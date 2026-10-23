Chứng khoán

Chứng khoán ngày 23/10: VN-Index nối dài đà phục hồi, tiến sát mốc 1.780 điểm

Mai Tấn

Mai Tấn

maitan2507@gmail.com
17:31 | 23/10/2026
Thị trường chứng khoán khép lại tuần giao dịch với đà phục hồi tích cực, được hỗ trợ bởi lực cầu gia tăng và sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Tuy nhiên, diễn biến phân hóa cùng áp lực tại vùng kháng cự phía trước cho thấy xu hướng tăng vẫn cần thêm tín hiệu xác nhận.
aa
Chứng khoán ngày 21/10: VN-Index bật tăng mạnh, dòng tiền trở lại mạnh mẽ Chứng khoán ngày 22/10: VN-Index tiếp tục tăng mạnh nhưng dòng tiền vẫn phân hóa

VN-Index tăng hơn 13 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch cuối tuần 23/10 trong sắc xanh, nối dài đà hồi phục. Sau phần lớn thời gian giằng co, lực cầu gia tăng trong phiên chiều giúp VN-Index bứt phá. Kết phiên, chỉ số tăng 13,52 điểm, tương đương 0,77%, lên 1.774,15 điểm, đánh dấu phiên tăng thứ tư liên tiếp và tiến gần vùng kháng cự 1.780 - 1.800 điểm.

Chứng khoán ngày 23/10: VN-Index nối dài đà phục hồi, tiến sát mốc 1.780 điểm
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 23/10

Thị trường đóng cửa tăng điểm nhưng độ rộng thị trường hôm nay chưa tích cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 153 mã giảm giá, 73 mã giữ giá tham chiếu và 137 mã tăng giá.

Độ mở nhóm ngành thị trường hôm nay cũng nghiêng về về sắc đỏ với phần lớn nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Ngân hàng, bất động sản và hàng dịch vụ công nghiệp là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, hàng cá nhân và gia dụng, công nghệ thông tin và tài nguyên cơ bản là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Chỉ số VN30 tiếp tục có diễn biến tích cực khi tăng +14,11 điểm, lên mức 1.907,09 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần nhiều hơn, với 19 mã tăng giá, 10 mã giảm giá và 0 mã giữ giá.

Thanh khoản thị trường cải thiện và duy trì mức cao hơn so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 777 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 16.942 tỷ đồng tăng 10,52% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index tăng +1,62 điểm, về mức 262,7 điểm; còn UPCoM-Index giảm -0,65 điểm, lên mức 126,26 điểm.

Sau 2 phiên mua ròng liên tiếp, khối ngoại quay đầu bán ròng 470 tỷ đồng trên toàn thị trường phiên hôm nay. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 478 tỷ đồng. Ở chiều mua ròng, TCB dẫn đầu với khoảng 152 tỷ đồng. Theo sau là MSN khoảng 92 tỷ đồng, CTG gần 62 tỷ đồng, HDB khoảng 55 tỷ đồng và VPB gần 40 tỷ đồng.

Ở chiều bán ròng, ACB đứng đầu với khoảng 470 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Tiếp đến là FPT khoảng 147 tỷ đồng, PNJ gần 110 tỷ đồng, STB khoảng 84 tỷ đồng và VPL gần 77 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 11 tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng dẫn dắt đà phục hồi

Đà phục hồi của thị trường chứng khoán tiếp tục được củng cố trong phiên giao dịch cuối tuần khi VN-Index đóng cửa trong sắc xanh phiên thứ tư liên tiếp. Đáng chú ý, thanh khoản cải thiện so với phiên trước, với khối lượng giao dịch cao hơn 17,6% so với mức bình quân 20 phiên. Tuy nhiên, biên độ tăng điểm có xu hướng thu hẹp dần, cho thấy thị trường vẫn xuất hiện sự thận trọng khi chỉ số tiến gần vùng kháng cự.

