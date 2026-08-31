Thị trường

Ngày 31/8: Giá cao su thế giới đồng loạt khởi sắc, trong nước ổn định

06:41 | 31/08/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (31/8) đồng loạt khởi sắc. Theo đó, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM hợp đồng giao tháng 9 tăng 0,36%; giá cao su tự nhiên trên sàn SHFE tăng 0,50%; hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 10 trên sàn SGX tăng 0,51%. Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn.
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Ngày 31/8: Giá cao su thế giới đồng loạt khởi sắc, trong nước ổn định
Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt khởi sắc.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng giao tháng 9 ở mức 446 Yên/kg, tăng 0,36%.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 9 ở mức 17.920 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,50%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 10 ở mức 234,90 Cent/kg, tăng 0,51%.

Giá dầu thế giới giảm làm gia tăng áp lực lên thị trường cao su thiên nhiên khi hai mặt hàng này có mối liên hệ chặt chẽ. Cao su tự nhiên phải cạnh tranh với cao su tổng hợp, nguyên liệu được sản xuất từ dầu thô, nên diễn biến của giá dầu thường tác động đáng kể đến xu hướng giá cao su.

Trước đó, giá dầu vừa ghi nhận một phiên tăng sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump không có ý định quay lại các điều khoản của thỏa thuận trước đây với Iran. Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được khi thị trường chuyển sang trạng thái thận trọng.

Diễn biến này cho thấy giá cao su vẫn được hỗ trợ nhất định, dù thị trường đang chịu tác động đan xen từ giá dầu và triển vọng tiêu thụ. Nhà đầu tư hiện tiếp tục theo dõi các yếu tố liên quan đến nguồn cung năng lượng và nhu cầu nguyên liệu cao su trong thời gian tới.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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