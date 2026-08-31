Ngày 31/8: Giá bạc trong nước và thế giới tăng giảm trái chiều

Giá bạc trong nước hôm nay đảo chiều tăng. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h15 ngày 31/8, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý hôm nay niêm yết ở mức 2.232.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.301.000 đồng/lượng (bán ra), tăng lần lượt 26.000 đồng/lượng (mua vào) và 27.000 đồng/lượng (bán ra) so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.232.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.301.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.232.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.626.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 59.519.851 đồng/kg (mua vào) và 61.359.847 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h15 ngày 31/8/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9h20 ngày 31/8, giá bạc giao ngay ở mức 66,058 USD/ounce, giảm 0,5% so với hôm qua.

Đây là phiên giảm thứ 3 liên tiếp của bạc sau chuỗi tăng mạnh trước đó. Việc kim loại quý này không thể duy trì trên mốc 70 USD/ounce đã kích hoạt hoạt động chốt lời và gia tăng áp lực bán trên thị trường.

Trước đó, bạc từng hưởng lợi từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể nới lỏng chính sách tiền tệ, cùng với sự suy yếu của đồng USD và nhu cầu đối với các tài sản kim loại quý. Tuy nhiên, diễn biến đã thay đổi sau những tín hiệu mới nhất từ Fed.

Trong ngắn hạn, khu vực 66 USD/ounce đang được xem là ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý. Nếu giá tiếp tục xuyên thủng vùng này, áp lực giảm có thể đưa bạc lùi về mốc 65,66 USD/ounce, thậm chí sâu hơn xuống quanh 64,2 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, để cải thiện trạng thái kỹ thuật, giá bạc cần nhanh chóng quay trở lại trên mốc 67,69 USD/ounce. Nếu vượt qua ngưỡng này, kim loại quý có thể tiếp tục hướng tới các vùng kháng cự 69,5 USD và 69,96 USD/ounce.

Việc chinh phục trở lại mốc 70 USD/ounce sẽ mang ý nghĩa tích cực hơn, qua đó cho thấy đợt lao dốc vừa qua có thể chỉ mang tính điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng./.