Nhóm ngân hàng trở thành động lực chính của thị trường khi chỉ số ngành tăng 1,59%, với sắc xanh chiếm ưu thế. Trong 10 cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index, có tới 8 đại diện thuộc nhóm ngân hàng. Nổi bật là STB tăng hết biên độ, trong khi ACB tăng 3,9% và thu hút dòng tiền mạnh. Bên cạnh đó, các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC và VHM tiếp tục hỗ trợ chỉ số, đóng góp tổng cộng hơn 6 điểm tăng.

Chứng khoán ngày 23/10: VN-Index nối dài đà phục hồi, tiến sát mốc 1.780 điểm
VN-Index đóng cửa trong sắc xanh phiên thứ tư liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Dòng tiền trên thị trường có sự cải thiện khi tổng giá trị giao dịch đạt hơn 16.900 tỷ đồng, tăng gần 11% so với phiên trước. Dù vậy, thanh khoản xét về giá trị vẫn ở mức tương đối thấp, phản ánh tâm lý thận trọng của một bộ phận nhà đầu tư.

Nhìn lại cả tuần, VN-Index trải qua những biến động đáng kể khi giảm mạnh trong hai phiên đầu tuần, có thời điểm lùi về vùng 1.677 điểm, trước khi phục hồi trong những phiên tiếp theo. Lực cầu gia tăng giúp chỉ số lấy lại nhiều mốc điểm quan trọng và kết tuần trên đường trung bình động 50 phiên (MA50), quanh mức 1.772 điểm.

Tính chung cả tuần, VN-Index tăng khoảng 4%, với khối lượng khớp lệnh cao hơn 15,1% so với mức bình quân 20 tuần. Đà phục hồi không chỉ tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn mà còn lan tỏa sang một số nhóm ngành đã trải qua giai đoạn điều chỉnh sâu như bất động sản, xây dựng và bất động sản khu công nghiệp.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc VN-Index kết tuần gần mức cao nhất, đi kèm thanh khoản gia tăng, là tín hiệu tích cực cho thấy xu hướng giảm trong bốn tuần trước đó đã chững lại. Tuy nhiên, khả năng hình thành xu hướng tăng bền vững vẫn cần thêm sự xác nhận, nhất là khi mức tăng của chỉ số còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trong ngắn hạn, VN-Index đang tiến gần vùng kháng cự 1.776 - 1.780 điểm. Diễn biến tại vùng này, cùng sự duy trì của thanh khoản và mức độ lan tỏa của dòng tiền, sẽ là những yếu tố đáng chú ý để đánh giá khả năng tiếp diễn đà phục hồi trong các phiên tới./.

Mai Tấn
Từ khóa:
VN Index phục hồi ngày 23/10 Thanh khoản thị trường chứng khoán HOSE Nhóm ngành bất động sản tăng điểm

Bài liên quan

Chứng khoán ngày 4/9: VN-Index bứt phá, dòng tiền vẫn thận trọng

Chứng khoán ngày 4/9: VN-Index bứt phá, dòng tiền vẫn thận trọng

Chứng khoán ngày 24/8: VN-Index tăng hơn 20 điểm, tiến sát mốc 1.800 điểm

Chứng khoán ngày 24/8: VN-Index tăng hơn 20 điểm, tiến sát mốc 1.800 điểm

Dành cho bạn

Hải quan khu công nghệ cao: Cưỡng chế hơn 33 tỷ đồng nợ thuế của hai doanh nghiệp thép

Hải quan khu công nghệ cao: Cưỡng chế hơn 33 tỷ đồng nợ thuế của hai doanh nghiệp thép

Ngày 24/10: Hải quan cảnh báo gián đoạn 5 giờ giao dịch e-Form D, ACDD với Singapore

Ngày 24/10: Hải quan cảnh báo gián đoạn 5 giờ giao dịch e-Form D, ACDD với Singapore

