trí danh dự trước quốc kỳ hai nước. Trong không khí trang nghiêm, Quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Bỉ.

Kết thúc Lễ đón, Thủ tướng Bart De Wever và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Trải qua chặng đường hơn 50 năm (1973 - 2026), quan hệ song phương giữa Việt Nam - Vương quốc Bỉ không ngừng được củng cố, phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực, nhất là chính trị - ngoại giao, thương mại, nông nghiệp, giáo dục đào tạo, hợp tác khoa học - công nghệ, hợp tác phát triển... ở cả cấp liên bang, vùng và cộng đồng.

Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN.

Bỉ luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá cao sự phát triển kinh tế của Việt Nam và là một đối tác quốc tế đóng góp tích cực vào sự thành công của Việt Nam qua chương trình hợp tác phát triển. Hai bên phối hợp tích cực trên diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc và trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM), Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Liên minh châu Âu (EU).

Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Bỉ phát triển nhanh chóng và ngày càng được tăng cường. Bỉ hiện là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Việt Nam trong EU. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Bỉ trong ASEAN.

Chuyến thăm chính thức lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ diễn ra vào thời điểm quan hệ hai nước đang có nền tảng thuận lợi sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2026) và 8 năm triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp (2018 - 2026) với sự tin cậy chính trị cao, hiểu biết và gắn kết ngày càng sâu sắc. Chuyến thăm góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Bỉ lên tầm cao mới, tạo đột phá trong hợp tác trên các lĩnh vực có thế mạnh của hai nước./.

Theo TTXVN
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