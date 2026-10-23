Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Theo đó, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 636/QĐ-XPHC xử phạt Công ty cổ phần Chứng khoán OCBS đối với hai hành vi vi phạm. Cụ thể, OCBS bị phạt 250 triệu đồng do không bảo đảm đầy đủ các nội dung theo quy định trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ. Công ty đã tư vấn hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ cho một khách hàng trong tháng 8/2025 nhưng hồ sơ không đáp ứng đầy đủ yêu cầu.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng do không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu và chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán. Cụ thể, OCBS không lưu trữ ghi âm các cuộc gọi đặt lệnh của khách hàng đối với 21 giao dịch chứng khoán qua điện thoại trong năm 2025. Tổng số tiền phạt đối với công ty là hơn 342 triệu đồng

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Cũng liên quan đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Công ty cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục bị xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm. Trong đó, doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin định kỳ cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn quy định. Các tài liệu chậm công bố gồm báo cáo tài chính, tình hình thực hiện cam kết, sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu và thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong nhiều kỳ báo cáo từ năm 2023 đến năm 2025, cùng một quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Ngoài ra, doanh nghiệp bị phạt 45 triệu đồng do chậm đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) từ 12 tháng trở lên đối với hai mã EIGCH2227001 và EIGCH2227002. Công ty còn bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm đăng ký giao dịch hai mã trái phiếu này tại Sở Giao dịch chứng khoán từ 12 tháng trở lên so với thời hạn quy định. Tổng mức tiền phạt đối với công ty là 230 triệu đồng.

Đối với Công ty cổ phần Điện gió Phong Liệu, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt 77,5 triệu đồng do chậm đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ từ 12 tháng trở lên đối với mã PLWCH2135001. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 18/6/2021, đáo hạn ngày 2/4/2035 và có thời hạn đăng ký giao dịch là ngày 19/10/2023.

Ở nhóm vi phạm về công bố thông tin, Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ. Theo cơ quan quản lý, báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026 thiếu thông tin về thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. Đáng chú ý, báo cáo tình hình quản trị năm 2025 không trình bày giao dịch vay vốn hơn 5,9 tỷ đồng giữa doanh nghiệp với ông Lê Minh Hải, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, dù giao dịch này đã được thể hiện trong báo cáo tài chính kiểm toán. Doanh nghiệp còn bị phạt 85 triệu đồng do chậm công bố nhiều tài liệu, gồm báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo quản trị và các nghị quyết liên quan đến hoạt động, nhân sự. Ngoài ra, công ty bị phạt 6,25 triệu đồng do chậm thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng. Tổng mức tiền phạt đối với công ty là hơn 152 triệu đồng.

Cũng do vi phạm thời hạn công bố thông tin, Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á bị phạt 92,5 triệu đồng. Doanh nghiệp chậm công bố từ 15 ngày trở lên đối với nhiều tài liệu, gồm báo cáo tài chính riêng và hợp nhất, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo thường niên và báo cáo tình hình quản trị công ty trong giai đoạn 2024 - 2026.

Tương tự, Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên đối với báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán cùng báo cáo thường niên năm 2025./.