Kết hợp đổi mới xanh và năng lực chống chịu số để nâng cao sức cạnh tranh

Kết hợp đổi mới xanh và năng lực chống chịu số để nâng cao sức cạnh tranh

Giá đường trước rủi ro về nguồn cung

Giá đường trước rủi ro về nguồn cung

EuroCham ra mắt sáng kiến “Tri ân Việt Nam”, đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên tăng trưởng mới

EuroCham ra mắt sáng kiến “Tri ân Việt Nam”, đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên tăng trưởng mới

Dệt may giữ đà xuất khẩu, đối mặt sức ép chi phí

Dệt may giữ đà xuất khẩu, đối mặt sức ép chi phí

Đọc thêm

SSI Research duy trì trạng thái “Đang xem xét” đối với cổ phiếu PNJ

SSI Research duy trì trạng thái “Đang xem xét” đối với cổ phiếu PNJ

(TBTCO) - Áp lực thanh khoản, nguy cơ pha loãng cổ đông và những bất định trong quá trình phục hồi lợi nhuận tiếp tục là các yếu tố được SSI Research lưu ý đối với PNJ.
Nâng chuẩn minh bạch để hút dòng vốn xanh

Nâng chuẩn minh bạch để hút dòng vốn xanh

(TBTCO) - Khung pháp lý về tài chính xanh đang từng bước hoàn thiện, song quy mô thị trường vốn xanh còn hạn chế, đặt ra yêu cầu đa dạng hóa kênh huy động và nâng cao tính minh bạch.
CAEX hoàn tất thẩm định an toàn thông tin cấp độ 4

CAEX hoàn tất thẩm định an toàn thông tin cấp độ 4

(TBTCO) - Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX), thành viên hệ sinh thái VPBank, vừa công bố hoàn tất thẩm định an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4, đánh dấu bước tiến trong quá trình đáp ứng các điều kiện tham gia thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.
Khối ngoại mua ròng phiên thứ hai liên tiếp, gom mạnh cổ phiếu Vingroup

Khối ngoại mua ròng phiên thứ hai liên tiếp, gom mạnh cổ phiếu Vingroup

(TBTCO) - Trong phiên VN-Index tăng gần 22 điểm, VIC vừa dẫn đầu danh sách được khối ngoại mua ròng, vừa là cổ phiếu đóng góp lớn nhất vào đà tăng của chỉ số. Dòng vốn ngoại cũng tiếp tục hướng đến TCB, VHM và MSN.
Chứng khoán phái sinh ngày 22/10: Thanh khoản giảm mạnh, chờ đợi VN30-Index trước mốc 1.900 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 22/10: Thanh khoản giảm mạnh, chờ đợi VN30-Index trước mốc 1.900 điểm

(TBTCO) - VN30-Index tiếp tục phục hồi với mức tăng hơn 12 điểm, nhờ lực kéo nổi bật từ nhóm cổ phiếu Vingroup và BSR. Tuy nhiên, thị trường phái sinh giao dịch thận trọng hơn khi hợp đồng chính chỉ tăng nhẹ, khiến chênh lệch dương thu hẹp.
Chứng khoán ngày 22/10: VN-Index tiếp tục tăng mạnh nhưng dòng tiền vẫn phân hóa

Chứng khoán ngày 22/10: VN-Index tiếp tục tăng mạnh nhưng dòng tiền vẫn phân hóa

Thị trường chứng khoán ngày 22/10 tiếp tục hồi phục với phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp, đưa VN-Index lên 1.760,63 điểm. Tuy nhiên, đà tăng chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi dòng tiền vẫn phân hóa và thanh khoản giảm so với phiên trước.
Chứng khoán BIDV (BSC): Doanh thu quý III tăng 19%, mảng IB đóng góp lớn

