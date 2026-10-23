Chứng khoán phái sinh ngày 23/10: Sôi động hơn khi VN30-Index vượt mốc 1.900 điểm

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index kỳ hạn tháng 11/2026 (41I1GB000) đóng cửa tại 1.910 điểm, tăng 0,84% so với phiên trước. Chênh lệch dương nới rộng lên 2,91 điểm so với VN30, từ mức 1,02 điểm của phiên liền trước.

Tại các hợp đồng kỳ hạn dài hơn, chênh lệch dương cũng được duy trì, dao động từ 0,31 đến 3,51 điểm. Chênh lệch dương duy trì phản ánh kỳ vọng tích cực hơn của nhà đầu tư đối với diễn biến ngắn hạn của VN30-Index.

Thanh khoản phái sinh cải thiện nhưng chưa thực sự bứt phá. Khối lượng giao dịch hợp đồng 41I1GB000 đạt 172.647 hợp đồng, tăng 4,5% so với phiên trước. Trong khi đó, khối lượng mở (OI) giảm 7,51%, xuống còn 29.273 hợp đồng. Diễn biến trái chiều giữa thanh khoản và OI cho thấy hoạt động giao dịch trong phiên gia tăng, song quy mô vị thế còn nắm giữ đến cuối ngày tiếp tục thu hẹp. Sự suy giảm của OI hợp đồng chính cho thấy kỳ vọng tăng giá chưa đi kèm với việc mở rộng quy mô vị thế nắm giữ. Khả năng duy trì trên ngưỡng 1.900 điểm của VN30 và diễn biến thanh khoản trong những phiên tới sẽ là những yếu tố cần tiếp tục theo dõi.

Theo nhận định của Công ty Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch gia tăng hoạt động khi kỳ vọng vào đà phục hồi của VN30. Xu hướng ngắn hạn của hợp đồng chính 41I1GB000 được kỳ vọng sẽ phục hồi, với vùng kháng cự gần nhất tại 1.920 điểm và hỗ trợ tâm lý quanh 1.900 điểm.

Trên thị trường chứng khoán cơ sở, VN30-Index tăng 14,11 điểm (+0,75%), đóng cửa tại 1.907,09 điểm, vượt trở lại ngưỡng tâm lý 1.900 điểm. Đáng chú ý, chỉ số có thời điểm giao dịch dưới tham chiếu trong buổi sáng, trước khi lực cầu cải thiện rõ rệt từ đầu phiên chiều và đưa VN30-Index lên vùng cao trong ngày.

Sắc xanh chiếm ưu thế với 20 cổ phiếu tăng giá, 10 mã giảm và không có mã đứng giá. VIC là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất, giúp VN30-Index tăng khoảng 4,5 điểm. Theo sau là STB với khoảng 3,5 điểm; LPB, ACB, MCH và VPL cũng góp phần nâng đỡ chỉ số. Ở chiều ngược lại, TCX, HPG, BSR và FPT tạo sức ép giảm điểm nhưng không đủ đảo ngược xu hướng chung.

Thanh khoản nhóm VN30 đạt hơn 309,6 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 9.229 tỷ đồng. Đà hồi phục cuối phiên giúp VN30-Index khép lại tuần giao dịch với mức tăng 2,79%, lên 1.907,09 điểm, đồng thời vượt qua vùng kháng cự tâm lý 1.900 điểm.