Chứng khoán BIDV (BSC): Doanh thu quý III tăng 19%, mảng IB đóng góp lớn

(TBTCO) - Doanh thu hoạt động quý III/2026 của Chứng khoán BIDV (BSC, mã BSI) đạt gần 819 tỷ đồng. Tăng trưởng từ cho vay, bảo lãnh, đại lý phát hành và tư vấn tài chính giúp doanh thu giữ mức tăng trưởng hai con số, bù đắp phần giảm của môi giới và lãi từ tài sản FVTPL.
Phát triển cân đối các kênh dẫn vốn, nâng cao vai trò của thị trường chứng khoán

Phát triển cân đối các kênh dẫn vốn, nâng cao vai trò của thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Khi nhu cầu vốn cho tăng trưởng ngày càng lớn, việc phát triển thị trường cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong đa dạng hóa kênh huy động, giảm áp lực cung ứng vốn cho hệ thống ngân hàng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Cục Hải quan có Trưởng ban Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng mới

Cục Hải quan có Trưởng ban Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng mới

Chính thức triển khai 12 dịch vụ công ngành điện trên ứng dụng VNeID

Chính thức triển khai 12 dịch vụ công ngành điện trên ứng dụng VNeID

VPBank ưu đãi chuyển tiền quốc tế, tiếp sức hành trình du học

VPBank ưu đãi chuyển tiền quốc tế, tiếp sức hành trình du học

Chứng khoán ngày 23/10: VN-Index nối dài đà phục hồi, tiến sát mốc 1.780 điểm

Chứng khoán ngày 23/10: VN-Index nối dài đà phục hồi, tiến sát mốc 1.780 điểm

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Triển khai hàng loạt chính sách để người dân được thụ hưởng thành quả tăng trưởng

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Triển khai hàng loạt chính sách để người dân được thụ hưởng thành quả tăng trưởng

Giá đất phải cân bằng, ổn định, minh bạch

Giá đất phải cân bằng, ổn định, minh bạch

Hà Nội: Bất động sản phân hóa rõ nét, chờ lực đẩy từ nguồn cung phù hợp

Hà Nội: Bất động sản phân hóa rõ nét, chờ lực đẩy từ nguồn cung phù hợp

Giá dầu thế giới hôm nay tăng mạnh trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung

Giá dầu thế giới hôm nay tăng mạnh trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 10/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 10/2026

Ngày 23/10: Giá heo hơi rơi xuống mốc đáy kỷ lục mới

Ngày 23/10: Giá heo hơi rơi xuống mốc đáy kỷ lục mới

Lãi suất huy động giảm tới 0,9 điểm phần trăm, ưu đãi lãi vay được "khoanh vùng"

Lãi suất huy động giảm tới 0,9 điểm phần trăm, ưu đãi lãi vay được "khoanh vùng"

Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan với hàng hóa mua gom của cư dân biên giới

Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan với hàng hóa mua gom của cư dân biên giới

Ngân hàng Thế giới cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong các ưu tiên tài chính phát triển và APEC 2027

Ngân hàng Thế giới cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong các ưu tiên tài chính phát triển và APEC 2027

Ngày 22/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 22/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 21/10: Giá heo hơi thiết lập đáy mới ở mốc 47.000 đồng/kg

Ngày 21/10: Giá heo hơi thiết lập đáy mới ở mốc 47.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 23/10: Giá vàng thế giới giảm hơn 100 USD, trong nước vàng nhẫn biến động trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 23/10: Giá vàng thế giới giảm hơn 100 USD, trong nước vàng nhẫn biến động trái chiều

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -93.74
23/10 | -93.74 (7,663.43 -93.74 (-1.21%))
DJI +11.89
23/10 | +11.89 (52,867.98 +11.89 (+0.02%))
IXIC -694.00
23/10 | -694.00 (26,008.86 -694.00 (-2.60%))
NYA +22.41
23/10 | +22.41 (24,275.53 +22.41 (+0.09%))
XAX -229.33
23/10 | -229.33 (8,361.01 -229.33 (-2.67%))
BUK100P -6.10
23/10 | -6.10 (1,058.66 -6.10 (-0.57%))
RUT +3.01
23/10 | +3.01 (2,784.03 +3.01 (+0.11%))
VIX +0.56
23/10 | +0.56 (19.59 +0.56 (+2.94%))
FTSE -63.29
23/10 | -63.29 (10,661.74 -63.29 (-0.59%))
GDAXI -234.45
23/10 | -234.45 (25,137.30 -234.45 (-0.92%))
FCHI -57.86
23/10 | -57.86 (7,753.40 -57.86 (-0.74%))
STOXX50E -43.42
23/10 | -43.42 (6,043.59 -43.42 (-0.71%))
N100 -10.95
23/10 | -10.95 (1,833.46 -10.95 (-0.59%))
BFX +5.35
23/10 | +5.35 (5,741.62 +5.35 (+0.09%))
MOEX.ME -0.11
23/10 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +158.69
23/10 | +158.69 (23,093.37 +158.69 (+0.69%))
STI +7.02
23/10 | +7.02 (5,422.16 +7.02 (+0.13%))
AXJO +2.00
23/10 | +2.00 (8,795.20 +2.00 (+0.02%))
AORD -11.30
23/10 | -11.30 (8,905.80 -11.30 (-0.13%))
BSESN -125.56
23/10 | -125.56 (73,123.83 -125.56 (-0.17%))
JKSE +51.35
23/10 | +51.35 (5,439.26 +51.35 (+0.95%))
KLSE +3.42
23/10 | +3.42 (1,611.56 +3.42 (+0.21%))
NZ50 -12.91
23/10 | -12.91 (13,733.93 -12.91 (-0.09%))
KS11 +16.53
23/10 | +16.53 (5,550.30 +16.53 (+0.30%))
TWII -846.34
23/10 | -846.34 (46,041.43 -846.34 (-1.81%))
GSPTSE -351.54
23/10 | -351.54 (35,973.45 -351.54 (-0.97%))
BVSP -2,375.11
23/10 | -2,375.11 (204,120.12 -2,375.11 (-1.15%))
MXX -359.81
23/10 | -359.81 (69,889.73 -359.81 (-0.51%))
MERV 0.00
23/10 | 0.00 (2,848,945.25 0.00 (0.00%))
TA125.TA -29.43
23/10 | -29.43 (4,038.48 -29.43 (-0.72%))
CASE30 -1,802.60
23/10 | -1,802.60 (51,052.30 -1,802.60 (-3.41%))
JN0U.JO -0.70
23/10 | -0.70 (6,543.52 -0.70 (-0.01%))
FPACEPE-USD-TR.FGI -36.07
23/10 | -36.07 (10,003.89 -36.07 (-0.36%))
DX-Y.NYB +0.15
23/10 | +0.15 (101.76 +0.15 (+0.15%))
FPACEBOUS-USD-TR.FGI -39.16
23/10 | -39.16 (10,906.05 -39.16 (-0.36%))
125904-USD-STRD -15.53
23/10 | -15.53 (2,707.30 -15.53 (-0.57%))
XDB +0.07
23/10 | +0.07 (133.99 +0.07 (+0.06%))
XDE -0.15
23/10 | -0.15 (112.16 -0.15 (-0.13%))
FPCPEXVM-USD-TR.FGI -38.00
23/10 | -38.00 (10,566.20 -38.00 (-0.36%))
000001.SS +32.45
23/10 | +32.45 (3,690.48 +32.45 (+0.89%))
N225 -214.68
23/10 | -214.68 (62,693.16 -214.68 (-0.34%))
XDN +0.54
23/10 | +0.54 (63.79 +0.54 (+0.85%))
XDA -0.13
23/10 | -0.13 (70.18 -0.13 (-0.18%))
FPCPEXVA-USD-TR.FGI -39.32
23/10 | -39.32 (6,910.36 -39.32 (-0.57%))